Fique de olho: David Ospina, goleiro da Colômbia

Até o início da Copa do Mundo, eram poucos no Brasil que realmente conheciam o futebol do goleiro David Ospina. Mas o colombiano de 25 anos que defendia as cores do OGC Nice, da França, até temporada passada, mostrou a todos quem é. Com defesas primordiais, Ospina foi um dos pilares da classificação da Colômbia às quartas de final com a melhor campanha da Copa até aqui e, juntamente com James Rodríguez - seu cunhado -, Cuadrado e cia., vem despertando o interesse de clubes pelo mundo todo, incluindo o Arsenal, gigante inglês.

Sofrendo apenas dois gols em quatro partidas - em que não teve culpa em nenhum -, Ospina é o comandante de uma das melhores defesas da Copa do Mundo até então. Considerado baixo para a posição que defende (ele tem apenas 1,83m), o goleiro se garante com os seus reflexos de alto nível e pela capacidade em comandar seus homens de defesa, conseguindo salvar a seleção colombiana em praticamente todas as partidas disputadas até aqui.

Mas o talento do goleiro já é conhecido pelos colombianos há tempos. Em 2005, quando tinha apenas 17 anos de idade, estreou no profissional do Atletico Nacional, da Colômbia, e logo despertou interesse de grandes clubes, como o Atlético de Madrid, da Espanha. No mesmo ano, disputou a Copa do Mundo Fifa Sub-20 pela Colômbia, conseguindo estrear pela seleção principal dois anos mais tarde, em um confronto diante do Uruguai, válido pela Copa Kirin, em que o goleiro titular, Calero, foi expulso, e Ospina entrou em seu lugar. Quando fez 18 anos, foi o campeão colombiano mais jovem da história com a camisa do Atletico Nacional, e antes mesmo de fazer 20 anos, ganhou o troféu de melhor goleiro do país duas vezes.

Dias antes de completar 20 anos, em 2008, o goleiro foi para a Europa. Contratado pelo OGC Nice, da França, por 2 milhões de euros, levou um tempo até assumir a titularidade, mas quando o fez, não saiu mais. Disputou 196 partidas com a camisa do clube francês, porém, talvez prevendo que ia fazer uma brilhante Copa do Mundo, não renovou contrato e ficará sem clube ao fim da competição. Mas não por muito tempo, visto que grandes clubes já declararam seu interesse em contar com o goleiro na equipe.

Imprescindível no esquema de Jose Pekerman, Ospina disputa sua primeira competição de alto nível pela seleção colombiana, visto que uma lesão o impediu de jogar a Copa América de 2011. E o atleta não vem decepcionando o comandante ou os torcedores: foi o jogador a atuar em mais minutos em que a Colômbia esteve em campo nesta Copa do Mundo.

Ficha técnica Nome David Ospina Ramírez Data de nascimento 31 de agosto de 1988 Idade 25 anos Altura 1,83m Peso 79kg Clube Sem clube Contrato até -

Temporada 2013/2014

Na França, fala-se em Ospina como "o jogador que não deixou o Nice cair para a Ligue 2". Com uma campanha fraca, o clube terminou a Ligue 1 na 17ª colocação, mas o responsável por evitar o descenso foi o goleiro colombiano, que foi o jogador da posição com mais 'saves', ou seja, defesas de bolas que seriam gols, no torneio. Adorado pelos torcedores e companheiros de equipe no Nice, a imprensa francesa já dava como certa a saída do jogador após a Copa do Mundo, o que deverá se concretizar - para felicidade do Nice, que vive situação precária.

E logo antes do início da Copa, visando tais atuações magníficas do goleiro no Campeonato Francês, o Arsenal já declarou interesse em contar com Ospina em seu elenco, que é conhecido por carecer de um goleiro de confiança. Pelo que vem mostrando na Copa do Mundo e pelo que mostrou na temporada francesa, os torcedores do Gunners podem manter as esperanças no alto, pois o colombiano, segundo melhor goleiro da última Ligue 1 - atrás apenas de Salvatore Sirigu -, deve protagonizar excelentes defesas debaixo das traves.