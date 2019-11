França e Alemanha

15:22 Estamos encerrando a nossta transmissão por aqui. A Alemanha triunfou pelo placar mínimo sob a França e está classificada para as semifinais. Será que vem Brasil e Alemanha por aí? Um forte abraço a todos e até a próxima.

Jogo do Brasil x Colômbia na Copa do Mundo 2014

15:16 Fiquem ligados aqui na VAVEL! Já está rolando o lance a lance da partida entre Brasil x Colômbia.

LEIA MAIS: Alemanha vence com gol de Hummels e avança para as semifinais da Copa

15:07 Os alemães agoram esperam o vencedor do confronto entre Brasil e Colômbia para saber quem enfrenta na semifinal.

"Não importa quem será o próximo adversário. Hoje estava muito calor, poderiamos ampliar mais cedo, acabamos perdendo algumas chances, que eles também tiveram. Mas a vitória foi muito importante", disse o capitão Philip Lahm.

14:58 Do lado alemão, só alegria.

14:57 Muitos jogadores da França choram muito no gramado.

"Fizemos tudo que pudemos. Tivemos algumas chances, mas sofremos um gol de bola parada e é frustrante. Agora é levantar a cabeça e voltar para a casa", disse Deschamps.

45+4 Fim de jogo no Maracanã! Alemanha vence a França por 1 a 0 e está classificada para as semifinais. Os franceses se despedem da Copa.

45+4 Salva Neuer! EM chuta de Benzema, goleiro faz ótima defesa e evita a prorrogação.

45+3 Alemanha vai avançando para a semifinal.

45+2 Última alteração na Alemanha! Sai: Kross; entra Krammer.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

45' Hummels, um monstro em campo.

44' Passe muito forta para Griezmann, que não consegue chegar na bola.

42' Em cima de Varane! Schürrle tem mais uma chance de gol, e finaliza em cima do adversário.

40' O final tem tudo para ser dramático no Rio de Janeiro.

39' última alteração na França! Sai: Valbuena; entra: Giroud.

38' Mudança na Alemanha! Sai: Özil; entra: Götze.

36' Salva Loris! Alemanha teve a chance de matar o jogo; goleiro francês faz ótima defesa.

35' Quase! No bate-rebate, por pouco a França não empata o jogo.,

34' Cartão amarelo para Schweinstaiger, por falta em Griezmann.

34' Falta para a Alemanha.

31' Pressão francesa! É tudo ou nada.

30' Salva Hummels! Benzema faz grande jogada e tenta chutar. Zagueiro faz corte provindencial.

Se a Alemanha se classificar, será primeira seleção a chegar à semifinal em quatro Copas seguidas.

28' Shürrle finaliza com perigo. A bola passa à direita de Loris.

28' Substituição na França! Sai: Cabaye; entra: Remy.

27' Griezmann finaliza. Chute vai para fora.

27' Benzema tenta levar perigo, mas a zaga alemã faz o corte.

25' Alteração na seleção francesa! Sai: Sakho; entra: Koscielny.

24' Müller bate cruzado, a bola passa tirando tint da trave de Loris.

23' Mudança na Alemanha! Sai: Klose; entra: Schurrle.

22' Jogadores franceses se aquecem por completo.

21' Schurrle se aquece à beira do gramado e deve entrar daqui a pouco em campo.

20' Árbitro marca falta do ataque alemão.

19' Falta de Evra em Müller.

18' Falta de Benzema em Kross.

18' Corta Lahm! Capitão vem fazendo um grande jogo esta tarde.

18' Valbuena sendo atendido no gramado.

Klose vai fazendo seu 22º jogo em Copa do Mundo. Acima dele, só Lottar Matthaus (23) e Paolo Maldini.

15' Neuer defende! Varane cabeceia bem, mas o goleiro alemão faz ótima intervenção.

14' Corta Bastian Schweinstaiger!

14' Alemanha desperdiça a posse de bola.

13' Falta de Evra, em Müller.

13' Sakho tenta passe ofensivo, mas pega com muita força na bola, que sai pela lateral.

12' Jogo bem movimentado na segunda etapa.

10' Kross finaliza de fora da área, a bola sai pela linha de fundo.

9' Cartão amarelo Para Sami Khedira.

9' Corte providencial de Evra. França cosnegue o contragolpe, defesa para a ajogada com falta.

7' Falta no goleiro Loris.

7' Alemães têm boa chance; zaga francesa corta na hora H.

6' Alemanha troca passes na defesa.

4' Evra tenta chegar na bola mas não consegue finalizar Bandeira tinha deixado o jogo seguir, mesmo com o francês em impedimento.

4' Falta perigosa para a França.

3' Sai Bem Loris! Alemanha tenta levar perigo, mas o goleiro sai bem do gol.

2' Klose tenta finalizar, mas pega mal na bola.

1' França começa atacando na segunda etapa.

1' Franceses pedem pênalty em Griezmann.

0' Bola rolando para a etapa final no Maraca.

14:03 Times voltam ao campo para a disputa do segundo tempo.

13:58 Em instantes, teremos bola rolando para a segunda etapa.

13:55 Público divulgado no Maracanã! 72.240 Pessoas fazem a festa no estádio.

13:53 A Alemanha vai se classificando para as semifinais.

13:50 Continuem ligados! Logo mais tem bola rolando para o segundo tempo deste grande clássico europeu.

45+1 Fim de primeiro tempo! Alemanha vence por 1 a 0, com gol de Matts Hummels.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

45' Pressão francesa no final do primeiro tempo.

44' Defende Neuer! Benzema finaliza e o golairo alemão faz defesa tranquila.

43' Posse de bola: Alemanha 55% x 45% França.

42' Benzema cabeceia na grande área e pede um toque de mão; juiz diz: segue o jogo!

40' Falta de Debuchy em Howedes.

39' Bola volta a rolar no Maracanã.

37' Jogo paralisado para o atendimento de Sami Khedira.

36' Cabaye faz falta em Thoams Müller.

35' Falta de Müller em Griezman.

34' Sakho cabeceia para fora. França tenta reagir.

33' Para fora! Valbuena recebe e finaliza, Neuer faz grande defesa; no rebota, a bola acaba indo para escanteio.

33' Alemanha pede outra penalidade. Novamente não foi nada.

32' França tenta levar perigo com Valbuena, mas o passe vai nas mãos do goleiro Neuer.

30' Bola continua com passe alemã.

30' Alemães ganha escanteio. Vem mais bola aérea por aí.

29' Falta perigosa para a Alemanha, em cima de Klose.

28' Lahm recua para Neuer.

27' Alemanha segue com mais posse de bola.

24' Jogadores alemães pedem pênalty com veemência. Árbitro argentino manda seguir.

23' Alemanha pressiona a saída de bola do adversário.

21' Alemães trocam passes na defesa.

19' Seleção francesa tentando assimilar o golpe e se recuperar na partida.

17' Torcida da Alemanha se anima no Rio de Janeiro.

14' França tenta não se abalar com o gol sofrido.

12' Zagueiro escora cruzamento de Tony Kross e faz seu segundo gol na Copa do Mundo.

12' Gooooooooooooooooool da Alemanha! Hummels, de cabeça, abre o placar no Maracanã.

11' Salva Hummels! Ataque perigoso da França; Alemanha se salvou por pouco.

10' Jogo qeuilibrado nos primeiros 10 minutos.

9' Griezman tenta passe para Benzema, mas a bola vai nas mãos do goleiro alemão.

7' UHHH!! Benzema finaliza e a bola passa muito perto da meta de Neuer.

6' Alemanha muito mais incisiva, com mais gente no setor ofensivo.

5' França faz a marcação no seu campo. Falta dura em Müller.

3' Tira Cabaye e mand aa bola para fora.

2' Afasta a defesa francesa! Time branco chega com perigo, na primeira chegada da partida.

1' Alemanha tenta manter a posse de bola nos primeiros minutos.

0' Começa o jogo no Maracanã. Valendo vaga nas semifinais, franceses e alemães se enfrentam.

13:00 Bela mensagem da FIFA contra o racismo.

12:57 Agora é a vez do hino nacional da Alemanha.

12:56 Hino nacional da França, A Marselhesa, sendo executado nesse momento.

12:55 Capitães leem uma mensagem contra a discriminação no futebol.

12:53 Franceses, de azul, e alemães de branco, estão prontos para o embate.

12:52 França e Alemanha entram no gramado neste momento.

12:51 Benzema é o jogador que mais criou chances de gol na Copa, com 12 jogadas perigosas.

12:48 Tudo pronto para o combate! Em instantes, franceses e alemães entram em campo para o jogo no Rio de Janeiro.

Fique de olho: Klose. Com 15 gols em Copas do Mundo, o atacante está ao lado de Ronaldo como o maior artilheiro da história dos mundiais. Na atual edição, Miroslav Klose busca ultrapassar o brasileiro e se isolar na artilharia.

Fique de olho: Valbuena. Com muito esforço e velocidade, o jogador do Olympique de Marselha é um dos grandes destaques da França na Copa do Mundo. Seja pelo lado ou pelo centro, Valbuena é um jogador especial para sua equipe. Em campo, ele estará com a camisa oito.

12:31 A última derrota da França na fase eliminatória foi em 1986, exatamente para a Alemanha. Cheiro de vingança no Rio de Janeiro.

12:25 Teremos quatro títulos mundiais em jogo daqui a pouco. Três da Alemanha e um da França. Sem dúvidas, será um grande duelo.

12:20 Jogadores da Alemanha no gramado do Maracanã para o aquecimento.

12:15 Miroslav Klose começara seu primeiro jogo como titular no mundial. Atacante busca seu 16º gol em Copas do Mundo, o que lhe daria o título de maior artilheiro da história.

12:13 Atletas da França entram em campo para se aquecer. Falta pouco!

12:09 Goleiros entram no gramado para fazer o aquecimento.

12:00 Falta uma hora para a bola rolar no grande clássico entre França e Alemanha.

11:55 Torcida alemã deve estar em maior número no Maracanã.

11:50 Quase tudo pronto! Faltam poucos detalhes e logo mais as equipes entram em campo.

11:46 Alemanha também definida para o confronto! Os onze da DFB começam o jogo com: Neuer; Lahm, Hummels, Boateng e Höwedes; Khedira, Schweinsteiger, Özil, Kroos e Müller; Klose.

11:44 França escalada! Os azuis vão a campo com: Lloris, Debuchy, Varane, Sakho e Evra; Cabeye, Pogba e Matuidi; Valbuena, Benzema e Griezmann.

11:41 A Ansiedade começa a surgir para os torcedores franceses e alemães. Daqui a pouco teremos bola rolando no Rio de Janeiro.

11:34 Treinadores de ambas as equipes acertam os últimos detalhes, antes de divulgar as escalações.

11:24 Hoje, a expectativa de um bom público no Maracanã é muito grande. Os torcedores de França e Alemanha já estão se deslocando para o estádio.

11:18 Em instantes, as equipes divulgarão as escalações oficiais para o jogo.

11:12 Continuem ligados! Daqui a pouco teremos bola rolando para o grande clássico europeu, e aqui você não perde nenhum lance.

11:00 Hoje, 28 anos depois, a história se repetirá no Maracanã; França x Alemanha se encontrarão mais uma vez em um jogo eliminatório de Copa do Mundo, jogo que pode mudar o rumo do futuro de ambas as seleções.

10:58 Na edição seguinte, em 1986, no México, franceses e alemães voltaram a duelar pelas semifinais da Copa. Em 25 de junho, na cidade de Guadalajara, a Alemanha ganhou por 2 a 0, com gols de Bhreme e Völler, garantindo mais uma vez presença na final e frustrando o sonho dos Bleus, que eliminaram o Brasil nas quartas de final, nos pênaltis. Mas os germânicos ficaram novamente com o vice, perdendo para a Argentina, de Maradona, na decisão. O placar foi de 3 a 2.

10:56 Litbarski deixou o dele e, em seguida, Schumacher defendeu a cobrança de Six para empatar outra vez. No quinto arremate de cada equipe, os dois craques: Rummeneige e Platini. França e Alemanha marcaram, o que forçou as cobranças alternadas. Hrubesch converteu e jogou a pressão para o outro lado. Depois daí, veio a decisão: Bossis bateu e Schumacher pegou seu segundo pênalti, classificando seu time para enfrentar a Itália na grande final.

10:54 Nos pênaltis, o equilíbrio continuou. Kaltz e Giresse converteram suas cobranças, deixando 1 a 1 no placar. Em seguida, a peleja manteve-se igualada depois que Breitner e Amoros marcaram. Na quinta penalidade, Stielike bateu e Ettori fez a defesa, para a alegria dos Les Blues. Quando Rocheteau cobrou com categoria e balançou as redes, a França estava em vantagem; a Alemanha precisava de mais uma recuperação.

10:52 No tempo extra, um show de futebol. Os franceses abriram dois gols, com Trésor e Giresse, ainda no primeiro tempo. Os alemães mostraram que não estavam mortos e conseguiram alcançar o empate. Rummeneige e Fischer foram os heróis daquela ressureição. Mas ainda faltavam as penalidades.

10:50 França e Alemanha voltaram a se enfrentar em 1982, na Copa da Espanha. Um dos jogos mais espetaculares da história dos mundiais, válido pela semifinal em Sevilha. Com muitos lances com emoção florescente, França e Alemanha empataram em 1 a 1 nos primeiros 45 minutos com gols de Litbarski e Platini, o que forçou a prorrogação.

10:48 O primeiro embate aconteceu em 1958, em Ulevi na Suécia, valendo o terceiro lugar. Com um craque como Just Fointaine em seu elenco, a seleção da França bateu facilmente a Alemanha pela Copa do Mundo 1958 por 6 a 3, com quatro gols do artilheiro daquele mundial, um placar elástico mesmo para a época. Construíram a contagem: Kopa, Douis e Fontaine (4), para os franceses, e Rahn, Schaefer e Ciesclarczyk, descontaram para os alemães.

10:46 A Alemanha marcou um gol a mais: 42 a 41. No último encontro entre as equipes, em amistoso disputado em 6 de fevereiro de 2013, em Paris, os alemães foram superiores e conquistaram a vitória por 2 a 1.

10:44 No histórico geral do confronto, Alemanha e França já se enfrentaram em 25 partidas, sendo três jogos em Copas do Mundo e 23 amistosos, com onze vitórias francesas, seis empates e oito triunfos alemães. Assim como em jogos costumeiros, o equilíbrio em mundiais também aconteceu. Até 2014, foram um empate (com os germânicos vencendo nas penalidades) e uma vitória para cada lado.

10:42 Não se sabe ao certo o que pode acontecer. Mas é inevitável pensar que vai ser um jogo de gigantes, daqueles antológicos, que nem o tempo indócil e doloroso é capaz de apagar da nossa memória futebolística.

10:40 Da Alemanha, não se pode dizer o mesmo. Não se pode esperar essa velocidade toda. Uma vez que seus pontas são meias de ofício, o jogo tende a ser concentrado pela faixa central, ainda mais quando seus laterais têm dificuldade para chegar à linha de fundo. Em contrapartida, é verdade, a equipe treinada por Löw deve ter a superioridade numérica no meio campo, pois Götze e Özil naturalmente se aproximam por ali. Contudo, não tenho dúvida de que Deschamps preparou seu time para anular a troca de passes alemã, ou ao menos neutralizá-la. Ou seja, é provável que o trio Cabaye, Pogba e Matuidi mais marque do que ataque.

10:38 A jogada francesa, convenhamos, está mais do que anunciada: Valbuena e Griezmann puxando os contra ataques, com espaços siderais às costas dos laterais alemães. Como o time alemão valoriza a posse de bola e joga lá em cima, inevitavelmente seu campo defensivo fica vazio. Logo, na velocidade, é muito provável que os ponteiros da França ganhem praticamente todas da lenta e pesada linha de defesa da Alemanha. E se Neuer não estiver na ponta dos cascos como esteve contra a Argélia, a defensiva germânica vai ficar a ver navios.

10:36 Manuel Neuer é um grande goleiro. Na partida diante da Argélia, pelas oitavas de final, ele não atuou praticamente como líbero só para sair bem na foto. Suas saídas do gol, providenciais, diga-se de passagem, se fizeram necessárias, uma vez que a lenta e pesada zaga alemã jogou bastante adiantada. Contra os argelinos, deu certo. Contra os franceses, pode significar a eliminação.

10:34 O argentino Nestor Pitana será o encarregado pelo apito no confronto entre França x Alemanha, no Estádio do Maracanã. Hernan Maidana e Juan Pablo Belati, também da Argentina, serão os assistentes. O sueco Jonas Eriksson será o quarto árbitro do jogo.

10:32 “Vimos uma grande quantidade de pontos fracos contra a Nigéria. Principalmente no início, quando o meio-campo é pressionado, eles não encontram Benzema. Criam poucas oportunidades. Quanto à defesa, não é segura. Você sempre terá probabilidades contra eles.", declarou.

10:30 Se um membro da comissão enalteceu o adversária, o ex-goleiro da seleção alemã Oliver Kahn fez o contrário. O melhor jogador da Copa de 2002 declarou ao jornal francês Metronews que a França não tem uma grande equipe e ressaltou a fragilidade da zaga francesa e a falta de mobilidade entre o meio de campo e o ataque.

10:28 “Foi muito gentil da parte dele (membro da comissão técnica da Alemanha). Afinal, eles têm um grande time e sempre entram como favoritos nos torneios em que disputam. Mesmo assim, acho que será um jogo equilibrado, e estamos prontos para tudo”, enfatizou.

10:26 Um membro da comissão técnica alemã declarou que a França é a favorita para o confronto, e não a Alemanha. Talvez por indicações para aliviar um pouco a pressão de um suposto favoritismo dos alemães. Sobre essas declarações, o treinador francês ficou um pouco em cima do muro, mas se mostrou otimista.

10:24 O jogador do Chelsea pode ser uma das novidades do técnico Joachim Löw diante da França, devido à uma febre do titular Thomas Müller. Schürrle não escondeu sua vontade de estar entre os 11 titulares e declarou que quando está no banco se imagina dentro de campo.

10:22 "Estou bastante ansioso, tanto pelo jogo quanto pelo ambiente. Será um privilégio jogar neste estádio sagrado. Acredito num jogo de qualidade e acho que temos forças para vencer. Sempre haverá críticas se não jogarmos bem. Mas gostaria de lembrar que avançamos. Poderíamos estar indo para casa, mas vamos jogar contra a França. Isso não é um problema para nós. Nem tudo foi perfeito, mas merecemos ganhar e hoje estamos aqui", ressaltou Schürrle.

10:20 O atacante André Schürrle também comentou a ansiedade em jogar contra a França diante do Maracanã lotado. Schürrle foi quem marcou o primeiro gol da classificação para as quartas de final e comentou sobre as críticas que a seleção levou pela atuação diante de um adversário teóricamente inferior.

10:18 “Estou sempre bem humorado. Estou muito orgulhoso do time. Os jogadores estão merecendo, fazendo coisas boas desde o início. Tenho muito prazer de estar com eles, vê-los, dirigi-los. É um grande momento”, relatou o comandante dos Le Bleus.

10:16 Pelo lado azul, as coisas estão bem melhores que no último mundial. O clima é bem diferente do apresentado na Copa passada, na qual houveram greves e afastamento de jogadores. Além disso, a relação entre Deschamps, a comissão técnica e os jogadores é a melhor possível desde que se iniciou o Mundial.

10:14 Para o confronto de gente grande, um grande palco. O Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, será o anfitrião da partida entre franceses e alemães. O maior estádio da Copa já sediou Espanha x Chile, França x Equador, Argentina x Bósnia e Bélgica x Rússia na primeira fase, além de Colômbia x Uruguai, pelas oitavas de final.

10:12 Na segunda fase, os tricampeões mundiais esperam avançar para enfrentar o vencedor do confronto entre Brasil x Colômbia nas semifinais, a exemplo dos Le Bleus, que sonham em reencontrar mais uma vez a seleção brasileira em Copas e, quem sabe, levar a melhor novamente.

LEIA MAIS: Na prorrogação, Alemanha vence Argélia e enfrenta a França nas quartas

10:10 A Alemanha passou, com muitas adversidades, pela Argélia, após não conseguir vencer nos primeiros 90 minutos. Na prorrogação, os germânicos marcaram logo no início, com Schürrle, antes de Özil fazer o segundo. Os argelinos ainda diminuíram, mas não foram capazes de derrotar a seleção europeia.

LEIA MAIS: Sem repetir o futebol dos primeiros jogos, França vence Nigéira e avança para as quartas

10:08 Nas oitavas de final, França e Alemanha encontraram dificuldades: A França não precisou do tempo extra, mas quase foi surpreendida pela Nigéria, que vendeu muito caro a derrota por 2 a 0 no Estádio Mané Garrincha. Os gols franceses, que saíram apenas na segunda etapa, foram marcados por Pogba, após falha do goleiro Eneyama, e Yoseb Yobo, contra, fechou o placar.

10:06 Os onze da DFB têm quase o mesmo desempenho na Copa do Mundo. Foram sete gols marcados na primeira fase, e dois nas oitavas, quando a Alemanha derrotou a Argélia por 2 a 0 na prorrogação. A defesa da equipe de Joachim Löw foi vazada duas vezes, no empate em 2 a 2 com Gana em Fortaleza.

10:04 Os azuis marcaram oito gols na primeira fase e dois nas oitavas e foram vazados apenas duas vezes, na partida em que derrotou a seleção Suíça por 5 a 2, com direito a show de Benzema e companhia na Arena Fonte Nova. Foram dez gols feitos e dois sofridos pela seleção treinada por Deschamps.

10:02 França e Alemanha passaram pela primeira fase da Copa com ligeira facilidade e chegaram com moral à segunda fase. Enquanto os alemães levaram a melhor no Grupo G, que contava com Estados Unidos, Portugal e Gana, os franceses lideram o Grupo E, à frente de Suíça, Equador e Honduras.10:

10:00 Muito bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Chegou a hora das quartas de final da Copa do Mundo. Logo mais, um clássico europeu entre França e Alemanha, valendo vaga na semifinal do mundial. O grande jogo começa às 13h e aqui você não fica de fora de nenhum lance, tudo em tempo real e .