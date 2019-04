Robben confirma que tentou cavar pênalti: "Peço desculpas pela atitude estúpida"

Com a classificação da Holanda pelo dramático placar de 2 x 1 sobre o México, dois dos principais jogadores da seleção laranja foram para a entrevista coletiva nesta segunda-feira (30). O atacante Arjen Robben e o meia Wesley Sneijder, responderam as perguntas dos jornalistas, num clima bastente descontraido.

Inevitavelmente, Robben foi muito questionado sobre ter simulado pênalti numa de suas jogadas, o jogador respondeu da seguinte forma: "Às vezes você é punido por ser honesto. Mas preferi assim. Eu caí, achei que o zagueiro ia me acertar, mas na última hora ele tirou o pé. Foi uma atitude estúpida, mas não influenciou em nada no jogo. No segundo tempo houve o pênalti. Não tem discussão sobre isso. Houveram dois pênaltis. É uma pena porque tivemos uma grande atuação e se fala muito sobre isso. Gosto de ser honesto. Peço desculpas pela minha atitude estúpida"

Ao lado do camisa 11, Sneijder permaneceu quieto e se pronunciou sobre a "confissão" do companheiro de seleção. Os jornalistas fizeram perguntas sobre a campanha da equipe na Copa do Mundo, porém acabaram retornando ao assunto do começo da coletiva.

Perguntanto sobre a tentativa de simulação feita por Robben e se ele não temia alguma punição da FIFA, o jogador abriu um sorriso e demonstrando certa impaciência, respondeu: "Não! Não mesmo! Não estou com medo. Sou um cara honesto. Não aconteceu nada que tenha influenciado no jogo. Já disse três, quatro vezes e vou ficar repetindo. Nós merecemos vencer e estou muito feliz com isso".

O lance pelo qual Robben pediu desculpas ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo, quando o atacante invadiu a área pelo lado direito, se embolou com dois jogadores mexicanos e se jogou na área.