Copa do Mundo 2014: Bélgica x Estados Unidos

19:38. Como previsto antes da partida, tivemos grandes duelos na partida de hoje. Courtois e Howard fizeram grandes defesas, Klinsmann e Wilmots fizeram alterações que colocaram fogo na partida, as entradas de Green e Lukaku respectivamente, e os dois foram os nomes da prorrogação.

19:35. A Bélgica se classifica para enfrentar a Argentina, no próximo sábado, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

19:32. Se a partida deixou a desejar em termos de gols nos 90 minutos, na prorrogação foram três gols e emoção até o último minuto, um final de jogo digno da Copa do Mundo 2014.

16' FIM DE JOGO!!! A BÉLGICA ESTÁ CLASSIFICADA!!!

15' Teremos 1 minuto de acréscimo.

14' A seleção norte-americana alça a bola na área, afasta mais uma vez a zaga belga.

12' Cruzamento perigoso e a zaga belga conta com a sorte, a bola bate em Wondolowski e se oferece para Fellaini afastar.

10' A Bélgica não consegue ficar com a bola, a pressão agora é total dos Estados Unidos.

8' COURTOIS SENSACIONAL!!!! Cobrança de falta ensaiada, Dempsey chega na pequena área para finalizar, Courtois faz um milagre e evita o gol de empate.

7' Se lança ao ataque a seleção norte-americana, a seleção belga afasta a bola de qualquer maneira.

6' Alteração na Bélgica, sai Hazard, entra Chadli.

5' Howard!!!! No contra-ataque Lukaku ganha do zagueiro e chuta forte, mais uma vez defende Howard.

4' Pressão dos Estados Unidos, a partida fica emocionante na segunda etapa da prorrogação.

2' No primeiro toque de Green na bola, ele recebe na cavadinha, nas costas da zaga e finaliza bonito para vencer Courtois.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS!!!!! GREEN!!!!

0' Bola em jogo no segundo tempo da prorrogação.

0' Alteração nos Estados Unidos. Sai Bedoya, entra Green.

16' Fim do Primeiro tempo da prorrogação.

14' Lukaku recebe de De Bruyne, nas costas da zaga e finaliza sem chances para o goleiro, Bélgica muito perto das quartas de final da Copa do Mundo.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA BÉLGICA!!!! LUKAKU!!!!

13' Howard!!! Impressionante o goleiro norte-americano faz outra grande defesa, Mirallas invadiu a área livre e chutou para a defesa do goleiro.

12' Afasta a zaga. Os Estados Unidos buscam o ataque, mas agora é a vez da defesa belga afastar de qualquer maneira.

10' Howard pega mais uma. De novo Lukaku invade a área e chuta forte, desta vez em dois tempos o goleiro evita o gol.

9' Pressiona a seleção dos Estados Unidos, a bola fica rondando a área belga, mas ninguém finaliza para o gol.

7' Vai ao ataque a seleção norte-americana, mas o cruzamento vai direto pela linha de fundo.

6' Howard!!! Lukaku invade a área e chuta forte, defende mais uma o goleiro.

5' A Bélgica busca o segundo gol, afasta a zaga norte-americana.

2' Na primeira participação de Lukaku, ele ganha na velocidade, toca para De Bruyne, dentro da área cortar o zagueiro e chutar cruzado, Bélgica na frente.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA BÉLGICA!!!!!! DE BRUYNE!!!!

1' A primeira chegada ao ataque é dos Estados Unidos, mas sem perigo para Courtois.

0' Bola em jogo, começa a prorrogação.

0' Alteração na Bélgica. Sai Origi, entra Lukaku.

18:57. Esta será a quinta prorrogação da Copa do Mundo 2014, mais um recorde na história das Copas.

18:53. Uma partida com grandes chances de gol para a Bélgica, mas brilhou a estrela de Tim Howard, que fez ao menos cinco grandes defesas e contou com a sorte ao ver a bola tocar no travessão de sua meta. No último lance da partida, Wondolowski ainda teve a chance de classificar a seleção norte-americana, mas na frente de Courtois, finalizou muito mal e desperdiçou a grande chance de sua equipe na partida.

48' Final de jogo. Teremos prorrogação!!!

47' PRA FORA!!!!! Wondolowski sozinho, dentro da grande área perde a maior chance dos Estados Unidos na partida, o atacante mandou a bola nas arquibancadas.

46' Os Estados Unidos tentam manter a bola no campo de ataque nos minutos finais.

45' Afasta a zaga. A defesa norte-americana se segura como pode nesse final de jogo. Teremos 3 minutos de acréscimos.

44' HOWARD!!! Mais uma defesa espetacular do goleiro norte-americano na conclusão de Kompany.

42' PRA FORA!!!! Hazard tabela com De Bruyne, recebe dentro da área e bate forte, na rede pelo lado de fora.

41' Responde a seleção norte-americana, desta vez é a zaga belga que afasta o perigo.

39' HOWARD!!! Finalização de Origi da entrada da área e mais uma defesa do goleiro norte-americano, o nome do jogo Tim Howard.

38' Pressão total da Bélgica, desta vez Besler se atira na bola e evita que a finalização chegue ao gol norte-americano.

35' A seleção norte-americana tenta encaixar o contra-ataque, mas não consegue chegar ao gol de Courtois.

34' HOWARD!!! Mais uma grande defesa do goleiro norte-americano, desta vez em chute forte de De Bruyne.

32' Jogo paralisado, Gonzales é atendido no gramado.

30' HOWARD SENSACIONAL!!! Mirallas recebe nas costas da zaga, finaliza e Howard faz um verdadeiro milagre e evita o gol belga.

29' Chega ao ataque de novo a seleção norte-americana, Courtois faz nova defesa tranquila.

27' Alteração nos Estados Unidos. Sai Zusi, entra Wondolowski.

26' Howard. Mais uma defesa do goleiro norte-americano, que vai salvando sua seleção até o momento.

25' Cortois. Em um raro ataque dos Estados Unidos, o goleiro belga faz a defesa sem dificuldades.

23' PRA FORA!!! Fellaini arrisca de fora da área, a bola passa muito perto da trave e sai pela linha de fundo.

20' É ataque contra defesa na Fonte Nova, a Bélgica ataca e os Estados Unidos vão resistindo à pressão.

18' Mais uma vez Howard. Van Buyten arrisca de longe e o goleiro faz a defesa em dois tempos.

17' A seleção norte-americana toca a bola na defesa e respira, até o momento só a Bélgica ataca no segundo tempo.

15' Alteração na Bélgica. Sai Mertens, entra Mirallas.

14' Pra fora!!!! Mertens completa de letra, a bola passa perto da trave direita de Howard.

12' Pressão total da equipe belga no segundo tempo.

11' NO TRAVESSÃO!!! Mais uma vez Origi de cabeça, o goleiro Howard faz o golpe de vista e a bola toca no travessão e sai pela linha de fundo.

9' Quase!!! Bola cruzada por Hazard, De Bruyne não alcança e Fellaini não consegue completar para o gol, a bola atravessa a área e sai pelo outro lado em lateral.

8' A Bélgica pressiona, mas não consegue levar perigo ao gol de Howard depois do lance com Origi, no início da segunda etapa.

5' Assim como no primeiro tempo, os Estados Unidos conseguem resistir à pressão inicial da Bélgica e coloca a bola no chão para se encontrar no jogo.

3' A Bélgica começa o segundo tempo no ataque, a defesa americana vai se segurando.

2' HOWARD!!! Em cabeçada de Origi o goleiro norte-americano é obrigado a fazer grande defesa.

0' As equipes não fizeram alterações no intervalo.

0' Bola em jogo no segundo tempo.

18:02. Eden Hazard foi parado pela firme marcação norte-americana e pouco apareceu no primeiro tempo.

17:53. Em um primeiro tempo movimentado, mas sem chances de gol, as defesas das duas seleções se mostraram muito firmes e bem posicionadas, levando a melhor contra os atacantes, que pouco apareceram.

48' Fim de primeiro tempo na Arena Fonte Nova.

47' Novo escanteio para a Bélgica, na cobrança mais uma vez a defesa leva a melhor pelo alto.

45' A Bélgica arrisca de longe e Howard faz a defesa sem dificuldade.

45' Teremos 3 minutos de acréscimos na primeira etapa.

43' A Bélgica alça bola na área, mas a zaga norte-americana leva a melhor pelo alto.

41' Cartão amarelo para Kompany, por uma falta mais forte no campo de ataque belga, matando o contra-ataque norte-americano.

39' Resposta da Bélgica, que tenta o cruzamento mas a zaga dos Estados Unidos afasta de qualquer maneira.

37' Chega no ataque a seleção norte-americana, no cruzamento a bola passa por toda a área e ninguém consegue cabecear para o gol.

36' Tentativas de contra-ataques marcam o ritmo do jogo no momento, mas as defesas levam a melhor.

35' O jogo fica amarrado no meio de campo, marcação muito forte das duas equipes.

32' Pra fora!!! Jones pega o rebote após escanteio e arrisca da entrada da área, a bola passa à direita de Courtois.

30' Alteração nos Estados Unidos. Sai Johnson, entra Yedlin.

30' Johnson sente lesão muscular e fica caído, vem alteração nos Estados Unidos.

29' Howard. Em novo ataque belga o goleiro sai bem do gol e fica com ela, melhor a Bélgica neste momento do jogo.

28' Hazard arrisca de longe, a bola sai sem muita força e Howard faz tranquila defesa.

27' De Bruyne começa a aparecer no jogo, a seleção belga toca a bola no ataque mas praticamente não finaliza.

26' AFASTA A ZAGA!!! Grande oportunidade belga, no cruzamento a bola passa por Howard, mas a defesa afasta antes que Origi empurre para o gol.

23' O lance acende a seleção belga que volta a pressionar no ataque.

22' Pra fora!!! Contra-ataque rápido da Bélgica, boa troca de passes e De Bruyne finaliza mal, direto pela linha de fundo.

21' Agora quem pressiona a saída de bola do adversário é a seleção dos Estados Unidos.

19' Defende Courtois. Na primeira aparição de Dempsey na partida, o atacante finaliza para firme defesa do goleiro belga.

18' Ameaça sair ao ataque a seleção norte-americana, mas insiste no lançamento longo, por enquanto sem sucesso.

17' Cartão amarelo para Cameron, por falta dura no meio de campo.

16' Jogo parado novamente, um torcedor invade o gramado e paralisa a partida.

15' Toca bola a defesa americana, mas a equipe não consegue sair para o campo de ataque.

13' Origi fica caído no meio de campo após disputa de bola, jogo parado em Salvador.

11' A Bélgica ensaia uma pressão, a bola fica rondando a área norte-americana mas a defesa afasta o perigo antes que o ataque belga finalize contra o gol de Howard.

9' Com exceção do primeiro lance do jogo, as defesas bem posicionadas impedem as jogadas mais perigosas de ambos os lados.

6' Os americanos atacam e a seleção belga busca o contra-ataque, mas o lançamento é muito forte para Origi.

4' Chega no ataque a seleção norte-americana, mas a Bélgica se defende bem e fica com a posse de bola.

3' A seleção norte-americana tenta sair para o ataque pela primeira vez, mas no passe errado a bola sobra com o goleiro belga.

1' Pressão belga. A seleção europeia não deixa os americanos respirarem, pressão no início de jogo.

0' DEFENDE HOWARD!!! Na bola roubada, a Bélgica desce pela primeira vez ao ataque e obriga o goleiro americano a fazer a defesa.

0' Autoriza o árbitro, bola em jogo, vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2014.

16:59. Tudo pronto para o início da partida, vai rolar a bola para Bélgica e Estados Unidos.

16:57. Hino nacional dos Estados Unidos.

16:55. Jogadores perfilados, hino da Bélgica sendo executado.

16:53. Bélgica e Estados Unidos entram em campo neste momento.

16:50. As equipes se dirigem ao túnel de acesso ao gramado, assim como a equipe de arbitragem.

16:47. Restam poucos lugares vazios nas arquibancadas, se aproxima a hora da decisão para Bélgica e Estados Unidos.

16:40. Jogadores começam a voltar para os vestiários.

16:36. Conforme se aproxima o horário do jogo, aumenta o movimento nos portões da Arena Fonte Nova.

16:31. A seleção norte-americana tentará quebrar o tabu dos segundos colocados nesta Copa do Mundo, nas demais partidas todas as seleções que avançaram como líder de seus grupos avançaram às quartas de final.

16:28. Bélgica foi a primeira a entrar no gramado e foi aclamada pelos torcedores que já estão nas arquibancadas. Público muito dividido até o momento no interior do estádio.

16:25. As equipes vão para o gramado iniciar o trabalho de aquecimento.

16:22. Torcida norte-americana se reúne no estádio SoldierField, em Chicago, para acompanhar a partida.

16:15. Com o gol de Di Maria para a Argentina, a Copa do Mundo 2014 chegou a 151 gols e já é a terceira com mais gols marcados na história das Copas. A rede só balançou mais vezes em 2oo2 (161 gols) e em 1998 (171 gols). Restando nove partidas no mundial, este é mais um recorde que poderá ser quebrado neste mundial.

16:12. Público chega em bom número à Arena Fonte Nova, expectativa de estádio completamente lotado na última partida das oitavas de final.

16:05. Adversário definido. Quem se classificar de Bélgica e Estados Unidos enfrentará a Argentina nas quartas de final. A seleção argentina venceu a Suíça por 1 a 0, com um gol de Di Maria, no final da prorrogação.

16:00. O confronto de hoje do jogo Bélgica x Estados Unidos será também um duelo de grandes goleiros. Pela Bélgica, Thibaut Courtois defende seu recorde de nunca ter saído de campo derrotado com os "Diabos Vermelhos". Pelos Estados Unidos, o experiente Tim Howard é um dos nomes mais conhecidos do elenco, e fonte de segurança para o sistema defensivo norte-americano.

15:54. Jürgen Klinsmann. Um dos maiores nomes da Alemanha na história das Copas do Mundo, Klinsmann hoje dirige a seleção norte-americana. Com 11 gols e um título, em 1990, experiência não falta para que o comandante da seleção norte-americana leve sua seleção ainda mais longe neste mundial.

15:50. Marc Wilmots. Com cinco gols marcados em Copas do Mundo, o atual treinador belga é o maior artilheiro de sua seleção em mundias, e busca passar sua experiência aos atletas belgas da nova geração, que fazem sua estreia em mundias nesta Copa do Mundo.

15:48. Se dentro de campo as duas seleções contam com jogadores jovens, no banco de reservas duas lendas das Copas do Mundo buscam passar sua experiência para os atletas, Marc Wilmots e Jürgen Klinsmann.

15:46. Quem apita a partida de hoje é o argelino Djamel Haimoudi, árbitro da FIFA desde 2004, e que já foi eleito melhor árbitro africano em 2012, mesmo ano em que foi escalado para apitar o mundial interclubes. Haimoudi apita sua primeira e última Copa do Mundo, pois com 43 anos, o árbitro se aposentará dos apitos antes do próximo mundial na Rússia.

15:40. O palco da partida de hoje entre Bélgica x Estados Unidos será a Arena Fonte Nova. O estádio foi considerado pelos torcedores o melhor da Copa do Mundo 2014, em uma pesquisa realizada com o público, a Arena recebeu nota 9,5. Outro ponto positivo para a Arena Fonte Nova é a média de gols do estádio, a maior de todas as sedes, com mais de 4 gols por partida em média.

15:35. Fique de olho: Clint Dempsey, atacante dos Estados Unidos. Artilheiro norte-americano na Copa do Mundo de 2014 com dois gols, Dempsey foi fundamental para a classificação dos Estados Unidos às oitavas de final. É nele que a torcida norte-americana deposita suas esperanças de gol para que a seleção avance ainda mais no mundial.

15:32. Fique de olho: Eden Hazard, meia da Bélgica. Principal destaque de uma seleção recheada de estrelas, Hazard já mostrou que pode decidir as partidas a favor da seleção belga. O próprio jogador já deixou a modéstia de lado e declarou à imprensa durante a Copa do Mundo: "Eu faço a diferença".

15:27. Os Estados Unidos também já enfrentaram a seleção brasileira em uma partida válida pelas oitavas de final de uma Copa do Mundo, curiosamente na ocasião a seleção brasileira também terminou com o título, em 1994, quando se sagrou tetracampeã mundial.

15:25. Na última participação belga em Copas do Mundo, em 2002, a seleção europeia chegou exatamente até a fase de oitavas de final, quando enfrentou a seleção brasileira, que se consagraria pentacampeã mundial naquela competição. A partida foi marcada pela arbitragem controversa, que anulou um gol legítimo de Marc Wilmots, hoje treinador belga.

15:19. Em 1930, Bélgica e Estados Unidos se encontraram no Grupo D da Copa do Mundo, que contava também com o Paraguai. Os belgas não tiveram sorte, e foram derrotados duas vezes, enquanto os norte-americanos venceram suas duas partidas e seguiram na competição.

15:17. Bélgica e Estados Unidos já se enfrentaram cinco vezes ao longo da história, sendo quatro vitórias belgas (4 a 2, 1 a 0, 2 a 0, e 1 a 0) e uma norte-americana (3 a 0). Esses confrontos aconteceram em quatro amistosos, todos com vitórias belgas, e uma vez em uma Copa do Mundo, em 1930, exatamente a única vitória norte-americana.

15:14. Na última partida, um ponto garantiria a classificação para Alemanha e Estados Unidos, mas o que se viu foram duas equipes buscando a vitória a todo momento. A derrota para os alemães por 1 a 0 combinada com a vitória de Portugal sobre Gana por 2 a 1 deu à equipe norte-americana a segunda colocação do grupo e a vaga nas oitavas de final.

15:13. Na segunda partida, contra Portugal, a classificação parecia garantida com a vitória por 2 a 1 de virada, mas nos segundos finais a equipe lusitana conquistou o empate que deixava o grupo completamente aberto, um duro golpe para os jogadores americanos, que já comemoravam a classificação.

15:12. Na estreia diante de Gana, a equipe norte-americana precisou de apenas 28 segundos para abrir o placar com Clint Dempsey, marcando o quinto gol mais rápido de toda a história das Copas. No segundo tempo, a equipe africana reagiu e conseguio o empate, mas nos minutos finais John Brooks deu a vitória aos Estados Unidos.

15:10. No Grupo G da Copa do Mundo 2014, a seleção norte-americana não teve vida fácil contra Alemanha, Portugal e Gana. A classificação que parecia garantida até os últimos segundos da partida diante de Portugal, quase escapou das mãos da equipe dos Estados Unidos, mas com muita emoção, a segunda vaga do Grupo acabou ficando mesmo com a equipe treinada por Jürgen Klinsmann.

Grupo G Pontos Saldo de gols Alemanha 7 5 Estados Unidos 4 0 Portugal 4 -3 Gana 1 -2

15:07. Na última partida da primeira fase, a Bélgica entrou em campo já classificada e poupando alguns titulares. A vitória por 1 a 0 com gol de Jan Vertonghen foi o suficiente para garantir a primeira colocação do grupo aos belgas.

15:06. Na segunda partida, contra a Rússia, mais um jogo muito difícil, decidido apenas nos minutos finais, em um lampejo de Hazard, que deixou Origi livre para marcar o gol da vitória belga.

15:05. Na estreia, diante da Argélia, a dificuldade enfrentada pela Bélgica foi maior do que o esperado; após sair atrás no placar, a seleção belga contou com o banco de reservas para virar a partida no segundo tempo, com gols de Fellaini e Mertens.

15:03. Apontada como principal candidata à zebra da Copa do Mundo 2014, a Bélgica não decepcionou e liderou o Grupo H, com 100% de aproveitamento.

15:00 Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Bélgica x Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014, partida a ser disputada às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.