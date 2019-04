Keylor Navas: o símbolo do sucesso costarriquenho no mundial

Quem acompanha a Copa do Mundo de 2014 no Brasil vê o alto número de goleiros que têm se destacado na maior competição de futebol do planeta. Um deles é o costarriquenho Keylor Navas, de 27 anos e com 1,84m de altura. Eleito o melhor jogador de sua posição da edição 2013/2014 de La Liga, o arqueiro veio ao Mundial cercado de expectativa, não só pelo seu potencial, mas também pela difícil missão a qual teria pela frente: parar três seleções campeãs mundiais no "Grupo da Morte" da Copa.

Sua história lembra muito a de seu treinador: Luis Conejo, goleiro da Costa Rica na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália. No primeiro Mundial com participação dos centro-americanos, os tricolores caíram no grupo C e fizeram companhia a Brasil, Escócia e Suécia. Eram igualmente propensos a serem "saco de pancadas" como eram na atual edição, tendo em vista que seus adversários tinham maior tradição no futebol. Mas os Ticos surpreenderam o mundo ao derrotarem a Escócia por 1 a 0, venderem caro a derrota pelo mesmo placar para o Brasil e vencerem a Suécia por 2 a 1.

Costuma-se dizer que um grande time começa por um grande goleiro, e a Costa Rica da Copa de 1990 fazia justiça a esta frase. Conejo era o destaque do time treinado pelo sérvio Bora Milutinović e havia fechado o gol nas três partidas da primeira fase, mas uma lesão o tirou do duelo com a Tchecoslováquia nas oitavas de final. E a Sele foi derrotada pelo expressivo placar de 4 a 1. A Conejo restou o posto de melhor goleiro do certame ao lado do argentino Sergio Goycochea.

Em 2005, Keylor Navas estreou como profissional no Deportivo Saprissa com apenas 19 anos de idade numa partida contra a Associación Deportiva Carmelita. Era reserva do time o qual ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa daquele ano. O titular era o folclórico José Porras, que também detinha tal posto na seleção nacional.

No ano de 2010, após 60 jogos e seis títulos nacionais pelo Saprissa, Navas foi para o Albacete, da segunda divisão espanhola, por indicação de Conejo, que havia defendido o Queso Mecánico há exatamente 20 anos. Mesmo com o rebaixamento do Alba para a Segunda División B, o terceiro escalão do futebol espanhol, Keylor chamou a atenção do Levante, equipe da primeira divisão, que o contratou por apenas € 150 mil em 2011/2012.

Após duas temporadas no banco de reservas, Keylor Navas assumiu a titularidade para não largá-la mais. Mesmo tendo sofrido 39 gols na edição 2013/2014 da liga nacional, seu incrível aproveitamento de 160 defesas - ou seja, interceptou 80,1% de finalizações à sua meta - ao longo da competição o colocou à frente de uma concorrência de peso: superou goleiros como Victor Valdés, do Barcelona, e Thibaut Courtois, do Atlético de Madrid.

Nenhuma surpresa para Conejo, que revelou sempre ter confiado no potencial de seu comandado e afirmou que seu ótimo desempenho na Liga BBVA abrirá portas para os goleiros mais jovens do país. Outro nome de peso que "bancou" o centro-americano foi o de ninguém mais e ninguém menos que Alfredo Di Stéfano, ex-atacante que marcou época no Real Madrid. O argentino não titubeou ao afirmar que o atleta de 27 anos é um dos melhores goleiros do mundo e um jogador que muito lhe agrada.

Na seleção costarriquenha, foi o goleiro reserva do grupo o qual disputou o Mundial Sub-17 de 2003 na Finlândia e chegou às quartas de final. No plantel principal, estreou em 2008 e teve seu primeiro grande desempenho na Copa Ouro da Concacaf de 2009, quando ajudou a Sele a chegar à semifinal e fez parte da seleção do torneio. No mesmo ano, não obteve êxito contra o Uruguai na repescagem para o Mundial de 2010, mas o sonho de se classificar para uma Copa do Mundo se realizou quatro anos mais tarde, quando a Costa Rica foi a vice-líder do Hexagonal Final e carimbou o passaporte para o Brasil. Teve a defesa menos vazada, com apenas sete gols sofridos em 10 jogos.

Em terras brasileiras, a Costa Rica, outrora apontada como candidata a saco de pancadas do Grupo D, contrariou todos os prognósticos dentro das quatro linhas. Venceu o Uruguai por 3 a 1 e derrotou a Itália por 1 a 0, garantindo a apuração à fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Contra a Inglaterra, um empate sem gols bastou para confirmar a liderança da chave. Keylor Navas teve papel decisivo nas três partidas da fase de grupos, com defesas importantes e apenas um gol sofrido: o gol de pênalti do atacante uruguaio Cavani na estreia.

Nas oitavas de final, contra a Grécia, Navas novamente foi decisivo. Nos 120 minutos, praticou sete defesas e contribuiu para a dramaticidade proporcionada pela partida. Com um jogador a menos desde os 20 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Óscar Duarte foi expulso pelo acúmulo de dois cartões amarelos, os Ticos venciam por 1 a 0 e sucumbiram já nos acréscimos, aos 46 minutos. Tiveram que lidar com a desvantagem numérica também na prorrogação, e resistiram graças às acrobáticas paradas do goleiro, que já sentia o cansaço físico juntamente com o restante do time.

Na disputa de pênaltis, Keylor defendeu a cobrança do experiente atacante Gekas, com quem jogou no Levante, e foi o responsável pelo placar de 5 a 3, que levou a Tricolor às quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez. A história estava sendo feita pelos comandados do colombiano Jorge Luis Pinto.

A ótima performance rendeu ao arqueiro o prêmio de melhor jogador da partida e diversos elogios de toda a imprensa internacional, além dos seus próprios colegas. Para o meia Celso Borges, Navas "não é um goleiro deste mundo" e "é um líder dentro e fora de campo".

LEIA MAIS: Celso Borges rasga elogios ao goleiro Navas: "Não é deste mundo"

Destaque do selecionado nacional ao lado de nomes como os do lateral Cristian Gamboa, do zagueiro Giancarlo González, do meia Bryan Ruiz e do atacante Joel Campbell, o goleiro havia afirmado antes da Copa que acreditava numa boa campanha da Costa Rica e após a histórica classificação conquistada diante dos helênicos, revelou que se espelha no seu preparador.

"Falo muito com ele. Desde que chegou, contou sua experiência, o que sentiu ao estar em um Mundial. Sempre me aconselhou, me disse coisas boas, mas o mais importante das palavras é a concentração nas partidas para tomar boas decisões. Não se pode 'desfocar' meio segundo porque você pode pagar caro. É o que trato de cumprir para que as coisas saiam bem", afirmou, revelando seu convívio com Conejo.

Por tudo que já foi feito nesta Copa do Mundo, Keylor Navas pode ser considerado uma das revelações do torneio e um herói nacional. Terá a eterna gratidão do povo costarriquenho, que certamente recordará para sempre esta campanha emblemática, que já ganhou ares de epopeia. E Luis Conejo, grande nome debaixo das traves do país em outros tempos, vê tudo de perto e é um dos responsáveis por mais uma história que estará eternamente gravada nas páginas dos Mundiais.