Fique de olho: Blaise Matuidi, volante da França

Considerado um dos jogadores mais importantes do Paris Saint-Germain na temporada, o volante Blaise Matuidi tem a sua consistência como a principal qualidade. “Toda vez que o PSG contrata um novo jogador, as pessoas dizem que Blaise não será mais titular”, disse o seu atual treinador, Laurent Blanc. As palavras de Blanc traduzem a importância de Matuidi para o seu clube e também para a seleção da França.

A sua primeira convocação para a Equipe de France foi justamente quando Laurent Blanc era treinador da seleção, em 2010. A partir daí, o volante foi crescendo tanto na seleção quanto no seu clube. A prova disso é que quando Yohan Cabaye foi contratado, quem foi ameaçado de perder a titularidade foi Marco Verratti e não ele.

Na Copa do Mundo, Matuidi joga no lado esquerdo do meio de três jogadores da França, junto com Yohan Cabaye, que ocupa o centro, e Paul Pogba, que fica pelo lado direito. A posição é a mesma que o jogador desempenha no Paris Saint-Germain, permitindo que em cada partida Matuidi renda o máximo que pode fazer. Com muita energia, o jogador pode ser enquadrado como um meia área a área e se diferencia dos outros dois companheiros por ser o mais atlético e poder aguentar um ritmo constante durante os 90 minutos de jogo, seja desarmando adversários na defesa, ou penetrando na área do rival para participar de jogadas e até marcar gols.

Ficha técnica

Nome Blaise Matuidi Data de nascimento 09 de abril de 1987 Idade 27 anos Altura 1,75m Peso 70kg Clube Paris Saint-Germain (FRA) Contrato até 30 de junho de 2018

Temporada 2013/2014

Na última temporada, Blaise Matuidi jogou 36 dos 38 jogos do PSG na Ligue 1, se tornando uma peça indispensável no esquema de Laurent Blanc. De acordo com o WhoScored.com, o volante é o quarto no ranking de quem mais acertou passes no campeonato, credenciando o jogador como uma boa opção para realizar a transição entre defesa e ataque e iniciar uma jogada.

Com o contrato renovado em fevereiro até 2018, Matuidi não deve deixar o PSG até lá e vai se tornando um jogador tão importante quanto Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva, além de garantir sem contestação a sua vaga no meio da seleção.

Números pelo PSG em 2013/2014

Competição Partidas Gols Assistências CA CV Minutos jogados Ligue 1 36 5 2 4 0 2559 Coupe de France 2 0 0 1 0 180 Coupe de la Ligue 4 1 0 0 0 252 Champions League 9 1 3 2 0 783 Tropheé des Champions 1 0 0 1 0 90 Total 51 4 7 2 0 3864