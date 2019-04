Antes apontado como cortado do Mundial, Roy Miller pode reforçar Costa Rica nas quartas de final

Na última sexta-feira (27), enquanto treinava cobranças de pênalti, Roy Miller sentiu um incômodo na sua perna esquerda e deixou o treinamento sentindo dores. Uma ressonância magnética apontou uma lesão grau um no músculo adutor e o zagueiro desfalcou a seleção da Costa Rica no confronto contra a Grécia, válido pelas oitavas de final e vencido pelos centro-americanos por 5 a 3 na disputa de pênaltis, após empate em um gol no tempo normal e na prorrogação.

Muito mais do que isso, a previsão o colocava na condição de cortado do Mundial. Como ninguém mais poderia substituí-lo no plantel - isso só seria possível antes da Copa -, Miller continuou fazendo parte da delegação que veio ao Brasil. Entretanto, sua recuperação vem surpreendendo a comissão técnica dos Ticos, que já considera reais as possibilidades de o jogador do New York Red Bulls voltar aos gramados no próximo sábado (5), quando a Costa Rica ficará frente a frente com a Holanda nas quartas de final.

"Pode ser que [Óscar] Duarte seja a única baixa [ele foi expulso no embate com os gregos]. Estamos surpreendidos com a recuperação de Miller e pensamos que o podemos ter para o jogo contra a Holanda", disse Adrián Gutierrez, diretor de seleções.

Roy Miller era cotado para ser titular na equipe comandada pelo colombiano Jorge Luis Pinto, mas acabou sendo reserva de Óscar Duarte. Ficou entre os 11 iniciais somente na terceira rodada da fase de grupos, no duelo com a Inglaterra - àquela altura, a Sele já estava garantida no mata-mata. Caso o jogador de 29 anos não esteja 100% recuperado, quem deve começar jogando diante dos europeus é Johnny Acosta.