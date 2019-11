Copa do Mundo 2014: Argentina x Suiça

Leia a crônica da partida: Após prorrogação emocionante, Argentina derrota Suíça e garante vaga nas quartas de final

FOTO: Di María comemorando o gol da vitória, no final do segundo tempo da prorrogação. (Foto: Divulgação / FIFA)

15:40 Jogadores suiços permanecem em campo, desolados. Alguns argentinos tentam confortá-los.

FOTO: Di María, o herói argentino no jogo de hoje. Messi deu a assistência. (Foto: Divulgação / FIFA)

19` FIM DE JOGO! A ARGENTINA ESTÁ NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO MUNDO 2014!

18`A falta fica na barreira e a defesa afasta.

18` Falta de Garay em Shaqiri na entrada da área. É o último lance do jogo.

18` Com Benaglio no ataque, Di María arrisca do meio campo e a bola, vagarosamente, vai para fora.

17` Benaglio tenta chutar na entrada da área e é travado.

16` NA TRAVE! Dzemaili cabeceia e a bola bate na trave, volta, bate nele e vai para fora.

15` Escanteio para a Suiça.

13` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! DI MARÍA! Messi arranca, abre na direita para Ángel Di María finalizar muito bem. 1 a 0.

11` Di María tenta enfiar para Messi, faz passe sai forte.

7` SUBSTITUIÇÃO NA SUIÇA! Saí: Mehmedi; Entra: Dzemaili.

6` Di María, novamente ele, arrisca de fora da área. A bola desvia na defesa e sai em escanteio.

4` Di María faz cruzamento e Benaglio pega firme.

3` BENAGLIO SENSACIONAL! Di María arrisca forte chute de fora da área no ângulo e o goleiro espalma para fora.

FOTO: Messi toma água e conversa com Agüero, fora do jogo por lesão. (Foto: Divulgação / FIFA)

0` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Saí: Gago; Entra: Biglia.

o` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

Árbitro dá pausa para jogadores tomarem água.

16` FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

14` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Saí: Rojo; Entra: Basanta.

13` Agora é a Suiça que toca a bola no campo de ataque sob o "olé" da torcida.

10` Argentina toca a bola no campo de ataque.

6` Shaqiri arrisca de longe, sobre o gol de Romero.

5` Falta de Mascherano em Shaqiri.

4` Cruzamento de Messi, desvio de Palacio e defesa de Benaglio.

3` Falta de Djourou em Higuaín.

1` Di María bate escanteio em curva, Garay desvia e Benaglio defende.

0` COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

Neste momento, jogadores estão extenuados no gramado, enquanto os técnicos passam instruções.

48` FIM DO TEMPO REGULAMENTAR!

46` Iremos até os 48 minutos.

46` Cruzamento de Inler e desvio de Schär, para fora.

45` Falta de Gago em Mehmedi. Vem bola na área da Argentina.

44` CARTÃO AMARELO PARA ROJO! Por falta em Mehmedi.

43` Messi faz fila, rola para Palacio, mas atacante erra o domínio. Defesa afastou para escanteio.

42` Rojo arrisca de fora da área, sobre o gol de Benaglio.

38` Di María arrisca de fora da área, mas é travado. Escanteio para a Argentina.

36` SUBSTITUIÇÃO NA SUIÇA! Saí: Drmic; Entra: Seferovic.

32` BENAGLIO! Messi faz jogada individual, chuta forte no cantinho e Benaglio defende. A defesa afasta para escanteio.

30` Gago arrisca de fora da área, sobre o gol de Benaglio.

29` Messi tabela com Di María, cruza e Palacio, perto da pequena área, desvia, de cabeça, para fora.

28` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Saí: Lavezzi; Entra: Palacio.

27` CARTÃO AMARELO PARA GELSON FERNANDES! Sobre falta em Di María.

25` Argentina troca passes no campo de ataque.

22` Messi domina no peito e chuta de fora da área, sobre o gol de Benaglio.

20` SUBSTITUIÇÃO NA SUIÇA! Saí: Xhaka; Entra: Gelson Fernandes.

18` Escanteio para a Argentina.

16` BENAGLIO! Cruzamento de Rojo, desvio, de cabeça, de Higuaín e defesaça do goleiro suiço.

15` Cruzamento de Messi afastado por Ricardo Rodríguez.

14` Escanteio para a Argentina.

13` Lavezzi abre para Rojo chutar cruzado. Benaglio espalma para o meio da área.

11` Cruzamento de Rojo e Benaglio sai, novamente, de soco. No rebote, Di María carimba a defesa.

10` Público divulgado: 63.255 mil pessoas na Arena Corinthians. (Foto: Divulgação / FIFA)

8` Ricardo Rodríguez arrisca para fora.

5` Shaqiri bate falta no ângulo e Romero defende em três tempos.

3` Messi cobra falta fechada e Benaglio sai de soco.

1` Cruzamento de Lavezzi e corte da defesa suiça. Escanteio para a Argentina.

o` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FOTO: Di María, mesmo com forte marcação, foi o principal nome ofensivo da Argentina. (Foto: Divulgação / FIFA)

Argentina Estatísticas Suiça 60% Posse de bola 40% 4 Chutes no gol 3 5 Chutes 4 4 Faltas cometidas 13

45` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45` Higuaín corta de cabeça.

44` Escanteio para a Suiça.

43` Chute cruzado de Rojo na linha de fundo afastado pela defesa da Suiça. Torcida da Argentina pediu pênalti.

41` Chute fraco de Di María nas mãos de Benaglio.

39` Belo contra-ataque da Suiça. Drmic aparece sozinho em frente ao Romero e tenta cavadinha por cobertura. Romero segurou firme.

FOTO: Mascherano e Xhaka em disputa de bola. (Divulgação / FIFA)

35` CARTÃO AMARELO PARA XHAKA! Por falta em Lavezzi.

34` Falta de Lavezzi sobre Shaqiri.

31` Messi é travado por Djourou em tentativa de finalização dentro da área.

29` Em escanteio, cruzamento de Di María e tentativa de cabeceio de Garay. A bola passou na frente no gol e ninguém completou.

28` Lavezzi finaliza fraco nas mãos de Benaglio.

27` ROMERO! Shaqiri faz jogada individual pela direita e rola para Xhaka, dentro da área, chutar forte. O arqueiro argentino, no reflexo, faz ótima defesa.

26` Escanteio para a Suiça.

FOTO: O suiço Roger Federer, um dos melhores tenistas de todos os tempos, também está vendo o jogo. (Foto: Reprodução / Twitter)

24` Messi cruza e Higuaín desvia de cabeça. A bola passa sobre o gol de Benaglio.

23` Falta sobre Di María no flanco direito de ataque da Argentina. Bola vai para a área.

20` Quando entrava na área, Messi é desarmado por Ricardo Rodríguez.

ESTATÍSTICAS: Argentina soma 80% de posse de bola nesses primeiros minutos. (Foto: Divulgação / FIFA)

12` Messi se livra de Behrami e chuta cruzado. Benaglio pega firme. Higuaín entrava no segundo pau completando.

10` Outra falta sobre Di María no flanco esquerdo de ataque argentino.

9` Chute de Inler para fora.

8` Escanteio para a Suiça.

5` Falta de Lichtsteiner em Di María após belo drible do meia.

2` Argentina toca a bola no seu campo defensivo.

0` COMEÇA O JOGO! Argentina X Suiça, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014.

12:59 Torcedores da Suiça também estão presentes na Arena Corinthians. (Foto: Getty Images)

12:57 Hino suiço também entoado.

12:56 Hino argentino entoado.

12:54 As duas seleções e o trio de arbitragem entram em campo.

Fique de Olho: Ángel Di María, meia da Argentina

12:43 Torcedores argentinos vão chegando na Arena Corinthians. Se estima que 70 mil estão em São Paulo, todavia somente cerca de 10 mil teriam ingressos pra o jogo. (Foto: Divulgação / AFA)

Fique de olho: Xherdan Shaqiri, meia da Suíça

12:35 O vestiário da Argentina na Arena Corinthians. (Foto: Reprodução / Twitter)

12:26 A Suiça, que não chega às quartas de final de uma Copa do Mundo desde 1954, conta com o apoio da torcida brasileira para quebrar jejum e fazer história. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Bélgica e EUA, que também jogarão nesta terça-feira (1).

12:20 Suiça confirmada: Benaglio; Lichtsteiner, Schär, Djourou e Rodríguez; Behrami e Inler; Shaqiri, Xhaka e Mehmedi; Drmic.

12:18 Argentina confirmada: Romero; Zabaleta, Fede Fernández, Garay e Rojo; Mascherano, Gago e Di María; Messi, Lavezzi e Higuaín.

12:00 O árbitro do jogo Argentina x Suiça será Jonas Eriksson, da Suécia. Com 40 anos, é árbitro FIFA há 12 anos. Ex-jornalista, Eriksson é um milionário sueco que fundou a IEC in Sports, que distribui direitos de transmissão para eventos esportivos, mas já vendeu suas ações por milhões de euros anos atrás.

11:58 Com capacidade para 63.321 mil pessoas, a Arena Corinthians será o palco desta partida. Construída para a Copa do Mundo, a Arena, popularmente conhecida como Itaquerão, foi utilizada na abertura do Mundial e terá seu último jogo em uma semifinal, onde Argentina e Suiça podem estar presentes. (Foto: Friedmann Vogel/Getty Images)

11:55 FIQUE DE OLHO: Xherdan Shaqiri, meia da Suiça. Pouco atuante na temporada em seu clube, o Bayern de Munique, por ser reserva de Arjen Robben, é protagonista na seleção. Foi eleito o melhor jogador em campo em dois jogos nessa Copa do Mundo: na estreia diante o Equador e na vitória sobre Honduras, na qual marcou três gols e consolidou a classificação suiça na última rodada.

Com somente 22 anos, tem como característica a velocidade, o drible e o bom chute de perna esquerda. Dos sete gols da Suiça na competição, Shaqiri marcou três. (Foto: Divulgação/Portal da Copa)

11:50 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante da Argentina. Com Sabella, jogando mais centralizado e vindo de trás, melhorou seu desempenho nas Eliminatórias - sendo o artilheiro da Argentina com 10 gols e vice-artilheiro da competição - e amistosos. Se Lionel Messi evoluiu na Seleção Argentina, sua temporada no Barcelona foi decepcionante, como a de todo elenco. Marcada por lesões, a temporada de La Pulga foi abaixo de sua média, não conquistando títulos marcantes individuais e no seu clube. Marcou 41 gols na temporada em 46 jogos, média abaixo das suas últimas três temporadas. Campeão de tudo pelo Barça, Messi quer conquistar a Copa do Mundo. Neste Mundial, mesmo com atuações individuais irregulares, marcou belos - e importantes - gols diante Bósnia, Irã (nos acréscimos) e Nigéria, sendo eleito o melhor em campo nas três partidas da primeira fase. Dos seis gols marcados pela Argentina, quatro são de sua autoria. (Foto: Divulgação / FIFA)

11:46 Alguns argentinos, perto da Arena Corinthians, declararam o que esperam de Lionel Messi: "Ele deve aparecer nas partidas mais difíceis porque é o diferente da equipe. Além disso, tem que definir uma partida, como fez contra o Irã."

11:42 O goleiro Diego Benaglio, da Suíça, convocou a torcida brasileira para dar apoio a sua seleção diante a Argentina: "Tomara que tenhamos o apoio dos torcedores brasileiros no estádio. Dá para sentir a rivalidade Brasil e Argentina". (Foto: Reprodução/Reuters)

11:38 Experiente, Maxi Rodríguez ressaltou a importância da concentração nos jogos em entrevista coletiva nessa semana: "A nossa mentalidade é sempre a mesma. Em um Mundial você deve estar 100% concentrado. Grandes adversários ficaram no caminho, mas, se não se está concentrado, qualquer um pode te ganhar". (Foto: Ronald Martínez / Getty Images)

11:35 Perguntando se faria alguma marcação especial em Messi, Ottmar Hitzfeld, técnico da Suiça, assegurou: "Como pará-lo? Amanhã mostrarei a vocês". (Foto: Getty Images)

11:32 Quando perguntado sobre o adversário desta terça-feira, a Suiça, Sabella analisou: "Suiça é uma equipe que vem trabalhando há um bom tempo e tem um técnico de grande hierarquia. Os pontos fortes e fracos deles, guardo na intimidade. De todo modo, o futebol é imprescindível e nunca acontece o que se imagina." (Foto: Ronald Martínez / Getty Images)

11:29 Na Suiça, o zagueiro von Bergen foi cortado da Copa do Mundo após fratura em jogo diante a França e é desfalque para o confronto de logo mais.

11:26 A Argentina perdeu Sérgio Agüero machucado no confronto diante a Nigéria. Para seu lugar, Lavezzi estava praticamente confirmado, todavia Maxi Rodríguez foi testado no último treino.

11:22 Em 2012, Argentina e Suiça se enfrentaram em amistoso em Berna, na Suiça. A Argentina venceu por 3 a 1, com três gols de Lionel Messi. Veja como foi:

11:16 As seleções principais de Argentina e Suíça já se enfrentaram 6 vezes, com 4 vitórias argentinas e 2 empates, 14 gols argentinos e 3 gols suíços. O único em Copas do Mundo ocorreu em 1966, quando a Argentina venceu por 2 a 0, com gols de Artime e Onega.

11:12 Agora chega a hora da decisão para argentinos e suiços, que não têm mais a opção de derrota. Quem perder está fora da Copa do Mundo e quem vencer avança as quartas de final. Em caso de empate, teremos prorrogação e pênaltis. Sem dúvidas, será um jogo bastante disputado logo mais.

11:10 Já a Suiça foi a segunda colocada do Grupo E. Somou seis pontos, vencendo Equador e Honduras. A única derrota foi para a França, de 5 a 2.

Posição Seleção Pontos Jogos Saldo 1º França 7 3 6 2º Suiça 6 3 1 3º Equador 4 3 0 4º Honduras 0 3 -7

11:05 A Argentina chega nas oitavas de final após liderar o Grupo F do torneio. Somou nove pontos, vencendo os três jogos diante Bósnia, Irã e Nigéria.

Posição Seleção Pontos Jogos Saldo 1º Argentina 9 3 +3 2º Nigéria 4 3 0 3º Bósnia 3 3 0 4º Irã 1 3 -3

11:00 A Seleção Argentina chega para sua décima sexta participação em Copa do Mundo, tendo conquistado o títulos duas vezes, em 1978 e 1986. Comandada por Lionel Messi, a espera dos torcedores é grande para ver o fim deste jejum de 28 anos sem um Mundial. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a Argentina foi eliminada pela Alemanha, nas quartas de final, sofrendo um marcante 4 a 0.

10:55 Em sua décima participação na competição mundial, a Suíça espera repetir a campanha de quando sediou o evento, em 1954, quando alcançou as quartas-de-final. Miscigenada, a seleção helvética possui 13 dos 23 jogadores vinculados a outros países, tanto europeus como africanos. Nas Eliminatórias, não passaram por problemas e se classificaram à Copa do Mundo de forma invicta.

10:50 Para chegar até o Brasil, a Argentina não enfrentou grandes sificuldades. Nas eliminatórias sul-americanas, a Albiceleste somou 32 pontos, resultantes de nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Finalizou o torneio na sua liderança.

10:45 Boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão de Argentina e Suiça pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 13h e aqui você confere todos lances, e tempo real . Acompanhe conosco!