Fique de olho: Xherdan Shaqiri, meia da Suíça

Revelado em 2009 nas categorias de base do FC Basel, da Suíça, o meio-campista helvético Xherdan Shaqiri, de 22 anos, estreou no time principal em 2010, na derrota para o Uruguai, em amistoso, por 3 a 1. Campeão do mundo no sub-17 no ano em que estourou para o futebol, o atleta vem em crescente na seleção. Desde a estreia, são 36 jogos, nos quais marcou 12 gols, mantendo a média de 0,33 gols por jogo.

Na Copa do Mundo em 2010, na África do Sul, atuou somente em uma partida e por apenas 12 minutos. Na edição atual do Mundial, no entanto, vem demonstrando o futebol que apresentou no clube da Basileia antes de ser vendido ao Bayern de Munique, em 2012. Tanto que já foi eleito o destaque da partida em votação da Fifa por duas vezes. A primeira foi na vitória sobre o Equador, de virada, por 2 a 1, e no triunfo em cima de Honduras, por 3 a 0, no qual marcou os três gols.

Apesar de atuar efetivamente pelo lado direito do campo, o jogador é canhoto e tem como forte característica a condução da bola para o seu pé bom e finalizar com força, tanto que marcou o primeiro tento contra os hondurenhos dessa maneira. Peça importante no esquema do treinador Ottmar Hitzfeld, não fica fixo na ponta, se movimentando frequentemente, acompanhando os alas e protegendo bem o lado direito da defesa.

Ficha técnica Nome Xherdan Shaqiri Data de nascimento 10 de outubro de 1991 Idade 22 anos Altura 1,69m Peso 72 kg Clube Bayern de Munique (ALE) Contrato até 30 de junho de 2016

Mesmo afastado por lesões, Shaqiri tem temporada vitoriosa no Bayern

Apesar de considerado um "reserva de luxo" no Bayern, Shaqiri não teve sorte na temporada, mesmo o clube conquistando boa parte dos títulos que disputou. No início, foi relacionado para 8 jogos, atuando em 6, até passar 48 dias parado e desfalcar a equipe em 15 partidas. Do meio para o final, sofreu a mesma lesão em apenas 3 meses e passou 23 confrontos longe dos gramados.

Em meio aos altos e baixos, o baixinho de 1,69m conseguiu bons números durante 2013 e 2014 no time bávaro. Disputando metade das partidas possíveis na Bundesliga, foi o sétimo maior artilheiro dos campeões nacionais, balançando as redes por 6 oportunidades. No total, foram 27 apresentações, 7 tentos assinalados e 4 assistências diretas para seus companheiros de Munique.

Números pelo Bayern em 2013/14 Competição Partidas Gols Assistências CA CV Minutos jogados Bundesliga 17 6 2 0 0 782 DFB-Pokal 3 1 2 1 0 207 Champions League 3 0 0 0 0 48 Mundial de Clubes 2 0 0 0 0 98 Supercopa da UEFA 1 0 0 0 0 25 DFL-Supercup 1 0 0 0 0 66 Total 27 7 4 1 0 1.226