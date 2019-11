Em São Paulo, favorita Argentina tenta evitar zebra diante da Suíça

Nesta terça-feira (2), na Arena Corinthians, Argentina e Suíça se enfrentam em busca de apenas um objetivo: avançar às quartas de final da Copa do Mundo. Apesar da campanha impecável na primeira fase, os hermanos seguem dependendo de momentos de genialidade do seu camisa 10 para vencer. Além disso, o time de Alejandro Sabella ainda mostra suas falhas, sobretudo defensivas e de criação. Os suíços, que também realizaram uma boa campanha na fase de grupos, não chegam às quartas de final há 60 anos. Por isso, eliminar a Argentina de Lionel Messi, se transformou em obsessão.

A Argentina estreou no Mundial com uma vitória apertada sobre a Bósnia por 2 a 1, com destaque para Messi, que marcou um dos tentos. Na segunda rodada, mais um sufoco: contou, novamente, com a genialidade do seu camisa 10 e venceu o Irã por 1 a 0. Já no terceiro e último jogo, a Albiceleste venceu a Nigéria por 3 a 2, fechando com 100% de aproveitamento a fase de grupos. Já a Suíça, comparada a da Argentina, não fez uma campanha brilhante, mas fez o suficiente para se classificar. Estreou com vitória sobre o Equador por 2 a 1, mas foi goleada pela poderosa França. Na última partida, se recuperou e goleou a seleção de Honduras.

O último encontro entre Argentina e Suíça aconteceu em 2012. Em amistoso disputado na casa dos helvéticos, e que terminou com um show de Messi. Na vitória por 3 a 1 dos argentinos, o craque marcou três vezes, com Shaqiri descontando para os suíços. O árbitro sueco Jonas Eriksson será o responsável pela partida. Ele será auxiliado pelos compatriotas Mathias Klasenuis e Svein Oddvar Moen. A partida está marcada para às 13h (horário de Brasília).

Alejandro Sabella mantém mistério sobre escalação

Para o confronto decisivo diante da Suíça, o técnico argentino Alejandro Sabella foi seco ao ser questionado se Pocho Lavezzi seria o substituto de Kun Agüero, garantiu ter mesmo dúvidas na escalação - minutos depois ele testou Maxi Rodriguez entre os titulares. Além disso, o comandante evitou se alongar até mesmo ao comentar o adversário.

''A particularidade de Lavezzi é que pode jogar de duas maneiras: de atacante ou de meia pela direita e esquerda. Podemos utilizar dois esquemas sem a necessidade de mudar o jogador. O time não está definido, mas posso falar isso. Estamos jogando em sequência às 13h, com muito calor. Não quero confundir a imprensa, mas a realidade é que às vezes um jogador que está bem e de repente sente dores.'' - afirmou Sabella

Independentemente de quem vai a campo, Sabella chamou a atenção para o fator psicológico da partida. Em um Mundial marcado por zebras, o treinador não quer que a Argentina tropece no próprio favoritismo. '

''Além da técnica, quando falamos de futebol em alto rendimento, em uma competição como essa, o equilíbrio é fundamental, é um fator vital. Obviamente, que há ainda a parte tática, técnica, mas acho que a parte física, por conta do calor, e o estado de ânimo são fundamentais. Estava vendo Brasil x Chile e falava-se muito da parte emocional, que é importante neste momento. Alguém já disse que um grama de neurônio pesa mais do que um quilo de músculo.''

O desempenho de Messi também esteve em discussão durante a coletiva e Sabella foi questionado se seu capitão já atingiu o mesmo nível de Maradona na Copa de 1986, quando os hermanos foram campeões pela última vez:

''Messi está fazendo um grande Mundial, como todos esperavam, inclusive ele mesmo, seus companheiros e o público argentino. Estamos muito felizes e é um jogador determinante para nós, assim como Maradona era.'' - afirmou.

Sem chegar às quartas há 60 anos, Hitzfeld conta com torcida brasileira e sonha: ''Chance de fazer história''

Ciente do favoritismo da Argentina, o técnico alemão Ottmar Hitzfeld conta com a ajuda vinda das arquibancadas para colocar sua seleção entre as oito melhores do planeta. ''Acredito que os torcedores do Brasil apoiarão a Suíça, porque há uma rivalidade muito grande com a Argentina – afirmou o comandante.

No último encontro entre as seleções, Lionel Messi marcou três vezes na vitória por 3 a 1. Perguntando se faria alguma marcação especial no camisa 10, Hitzfeld assegurou: "Como pará-lo? Amanhã mostrarei a vocês". Quando indagado acerca de como planejava conter os avanços do meia, o treinador respondeu: "Mas é claro que todas as defesas do mundo terão problemas para parar Messi".

Hittzfeld acredita que seu time vem evoluindo na competição. "Exceto contra a França, sempre fizemos bons jogos. Contra Honduras, em especial, nós jogamos mais livres e isso foi muito bom para todos", disse o experiente técnico de 65 anos, que deve se aposentar após o fim da participação da Suiça no Mundial.

O técnico já adiantou que haverá mudanças táticas em relação ao time que vinha jogando, mesmo não revelando a escalação. "Não é possível enfrentar a Argentina da mesma maneira que se enfrenta Honduras, por exemplo", disse o técnico. Ainda comparando o confronto de amanhã com o jogo diante Honduras, o multicampeão afirmou: "Contra a Argentina, temos a chance de fazer história. E, num jogo assim, não é possível jogar da mesma maneira".

A provável escalação da Suíça é a seguinte: Benaglio, Lichtsteiner, Schär, Djourou e Rodríguez; Behrami, Inler, Shaqiri, Xhaka e Mehmedi; Drmic.