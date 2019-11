Querendo espantar possível zebra, Alemanha enfrenta Argélia de olho em vaga nas quartas

Uma seleção muito favorita e outra candidata à zebra: é assim que Alemanha e Argélia chegam às oitavas de finais da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (30), as duas equipes se enfrentam às 17h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, buscando uma vaga nas quartas de finais. Teoricamente, este talvez seja o confronto mais desequilibrado das oitavas, mas os africanos esperam surpreender ainda mais e avançar no Mundial.

Na primeira fase, a Alemanha começou dando show. Goleada de 4 a 0 em Portugal, com três gols de Müller e uma superioridade impressionante. Porém, nos outros dois jogos a seleção comandada por Joachim Löw enfrentou dificuldades. O empate com Gana em 2 a 2 e a vitória suada contra os Estados Unidos por 1 a 0 mostraram algumas deficiências da equipe, que o treinador pretende consertar para a sequencia da Copa.

Já a Argélia se classificou como segunda colocada do grupo H, fazendo quatro pontos na fase de grupos. Apesar da derrota por 2 a 1 para a Bélgica na primeira rodada, os comandados de Vahid Halilhodzic buscaram a reação na competição, conseguiram vencer a Coreia do Sul por 4 a 2 e empataram com a Rússia em 1 a 1, conseguindo assim se classificarem.

No único confronto da história das Copas entre as duas seleções até aqui, a zebra passeou na Copa de 1982, na Espanha. Em jogo válido pela fase de grupos do Mundial, a Argélia conseguiu vencer a Alemanha de Breitner e Rummenigge por 2 a 1. Os gols dos africanos foram marcados por Belloumi e Madjer, ambos no segundo tempo.

Alemanha não terá Podolski; Götze deve voltar ao time

A escalação da Alemanha para o jogo deverá ser revelada apenas poucos minutos antes de a bola rolar. Isso porque Joachim Löw fez mistério nos treinamentos e na coletiva não respondeu quem será o substituto de Lukas Podolski, machucado. O camisa 10 alemão sentiu um problema na coxa e não enfrentará a Argélia. Com isso, Mario Götze voltar ao time. Além de Götze, outra opção é Andre Schürrle.

Apesar do desfalque de Podolski, Löw ganhou uma boa notícia. Jerome Boateng, que sentiu fortes dores musculares contra os Estados Unidos, treinou naturalmente e foi liberado para o jogo. Uma dúvida do treinador é se escala Schweinsteiger ou Khedira no time titular, mas o camisa 7 deverá iniciar a partida normalmente.

Löw vê que Khedira e Schweinsteiger estão muito desgastados fisicamente e pensa que ambos não podem jogar os 90 minutos em todos os jogos.

"Ainda não consegui decidir a escalação. Vou conversar com a comissão técnica, olhar todas as possibilidades que temos, discutir os elementos táticos e, antes do jogo, tomar a decisão. Ambos (Schweinsteiger e Khedira) são perfeitamente capazes de cumprirem as necessidades do time. Acho que é uma questão de intuição mesmo", afirmou o treinador alemão.

Depois de enfrentar o calor do Nordeste na primeira fase, a Alemanha jogará na fria Porto Alegre, mas o zagueiro Mertesacker afirmou que não vê isso como vantagem para a sua seleção.

"Contra Gana foi um grande teste mental, quando sofremos um pouco, mas conseguimos reagir e conseguir o empate. Jogamos no Nordeste sob condições muito duras, mas no Recife foi diferente. Parecia que eu estava na Inglaterra com aquele tempo chuvoso. Mostramos que conseguimos vencer em qualquer clima", comentou o zagueiro.

Na empolgação, Argélia tenta surpreender ainda mais

As oitavas-de-final ainda não são o bastante. Este é o pensamento de toda a delegação da Argélia que está na Copa do Mundo. Depois de se classificar em segundo no grupo H, os argelinos querem surpreender novamente e confiam em um vitória sobre a favorita Alemanha. No mesmo Beira-Rio, palco do confronto desta segunda (30), os africanos conseguiram boa vitória sobre a Coreia do Sul na primeira fase.

Vahid Halilhodzic não deverá fazer muitas alterações na equipe e a base do time titular será mantida, já que a Argélia não possui nenhum jogador machucado. O zagueiro Madjid Bougherra voltará à equipe, substituindo Belkalem. No mais, os argelinos acreditam que a torcida brasileira apoiará a equipe e os jogadores tentarão mostrar força em campo.

Para o meia Nabil Bentaleb, a Alemanha é uma seleção muito forte, mas a Argélia tem sim chances de conseguir uma vitória na partida.

"Sabemos que teremos que trabalhar muito para ter um bom resultado. Que será bem difícil. A gente tem que acreditar nas chances, porque se nós não acreditarmos, quem irá acreditar na gente? Nós vamos lutar para ganhar da Alemanha, que é uma equipe grande, mas também somos capazes", afirmou o jogador.

Para o zagueiro Rafik Halliche, que terá a missão de marcar o artilheiro alemão Thomas Müller, a Argélia poderá fazer bonito no Beira-Rio.

"Como parar Müller? Com alegria e atitude.Será um jogo difícil. A Alemanha tem experiência neste tipo de partida, mas nós não temos nada a perder. Vamos lá para jogar tudo o que temos. Por que não fazer uma coisa bonita no Beira-Rio?", disse o experiente zagueiro, que é um dos pilares do time.