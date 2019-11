Recepcionado por fãs, Neymar chega ao Guarujá para ficar com a família

Neymar chegou ao Guarujá para ficar com a família enquanto se recupera da fratura na vértebra sofrida na vitória diante da Colômbia por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (4), na Arena Castelão, em Fortaleza. Ao lado do pai e da mãe, o camisa 10 se recuperará fisicamente e psicologicamente após o corte da Copa do Mundo. A casa da família fica localizada em um condomínio de luxo, na Praia Pernambuco, no litoral de São Paulo.

No início da tarde deste sábado (5), Neymar deixou Teresópolis, onde a Seleção Brasileira se prepara para os jogos da Copa, de helicóptero. O pai de Neymar irá acompanhar de perto o processo de recuperação do atleta, assim como a mãe, Nadine, e pelos amigos que costumam ir em peso e com frequência a casa dele no condomínio onde passa férias na Baixada Santista.

Centenas de fãs já haviam se aglomerado para transmitir mensagens positivas e de apoio ao Neymar, antes mesmo da chegada do craque ao local. Parte da rua precisou ser bloqueada e alguns seguranças chegaram a pedir para que os fãs evitassem o local para facilitar o transito e a chegada do atleta. Apesar disso, quando Neymar chegou, os torcedores tentaram se aproximar, mas sem sucesso. Entretanto, se contentaram com acenos do craque brasileiro.

Em Teresópolis, Neymar foi levado de ambulância do alojamento dos jogadores até o helicóptero que o esperava para realizar a viajem até o Guarujá. Imobilizado em uma maca e de boné, ele acenou para todos mas não conseguiu evitar algumas lágrimas antes da decolagem. Pouco antes disso, falou à CBF TV sobre a lesão que o tirou da Copa do Mundo.

"Me tiraram o sonho de disputar uma final de Copa do Mundo, mas o sonho de ser campeão mundial ainda não acabou. Faltam dois jogos e tenho certeza de que meus companheiros vão fazer de tudo para levantar esta taça", disse Neymar ao portal da CBF.

No final da manhã, o helicóptero chegou à Granja Comary. Neymar foi liberado e não é obrigado a voltar ao CT. Entretanto, se quiser voltar e acompanhar os companheiros, está permitido. O presidente da CBF, José Maria Marin, chegou ao local por volta de 13h para acompanhar o processo. Na madrugada deste sábado, Neymar foi levado dentro de uma ambulância - atrás do ônibus da delegação, até a Granja, acompanhado do seu pai e do médico da Seleção Brasileira, José Luiz Runco.

Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar, após sofrer uma joelhada do colombiano Zúñiga, nas costas, pouco antes do final do segundo tempo. O jogo terminou com vitória brasileira, por 2 a 1. O próximo adversário do Brasil será a Alemanha, terça-feira (8), às 17h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Neymar será um grande desfalque para a seleção no restante da competição. Além do craque, o zagueiro e capitão, Thiago Silva, recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso do jogo.