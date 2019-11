Copa do Mundo: jogo França x Nigéria e

15:20 Encerramos aqui a nossa transmissão de França e Nigéria. Um forte abraço a todos e até a próxima.

Estatísticas da partida, que teve a França como vencedora sob a Nigéria.

Momento do segundo gol, que teve participação de Griezman

Franceses comemorando o gol que abriu o placar

15:02 Brasil, Colômbia, Costa Rica e França, são essas as seleções que ainda buscam pelo título mais importante do futebol.;

14:58 Agora, a França enfrentará o vencedor de Argélia e Alemanha nas quartas de final.

45+5' Fim de jogo em Brasília! França vence Nigéria por 2 a 0 e se clasisifca para as quartas do mundial.

45+3 Mudança na França: Sai: Valbuena; entra: Sissoko.

45+1 Gooooooooooooooooool da França! Griezman faz seu primeiro gol na Copa e classifica a seleção francesa para as quartas. O árbitro deu gol contra de Yobo.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo no segundo tempo.

44' Mudança na Nigéria: Sai: Moses, entra: Uche.

43' Nigéria tenta os últimos cartuchos, vem mais uma alteração daqui a pouco.

41' Seleção francesa ganha mais um escanteio.

39' Moses finaliza colocado, mas a bola desvia na zaga francesa e sai para escanteio.

38' Defende Eneyama! Griezman finaliza de canhote o arqueiro nigeriano faz ótima defesa para se redimir da falha no gol sofirod.

37' Nigéria agora precisa de pelo menos um gol se quiser se permanecer viva.

35' Foi o primeiro gol de Pogba no mundial.

34' Goooooooooooooool da França! Pogba aproveita o rebote e abre o placar de cabeça.

33' Doze finalizações para a França, enquanto a Nigéria tem sete.

32' França chega com perigo em duas vezes seguidas: Primeiro, Benzema finalizou e Mikel cortou para frente; no rebote, Cabaye acertou um lindo chute que balançou o travessão de Eneyeama.

31' Mais um corner, agora do outro lado.

30' Escanteio para a França.

29' Se permanecer o empate, teremos mais uma prorrogração na Copa do Mundo.

27' Defensor nigeriano já está recuperado.

26' Ambrose sai de campo para receber atendimento.

24' Quase! França chega com perigo com Karim Benzema, que tenta empurrar para o gol. Moses cortou em cima da linha.

23' Odenwige cobra o escanteio com muita força e a bola vai para fora pela lateral.

23' Nigéria responde com Musa pela direita; a zaga adversária corta para esquinado.

22' França mantém a bola no campo de ataque.

20' Falta de Odenwige em Evra.

19' Defende Loris! Odenwige finaliza de esquerda, com muita foça; goleiro da França espalma para frente.

17' Mudança na seleçãão francesa: Entra Griezman; sai: Giroud.

Torcida da França animada em Brasília.

15' Emenike tenta de longe, mas pega muito em baixo da bola, que vai por cima da meta francesa

13' Alteração na Nigéria: Sai: Onazi, lesionado; entra: Ruben Gabriel.

13' França chega com perigo, mas a zaga africana faz o corte.

10' Onazi, mais uma vez, sentindo muitas dores, vai ser substítuido.

9' Cartão amarelo para Matuidi, por falta dura em Onazi.

8' Varane sendo atendido fora do gramado.

7' Seleção nigeriana chega duas vezes com perigo e ganha moral.

5' Nigéria com um jogador sendo atendidido fora do campo.

4' Jogo começa quente também no segundo tempo.

2' Moses tenta pela direita, mas a zaga francesa afasta o perigo parcialmente.

1' Valbuena pede falta, mas o árbitro manda seguir o jogo.

0' Começa o segundo tempo em Brasília.

Estatísticas do jogo

13:52 Continuem ligados, em instantes teremos todas as emoções do segundo tempo.

Primeiro tempo movimentado no Mané Garrincha.

13:48 Nigéria mostrou que não veio às oitavas de brincadeira e comprovou pontencial. A França respondeu mas não conseguiu marcar, um bom jogo que acabou empatado em 0 a 0 nos primeiros 45 minutos.

45+2' Fim de jogo! Árbitro americano encerra a etapa inicial em Brasília.

45+2' Falta dura de Onazi, em Valbuena.

45+1 Teremos dois de acréscimo na primeira etapa..

45' Giroud recebe em boa condição, mas acaba recuando para Eneyama.

44' Emenike chega pela direita e chuta a forte, a bola vai quente nas mãos do goleiro francês e, em seguida, árbitra marca impedimento.

Pogba finaliza com categoria e o goleiro nigeriano faz grande defesa

42' Jogo esfria um pouco nesse momento.

40' Evra cruza rasteiro, Mikel tenta cruzar e manda para trás, mas o goleiro Eneyama tranquiliza a defesa.

39' Após boa troca de passes, Debuchy recebe em boa posição e finaliza, a bola passa muito perto da meta nigeriana.

37' Em jogo equilibrado, europeus e africanos empatam em com o placar em branco.

34' Defesa da Nigéria começa a se confundir e errar passes.

33' Debuchy finaliza de primeira, mas pega muito mal na bola, que passa longe.

33' Seleção francesa tenta manter a posse de bola.

31' Agora o escanteio é para a França.

31' Falta em Loris dentro da área.

30' Mais um tiro de canto para a Nigéria.

27' Pogba tenta assustar, mas o chute é barrado pela defesa.

27' Debuchy cruza para a área, mas erra o passe para Benzema.

26' Giroud ajuda a defesa e corta.

26' Mais um escanteio para a Nigéria.

24' Falta de Odenwig no goleiro Loris.

22' Novo escanteio para a França, mas a zaga da Nigéria corta.

21' Que defesa!! Pogba e Valbuena fazem grande jogada e o goleiro Eneyama opera um verdadeiro milagre colocando para escanteio no Mané Garrincha.

19' Benzema recebeu na cara no gol mas estava impedido.

19' A Nigéria marca com Emenike, mas o bandeira canadense Joe Fletcher assinala impedimento.

18' Falta dura de Pogba em Moses. Francês está pendurado

17' Mikel toca para Emenike que chuta muito forte e a bola vai por cima do gol.

16' Falta muito perigosa para a Nigéria.

15' Onazi retorna ao gramado.

15' Girdou bate de canhota e erra feia; a bola passa longe do gold e Eneyeama.

14' Odenwige bate no segundo pau e Mikel por pouco não aproveita. A Nigéria tem um a menos, Onazi está com dores na paturrilha.

13' Jogo paralisado para o atendimento de Onazi, que sente fortes dores.

12' Seleção africana tenta mais um contrataque e Emenike recebe falta de Cabye.

10' Torcida gritando Olé em Brasília com o toque de bola ds Nigéria.

9' França toca a bola no campo defensivo. A Nigéria rouba a bola mas não aproveita o contragolpe.

8' Falta para os africanos.

6' Nigéria chega também com perigo.

4' Giroud cabeceia para fora.

4' França responde com Matiudi no controgolpe e ganha escanteio.

3' Nigéria tenta em cobrança de escanteio, a zaga francesa corta para lateral.

2' Jogo começa prometendo.

1' Debuchy tenta pela direta, mas é desarmado.

0' Começa o jogo! a Nigéria toca a bola pela primeira vez na partida.

12:58 Tudo pronto, vai começar a partida no Estádio Mané Garrincha.

12:55 Agora é a vez do hino nigeriano.

12:54 Hino da França, A Marselhesa, sendo executado.

12:53 Equipes entram no gramado neste momento.

Torcedores animados no Estádio Mané Garrincha.

12:42 O vencedor do jogo de daqui a pouco pega o ganhador de Argélia e Alemanha.

Vestiário da França à espera dos jogadores.

12:33 Daqui a pouquinho, em menos de meia, teremos bola rolando para mais um jogo das oitavas de final da Copa do Mundo.

12:27 Karim Bemzema teve 12 chances de gol criadas e é o líder em chutes à meta da Copa do Mundo, com 11 arremates.

Confira o posicionamento das equipes em campo

12:22 França e Nigéria fazem o acontecimento no gramado. Lembrando que, para preservar o estado do campo, os times ainda não haviam feito o reconhecimento do gramado.

12:15 As equipes estão fazendo os últimos ajustes para o jogo; daqui a pouco teremos bola rolando para esse grande duelo entree europeus e africanos.

12:10 A Nigéria tem como objetivo se tornar o quarto país africano a chegar as quartas de final do Mundial. Os únicos foram Camarões em 1990, o Senegal em 2002 e Gana em 2010. Embora os águias tenham vencido apenas um jogo dos últimos onze em Copas, foi exatamente aqui no Brasil contra a Bósnia-Herzegovina. Desde o triunfo contra a Bulgária em 1998 foram seis derrotas e três empates.

12:05 A campanha dos tricolores na primeira fase foi ótima: duas vitórias e um empate. Foram oito gols marcados e apenas dois sofridos. Na estreia, venceram Honduras pelo placar clássico, com show de Benzema e o primeiro gol com o auxilio da tecnologia. Na segunda rodada, uma partida de sete gols, onde os Bleus abriram 5 a 0 e acabaram relaxando no final sofrendo dois tentos dos suíços. Já classificado, o técnico Didier Deschamps poupou alguns titulares e acabaram por empatar sem gols com o Equador, resultado que garantiu a equipe no primeiro lugar da chave.

12:00 Nas últimas cinco ocasiões que os franceses avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo conseguiram pelo menos ir até as semifinais. Nos anos de 1958, 1982, 1986, 1998 - quando conquistaram seu único título -, e em 2006, quando perderam a final para a Itália.

11:57 “Não tememos ninguém. A França é o favorito, mas tudo pode acontecer. Eu disse que seria o jogo dos meus sonhos. Falei isso com o meu companheiro de clube Mavuba (volante da França). Mas para ser honesto, eu tenho grande confiança em nós! Porque queremos ir até o fim”, afirmou o goleiro.

11:55 O goleiro nigeriano Vincent Enyeama conseguiu mais clean sheets do que qualquer outro goleiro durante a Ligue 1 na temporada 2013-2014, atuando pelo Lille. Nessa copa, o arqueiro levou três gols, todos na partida contra a Argentina, sendo dois de Lionel Messi.

11:47 O capitão Yobo, disse em entrevista para a FIFA que está confiante para enfrentar os Blues: “Conquistamos a Copa Africana de Nações, nos classificamos para a Copa do Mundo sem maiores dificuldades e agora passamos para a segunda fase do Mundial.Tantas coisas boas em sequência não se veem com frequência, é a prova de que evoluímos. Este elenco é jovem, está em pleno crescimento e aprende rápido. Ganhamos confiança com o que fizemos até aqui e isso vai nos ajudar no próximo compromisso”, enfatizou.

11:45 Na Nigéria, Babatunde é quase uma ausência certa. Na vaga dele deve retornar Victor Moses, o atacante foi titular no primeiro jogo, mas acabou saindo ainda na primeira etapa e não atuou nos dois jogos seguintes, Uchebo pode ser outra opção. Oboabona pode voltar à defesa, mas ainda se recupera de um problema no pé. No ataque, o treinador Stephen Keshi deve manter Peter Odemwingie, Emmanuel Emenike e Ahmed Musa.

11:42 Didier Deschamps pode formar o ataque de duas formas. Uma é trazer Benzema mais para o lado esquerdo e colocar Giroud como referência. Outra é manter Griezmann e Valbuena abertos e Benzema entre os zagueiros. Na defesa, vão retornar Debuchy na lateral-direita e Evra na lateral-esquerda.

11:40 Sobre os problemas físicos, Koscielny falou: “A temporada tem cinquenta, sessenta partidas. Existem falhas, mas não são grandes problemas, colocamos nossos problemasde lado e damos o máximo em campo”, destacou.

11:38 A França tem uma duvida na sua defesa. Mamadou Sakho muito provavelmente perderá a partida das oitavas de final, pois está com uma lesão muscular. No seu lugar pode atuar Laurent Koscielny, que vem se recuperando de um problema no tendão de Aquiles. Outro zagueiro que pode pintar entre os onze titulares e fazer dupla comVarane é Mangala.

11:35 Do outro lado, a Nigéria busca fazer história e tem um time bem postado em campo, apesar de fraco tecnicamente. Com três ou quatro jogadores de qualidade comprovada, a seleção africana surge como franca atiradora. Porém, os atletas acreditam na classificação, algo que não podia ser diferente.

11:32 Depois de vencer o grupo E, a França de Didider Deschamps, campeão como jogador em 1998, quer chegar muito mais longe e, ao que parece, tem elenco para isso. Pela ótima primeira fase, os franceses levam leve favoritismo para o confronto, mas, em jogo de Copa do Mundo, nada se pode prever.

11:28 Fique de olho: Ahmed Musa vem fazendo uma ótima Copa até aqui e desponta como um dos principais jogadores da seleção nigeriana. Dos três gols da Nigéria no mundial, dois foram marcados por ele, que tem a velocidade e a verticalidade como suas principais qualidades como jogador.

11:25 Fique de olho: Paul Pogba - O volante da Juventus é peça primordial da equipe treinada por Didier Deschamps. Com um boa marcação e apoio, somadas a um passe preciso, Progba é um dos jogadores modernos. Juntamente de seus companheiros, o francês espera chegar muito mais longe com a seleção de seu país.

11:22 Fique de olho: Vincent Eneyama - goleiro do Lille da França, Eneyama já conhece boa parte do elenco adversário, após disputar algumas partidas pela Ligue one. O goleiro surge como a principal esperança da defesa nigeriana, que já foi vazada em três oportunidades até aqui.

11:20 Fique de olho: Karim Bezema - Sem a presença do astro Frank Ribéry no elenco, facilmente, o nome de Bezema foi apontado como principal esperança de gols da torcida francesa. Em grande fase e campeão europeu, o dianteiro tem todos os pré-requisitos necessários para um grande artilheiro, e faz a jus a fama de matador.

11:15 Os outros três encontros entre nigerianos e franceses nas categorias de base ocorreram em Mundiais Sub-17. Em 2001, no Canadá, foram dois duelos. Pela fase de grupos, vitória dos Super Águias por 2 a 1. A revanche dos Bleus veio na decisão do torneio, com vitória por 3 a 0 - primeira conquista francesa na categoria. Seis anos depois, novo confronto pela Copa do Mundo Sub-17 da Coreia do Sul. Também pela fase de grupos, a Nigéria venceu por 2 a 1.

11:12 O confronto mais recente ocorreu no Mundial Sub-20 de 2011, na Colômbia. Os dois times se encontraram nas quartas de final, em um duelo eletrizante: vitória francesa por 3 a 2 na prorrogação. Titulares do atual time nigeriano, o zagueiro Omeruo e o atacante Musa estavam em campo naquela partida. Pelo lado francês, o atacente Antoine Griezmann é o único remanescente do torneio na Colômbia.

11:10 Se entre as seleções principais, o histórico do confronto é pequeno, o mesmo não se pode dizer das categorias de base. França e Nigéria já se encontraram quatro vezes em Copas do Mundo Sub-17 e Sub-20, chegando inclusive a decidir um torneio em 2001. Nestas competições, o retrospecto indica equilíbrio: duas vitórias para cada lado.

11:08 Dos 23 jogadores da Nigéria que estão no Brasil, apenas o goleiro Enyeama e o atacante Odemwingie participaram do amistoso. Já pelo lado da francês, são três remanescentes: Benzema, Evra e Remy também estavam presentes na derrota para os africanos cinco anos atrás.

11:05 No único confronto entre as duas seleções na história, deu vitória dos Super Eagles: 1 a 0 em amistoso realizado em junho de 2009, na cidade de Saint-Ètienne. Mesmo jogando na casa dos Bleus, os nigerianos não se intimidaram. Ainda liberado pelo atacante Nwankwo Kanu, o time africano mostrou força diante de uma França com Vieira, Anelka e os jovens Ribéry e Benzema. O gol da vitória foi marcado por Joseph Akpala, que chegou a fazer parte da campanha dos Super Águias nas eliminatórias para a Copa deste ano, mas acabou fora da lista final.

11:02 Os auxiliares de Mark Geiger serão o americano Sean Hurd e o canadense Joe Fletcher. O quarto árbitro será o iraniano Alireza Faghani e o delegado do jogo será Hassan Kamranifar, também do Irã.

11:00 Teremos arbitragem americana para o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Brasil. Mark Geiger, de 39 anos, será o responsável pelo apito da partida entre França e Nigéria, no Estádio Nacional de Brasília. Será o terceiro jogo no mundial arbitrado pelo americano, depois de Colômbia x Grécia e Espanha x Chile.

10:55 Agora chega a hora da decisão para franceses e nigerianos, que não têm mais a opção de derrota. Quem perder está fora da Copa do Mundo e quem vencer avança as quartas de final. Em caso de empate, teremos prorrogação e pênaltis. Sem dúvidas, será um jogo bastante disputado logo mais.

10:52 A Nigéria, por sua vez, ficou na segunda colocação do Grupo F com quatro pontos ganhos. Os africanos ficaram à frente de Irã e Bósnia e atrás da poderosa Argentina, que venceu os três adversários da chave.

10:50 Os franceses chegam à segunda fase depois de passear no Grupo E, liderando a chave de ponta à ponta. A França somou sete pontos em três partidas disputadas e ficou em primeiro lugar no grupo, ao lado de Suíça (segunda colocada), Equador e Honduras.

10:45 Boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão de França e Nigéria pelas oitavas de final da Copa do Mundo; a bola rola às 13h e aqui você confere todos lances, e tempo real