15:02. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão de Argentina x Bélgica, partida que classificou a Argentina às semi-finais da Copa do Mundo 2014. Acompanhe ainda hoje Holanda x Costa Rica.

15:00. A Argentina agora aguarda seu adversário, que será definido na partida entre Holanda e Costa Rica, às 17h.

14:56. Gonzalo Higuaín, autor do único gol da partida, é eleito o melhor da partida.

14:54. Nos minutos finais o jogo ganhou em emoção, e a defesa argentina de maneira impecável garantiu a classificação da equipe.

50' FIM DE JOGO!!! A Argentina volta às semi-finais de uma Copa do Mundo depois de 24 anos.

49' PRA FORA!!! A defesa argentina tenta afastar a bola cruzada por Lukaku, no rebote Witsel chuta por cima do gol.

48' COURTOIS SENSACIONAL!!! No contra-ataque Messi sai na frente de Courtois que faz uma defesa incrível e mantém as esperanças belgas.

47' O jogo se resume às bolas alçadas contra a área da Argentina, e a defesa afasta de qualquer maneira.

45' 5 minutos de acréscimos na segunda etapa.

44' Zabaleta e Enzo Pérez trombam no meio de campo e Pérez fica caído, o árbitro paralisa o jogo para atendimento ao jogador.

43' A Argentina não consegue sair da defesa, pressão da Bélgica nos minutos finais.

42' Bola alçada na área e a defesa argentina tira como pode.

40' A Bélgica se lança ao ataque no tudo ou nada e oferece o contra-ataque para a Argentina.

39' PRA FORA!!! De Bruyne arrisca de fora da área, a bola é desviada e passa muito perto da trave.

37' Palacio não alcança!!! Grande jogada argentina pelo lado direito, no cruzamento Palacio sozinho na área não alcança a bola e ela passa direto por toda a área.

36' A Argentina consegue manter o ataque belga longe de sua área e corre poucos riscos nos últimos minutos.

35' Alteração na Argentina, sai Higuaín, entra Gago.

34' Messi tenta levar a Argentina ao ataque mas para na forte marcação belga.

31' Os jogadores argentinos tentam esfriar o jogo e demoram para repor a bola em jogo.

30' Alteração na Bélgica, sai Hazard, entra Chadli.

29' Cartão amarelo para Biglia, falta dura em Hazard, pressão da Bélgica no campo de ataque.

26' A Bélgica insiste na bola aérea com Fellaini, mas o belga não consegue acertar o gol de Romero.

25' Alteração na Argentina, sai Lavezzi, entra Palacio.

23' Cartão amarelo para Alderweireld por falta dura no meio de campo, impedindo o contra-ataque argentino.

21' Pressão total da Bélgica, a Argentina não consegue sair de seu campo defensivo.

19' Romero!!! Cruzamento pela direita, Garay desvia e a bola segue para o gol, Romero evita o gol contra de seu companheiro.

16' Pressão da Bélgica, mais um cruzamento para Fellaini, que desta vez é flagrado em impedimento.

15' Pra fora!!! Lukaku cruza e Fellaini sobe para cabecear, a bola passa perto do gol assustando Romero.

14' Alterações na Bélgica, saem Mirallas e Origi, entram Mertens e Lukaku.

12' Higuaín volta para ajudar o meio campo da Argentina e faz grande jogada, excelente apresentação de Higuaín até o momento.

10' Mertens e Lukaku se aprontam para entrar na partida, vai mudar a Bélgica.

9' NO TRAVESSÃO!!!! Higuaín no contra golpe argentino, passa por Kompany, invade a área e chuta forte, a bola toca no travessão e se perde pela linha de fundo, grande chance desperdiçada.

8' Courtois!!! Messi alça a bola na área, Courtois vai no alto e manda a bola pela linha de fundo.

5' Pra fora!!! Higuaín invade a área pelo lado esquerdo e finaliza, a bola toca na zaga e passa perto da trave.

4' A Bélgica tenta sair ao ataque, mas a defesa argentina impede que os belgas levem perigo ao gol de Romero.

2' Começa no ataque a Argentina, em cobrança de falta Messi joga a bola na área e ela vai pela linha de fundo.

0' As duas equipes voltam sem alterações, mas Lukaku e Mertens já estão no aquecimento pela Bélgica.

0' Começa o segundo tempo.

13:58. Di Maria foi substituído durante a primeira etapa, o jogador sentiu uma lesão muscular ao tentar a finalização contra o gol de Courtois. O atleta recebeu atendimento no banco de reservas após ser substituído e deverá ser melhor avaliado após a partida.

13:52. Em um lance de sorte Higuaín mostrou oportunismo para colocar a Argentina em vantagem.

13:50. Um primeiro tempo em que o sistema ofensivo das duas equipes funcionou muito bem, com apenas duas oportunidades para cada lado, em uma delas logo no início da partida Higuaín fez o gol da vitória parcial da Argentina.

47' Apita o árbitro, final do primeiro tempo em Brasília, Argentina na frente no placar.

45' Teremos 2 minutos de acréscimos na primeira etapa.

43' As duas equipes buscam o ataque no final do primeiro tempo, mas as defesas mostram muita tranquilidade e praticamente não dão oportunidade aos atacantes.

41' PRA FORA!!! Mirallas cabeceia sozinho na área, mas a bola passa à direita de Romero.

39' Pela linha de fundo. Na cobrança Messi busca o canto de Courtois, mas a bola sobe muito e sai pela linha de fundo.

38' Falta perigosa para a Argentina, a um passo da grande área Messi enfrenta quatro marcadores e é derrubado.

37' Posse de bola da Argentina, que toca a bola com tranquilidade, a defesa belga não dá espaços para a jogada avançar.

35' Di Maria já inicia o tratamento no banco de reservas, caso a Argentina se classifique o craque pode ser desfalque na semi-final.

33' Alteração na Argentina, sai Di Maria, entra Enzo Pérez.

32' Di Maria sente uma lesão, o argentino está caído no gramado. Vem alteração na seleção argentina.

31' A Argentina toca bola no ataque, bem postada a defesa belga evita o arremate.

29' Parada para a hidratação dos jogadores.

28' KOMPANY SALVA!!! Di Maria ganha na corrida do zagueiro, mas na hora do arremate o zagueiro consegue se recuperar e salva a equipe belga.

26' Contra-ataque da Argentina, Messi divide a bola com Kompany e o árbitro marca a falta do atacante.

24' As duas equipes tocam a bola até a intermediária de ataque, mas não conseguem penetrar na defesa adversária.

21' Quase. Argentina toca a bola no campo de ataque, Di Maria tenta o passe de letra, mas a bola fica de graça com Courtois.

18' Escanteio para a Bélgica, bola alçada na área, ninguém da seleção belga consegue completar para o gol.

15' A Argentina toca a bola com tranquilidade no meio de campo, a Bélgica tenta, mas não consegue chegar à área de Romero.

13' Pra fora. De Bruyne arrisca de longe, mas a bola passa direto pela linha de fundo.

11' A Bélgica tenta se lançar ao ataque depois de sofrer o gol, mas não leva perigo à defesa argentina

8' Na bola espirrada, Higuaín pega de primeira, da entrada da área, um belo gol da equipe Argentina.

8' GOOOOOOOOOOOOOLLLL DA ARGENTINA!!!!! HIGUAÍN!!!

5' Depois de dois ataques perigosos da Argentina a Bélgica consegue dominar a bola e respirar na defesa.

3' Argentina no ataque. Di Maria faz bonita jogada e arrisca o chute, que para na defesa belga.

2' AFASTA A ZAGA!!!! A Argentina chega ao ataque, no cruzamento de Lavezzi, Kompany afasta o perigo.

1' A Bélgica toca a bola na defesa e os torcedores brasileiros no estádio gritam olé.

0' Autoriza Nicola Rizzolli, começa a partida.

0' A bola tem que ser trocada pois estava murcha, vai começar o jogo.

12:57. Tudo pronto para a partida, dentro de instantes rola a bola para Argentina e Bélgica.

12:55. Hino nacional da Bélgica.

12:54. Hino nacional da Argentina.

12:52. Os capitães das equipes lêem as mensagens contra o racismo no futebol antes do início da partida.

12:50. Entram em campo Argentina e Bélgica.

12:46. Jogadores e equipe de arbitragem já se dirigem ao túnel de acesso ao gramado.

12:43. Ruas de Bruxelas tomadas pelos torcedores belgas para acompanhar a partida diante da Argentina.

12:39. Logo em seguida os argentinos também retornam aos vestiários. Dentro de minutos os atletas voltam a campo para a partida decisiva.

12:38. Jogadores Belgas terminam o trabalho de aquecimento e voltam aos vestiários.

12:32. Muito calor na capital brasileira, mesmo no trabalho de aquecimento jogadores fazem parada para se hidratar.

12:27. A torcida argentina é maioria no interior do estádio até o momento.

12:22. Os jogadores argentinos vem para o gramado realizar o aquecimento.

12:18. Argentina e Bélgica são as seleções que mais finalizaram neste mundial, mas o aproveitamento ainda está longe de ser dos melhores, são 7 gols argentinos e 6 da seleção belga.

12:14. A Bélgica já está no gramado realizando trabalho de aquecimento.

12:10. Torcida começa a tomar conta das arquibancadas do estádio Nacional em Brasília.

12:07. Torcida brasileira também comparece ao estádiopara acompanhar a partida e manda força para Neymar.

12:00. Desde a vitória argentina diante da suíça, as ruas de Brasília já começaram a receber os torcedores argentinos. A expectativa é de que 60 mil argentinos compareçam à capital brasileira para acompanhar o confronto de hoje, diante da Bélgica.

11:54. Além do confronto contra Messi, o goleiro Courtois também entra em campo para defender outra marca pessoal, nunca foi derrotado com a camisa da seleção belga. Defendendo a Bélgica Courtois soma 21 partidas, sendo 15 vitórias e 6 empates.

11:52. O confronto de hoje terá uma disputa particular entre Messi e Courtois, que se enfrentaram seis vezes na última temporada defendendo Barcelona e Atlético de Madrid, respectivamente. Foram cinco empates e uma vitória do Atlético de Madrid, de Courtois, que sequer levou gols do craque argentino.

11:47. Quem apita o confronto deste sábado é o italiano Nicola Rizzolli, de 42 anos. Esta será a terceira partida de Rizzolli na Copa do Mundo, ele já apitou inclusive uma partida da Argentina, contra a Nigéria, com vitória dos sul-americanos por 3 a 2. Além desta partida, também foi o árbitro da vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Espanha.

11:41. O palco da partida entre Argentina e Bélgica será o Estádio Nacional de Brasília. O estádio receberá nesta Copa sete jogos, número máximo para um estádio neste mundial. Depois da partida pelas quartas de final o estádio ainda reberá no dia 12 de julho a decisão pelo 3º lugar do mundial.

11:35. Já Alejandro Sabella mostrou preocupação com um possível excesso de confiança dos argentinos, o que, segundo o próprio treinador, é algo cultural do povo argentino: "Os argentinos sempre pensam que são mais do que são. Às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim. Tem a sua parte boa e a sua parte ruim. Se não conseguirmos a vaga seria frustração. Temos esperança, fé e confiança de que vamos alcançar. É uma maneira de ser nossa, essa supervalorização, um aspecto cultural. Quando era menino, sempre escutava que éramos os melhores do mundo e, veja bem, nunca havíamos vencido uma Copa do Mundo", declarou o treinador argentino.

11:33. Antes da partida decisiva, os treinadores se demonstraram preocupados, mas por motivos bastante distintos. Marc Wilmots tentou disfarçar, mas se mostrou preocupado com a arbitragem da partida, do árbitro italiano Nicola Rizzolli, isto porque dos 23 atletas argentinos no mundial, 14 possuem cidadania italiana: "Diversas falhas já foram cometidas pela arbitragem, mas não apenas contra a gente. Nesse momento, não estou muito preocupado mesmo sabendo que o árbitro será um italiano e que 14 dos 23 atletas argentinos possuem nacionalidade italiana", declarou o treinador.

11:31. A chegada das duas seleção à Brasília foi bem diferente, a Argentina foi recepcionada por cerca de 200 torcedores em frente ao hotel onde está hospedada, enquanto a seleção belga chegou de forma discreta à cidade, se concentrando em um hotel vizinho ao dos argentinos. O reforço policial na cidade contou até com agentes da interpol, devido à presença de alguns torcedores barra bravas argentinos presentes em estádios da Copa do Mundo.

11:25. Enfrentar um dos melhores jogadores do mundo, Lionel Messi, certamente preocupa a equipe belga, mas segundo o atacante Mirallas, a equipe não mudará sua postura para tentar anular o craque: "A equipe vai jogar igual, pois assim se sente muito forte. O importante é que tudo continue como antes e que a Argentina deixe espaço para nós. Se eles jogarem muito fechados, será mais difícil para nós. A Argentina é mais favorita, mas no sábado vão ver que a Bélgica quer ganhar muito este jogo", declarou o atleta.

11:20. Fique de olho: Di Maria, meio-campista da Argentina. Com as atenções voltadas à Lionel Messi, Di Maria tem se aproveitado dos espaços deixados pelas defesas adversárias para levar a Argentina ao ataque. Foi assim que na partida diante da Suíça apareceu livre para marcar o gol da classificação. Uma característica marcante do atleta é seu vigor físico, correndo durante toda a partida e dificultando o trabalho de seus marcadores.

11:16. Fique de olho: De Bruyne, meio-campista da Bélgica. Principal jogador na partida diante dos Estados Unidos durante o tempo normal da partida, com a entrada de Lukaku na prorrogação teve espaço o suficiente para ao lado do atacante levar a Bélgica à vitória. É ao lado de Hazard o responsável por armar as jogadas ofensivas de seleção europeia, e certamente será uma dor de cabeça a mais para a defesa argentina.

11:13. Em 1928, as seleções se enfrentaram pelas olímpiadas, competição mais importante da época, antes da criação da Copa do Mundo, contando inclusive com a chancela da FIFA.

11:12. Argentina e Bélgica já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias argentinas e uma vitória belga. Dos quatro confrontos, dois aconteceram em Copas do Mundo, com vitória belga em 1982 e vitória argentina em 1986.

11:08. A Bélgica enfrentou os Estados Unidos nas oitavas de final, e também precisou da prorrogação para conseguir a vitória por 2 a 1, com gols de De Bruyne e Lukaku. Os belgas encontraram sua maior dificuldade em Tim Howard, goleiro norte-americano que bateu o recorde de mais defesas em uma partida de Copa do Mundo neste confronto.

11:06. Nas oitavas de final a Argentina enfrentou a Suíça, e embora tenha criado mais oportunidades durante o jogo, esbarrou na ótima atuação do goleiro Benaglio que segurou o empate sem gols durante o tempo normal. Na prorrogação o cenário foi o mesmo, e apenas aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação Di Maria conseguiu vencer o goleiro suíço para colocar a Argentina em vantagem. Para garantir a classificação, os argentinos ainda contaram com a sorte ao ver a bola cabeceada por Dzemaili tocar na trave, no joelho do jogador e se perder pela linha de fundo nos segundos finais.

11:03. Apesar dos bons números, tanto Argentina quanto Bélgica ainda não entusiasmaram seus torcedores, que acreditam que as seleções podem apresentar um futebol melhor do que fizeram até agora.

11:02. Argentina e Bélgica chegam às quartas de final com campanhas muito parecidas, as duas seleções venceram suas quatro partidas, sendo que nas oitavas de final precisaram da prorrogação.

11:00. Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Argentina x Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo 2014, partida a ser disputada às 13h, no Estádio Nacional em Brasília.