Di Stéfano sofre parada cardíaca e está internado em estado grave

Neste sábado (5), Alfredo Di Stéfano, um dos maiores ídolos do Real Madrid, do futebol argentino e mundial, sofreu um ataque cardíaco e está internado em estado grave na capital da Espanha, em Madrid, segundo informam a imprensa local. Na sexta-feira (4), Don Alfredo completou 88 anos.

De acordo com o jornal catalão, Mundo Deportivo, Di Stéfano foi levado por uma ambulância ao hospital Gregório Marañon, em Madrid. O Marca, jornal da capital espanhola, diz que o ídolo do Real Madrid estava em uma rua próxima ao estádio merengue, Santiago Bernabéu, quando sofreu o ataque. Já o El País, veículo mais prestigiado do país, lembrou que o ex-jogador sofreu uma parada cardíaca no ano passado e que desde 2005 usa um marca-passo. Os paramédicos que o atenderam lhe fizeram massagem cardiopulmonar por 18 minutos enquanto o encaminhavam para o hospital.

Don Alfredo é ídolo e presidente de honra do Real Madrid, clube por qual construiu sua carreira após deixar o futebol argentino. Pelo clube merengue conquistou oito vezes a liga espanhola, cinco vezes a Uefa Champions League - sendo todas em sequência (1956, 1957, 1958, 1959 e 1960) na época que ficou marcada como a "Era de Ouro" do clube, uma Copa Intercontinental e uma Copa da Espanha. Di Stéfano também foi treinador dos blancos e conquistou uma Supercopa da Espanha. Além destes títulos, é o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid. Ele é um dos principais responsáveis por tornar o clube merengue um dos maiores clubes do futebol europeu. No estádio Santiago Bernabéu, tem uma área só de homenagem à ele.