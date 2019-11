Copa do Mundo 2014: jogo Holanda x Costa Rica

20:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Holanda e Costa Rica. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook. Até a próxima!

19:55 Após o empate sem gols no tempo normal, a Holanda venceu a Costa Rica nos pênaltis por 4 a 3 e se classificou para as semifinais da Copa do Mundo. O goleiro Krul, que entrou na vaga de Cillessen, pegou duas cobranças e foi o grande destaque. A Laranja Mecânica enfrenta a Argentina nas semifinais.

A HOLANDA ESTÁ NA SEMIFINAL DA COPA DO MUNDO!!!

PÊNALTIS! PERDEEEU!!!! CRC 3 X 4 HOL

PÊNALTIS! GOOOL DA HOLANDA!! CRC 3 X 4 HOL

PÊNALTIS! GOOOL DA COSTA RICA!! CRC 3 X 3 HOL

PÊNALTIS! GOOOL DA HOLANDA!! CRC 2 X 3 HOL

PÊNALTIS! GOOOL DA COSTA RICA!! CRC 2 X 2 HOL

PÊNALTIS! GOOOL DA HOLANDA!! CRC 1 X 2 HOL

PÊNALTIS! PERDEEEEU A COSTA RICA!!!! CRC 1 X 1 HOL

PÊNALTIS! GOOOL DA HOLANDA!! CRC 1 X 1 HOL

PÊNALTIS! GOOOL DA COSTA RICA!! CRC 1 X 0 HOL

17'P - TERMINA A PRORROGAÇÃO!! VAMOS PARA OS PÊNALTIS!!

15'P - SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: Cilenssen; ENTRA: Krul

13'P - NA TRAAAVE!! Sneijder arrisca chute na entrada da grande área e carimba o travessão de Navas.

12'P - Lens ataca pela ponta direita e conquista escanteio.

11'P - SAAALVA CILLESSEN!! Contra-ataque da Costa Rica! Ureña recebe pela meia direita, arranca, invade a área, solta o pé e Cillessen faz belíssima defesa, salvando os holandeses!

10'P - Bolaños cobra escanteio e pega muito forte na bola, que fica com a Holanda.

9'P - Ureña ataca pela direita, mas De Vrij consegue fazer o desarme na hora H.

8'P - IMPEDIDO! Sneijder encontra Lens livre na ponta esquerda, mas o atacante estava em posição de impedimento.

7'P - QUE BELEZA! Bolaños dribla dois holandeses na grande área, mas é travado na hora do chute.

5'P - CARTÃO AMARELO PARA HUNTELAAR!

5'P - Huntelaar divide bola com Navas e deixa o braço no rosto do goleiro.

4'P - Van Persie tenta passe para Huntelaar, mas o holandês, na grande área, não entende a jogada, e a bola fica com a Costa Rica.

3'P - Robben cobra escanteio e coloca a bola na primeira trave. Huntelaar desvia para fora

2'P - Robben cobra a falta e alça a bola na segunda trave. Huntelaar tenta atrasar de cabeça, mas Holanda não domina a bola.

1'P - CARTÃO AMARELO PARA ACOSTA!

1'P - Robben arranca pela direita e é derrubado por Acosta

0'P - SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: Martins Indi; ENTRA: Huntelaar

0'P - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

19:16 Técnicos passam instruções no curto intervalo.

17'P - TERMINA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO.

15'P - Teremos dois minutos de acréscimo.

14'P - Bryan Ruiz tenta enfiada de bola para Ureña, mas o passe sai forte, e a bola fica com a Holanda.

13'P - Robben cobra a falta e manda a bola na barreira. Huntelaar vai entrar no time da Holanda.

12'P - Robben arrisca mais um chute na entrada da grande área. Árbitro anota mão de Díaz. Falta perigosa para a Holanda cobrar.

11'P - Robben arranca pela direita, puxa para o centro, mas chuta em cima do marcador.

10'P - Bryan Ruiz vai ao chão após choque com Martins Indi. Sneijder joga a bola para fora para o atendimento médico, mas o costarriquenho levanta sem precisar de ajuda médica.

9'P - Vlaar tenta lançamento para Robben, mas pega muito mal na bola.

8'P - Blind faz passe para Van Persie pela esquerda, mas atacante estava em posição de impedimento.

7'P - PÊNALTI? Ureña vai ao chão após contato com Vlaar e pede pênalti. Árbitro nada marca.

6'P - SUBSTITUIÇÃO NA COSTA RICA! SAI: Tejeda; ENTRA: Cubero

5'P - Kuyt tenta passe para Robben na ponta direita, mas o passe sai forte.

5'P - Navas se levante e continua no jogo. Bola rolando.

4'P - JOGO PARADO! Navas fica no chão e pede atendimento médico. Jogo parado.

3'P - Sneijder cobra escanteio. Navas sai mal do gol, mas a defesa dos Ticos desvia para novo escanteio.

3'P - UUH!!! Após cobrança de escanteio, Vlaar cabeceia, e Navas faz grande defesa.

2'P - Kuyt briga pela bola na ponta direita e conquista escanteio.

1'P - Mais um impedimento de Robben. Este foi o décimo.

0'P - A Holanda dá a saída de bola, mas não consegue achar espaço para o arremate.

0'P - COMEÇOU A PRORROGAÇÃO!!

18:57 Após os jogadores se recuperarem, eles vão voltando ao campo.

49' FIM DE JOGO!! VAMOS PARA A PRORROGAÇÃO!!

47' INCRÍVEL! Blind cruza pela esquerda. A bola passa por De Vrij e Kuyt e sobra para o chute de Van Persie, sem Navas à frente. Só que Tejeda salva a Costa Rica na linha. A bola ainda bate na trave.

46' Van Persie cobra direto para o gol, e Navas faz a defesa.

46' Díaz faz falta em Robben na entrada da grande área. Holandeses pedem cartão. Ele já tem um amarelo, mas árbitro só marca a falta perigosa para a Holanda cobrar.

45' Teremos mais quatro minutos de acréscimos.

44' Robben ataca pela direita e tenta passe para Van Persie, mas Acosta fica com a bola.

43' SUBIU A BANDEIRA!! Bola é esticada para Lens, pela esquerda, mas o holandês está em posição irregular.

42' QUE FURADA! Pela esquerda, Sneijder faz ótimo cruzamento para Van Persie, que não acerta o chute na pequena área.

41' OUTRO IMPEDIMENTO! Sneijder tenta passe para Lens na ponta esquerda, mas o holandês estava em posição de impedimento.

39' De Vrij faz bom lançamento para Van Persie, mas o atacante não domina a bola.

38' NAVAAS! Após a cobrança da falta e de bate-rebate, Van Persie chuta na ponta direita, mas Navas faz uma defesaça.

37' Robben sofre mais uma falta. Vem bola alçada na área dos Ticos.

36' NA TRAVE! Sneijder cobra a falta direto para o gol e carimba a trave de Navas.

35' CARTÃO AMARELO PARA GONZÁLEZ! Por falta em Robben!

35' Acosta tenta lançamento para Ruiz, mas defesa holandesa afasta e arma contra-ataque.

34' IMPEDIDO! Pela direita, Kuyt encontra cruzamento para Lens, que cabeceia livre na grande área, mas Navas faz outra grande defesa. Árbitro já sinalizava impedimento do holandês.

33' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA RICA! SAI: Gamboa; ENTRA: David Myrie

32' Gamboa vai ser substituído e pede para sair de maca.

31' Robben faz belo drible no marcador na ponta direita e ganha o escanteio.

31' Tejeda tenta lançamento para Bolanõs, mas pega forte na bola, que fica com Cillessen.

30' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: Depay; ENTRA: Lens

29' UUUH!!! Após a cobrança da falta, Vlaar cabeceia na grande área, mas a bola passa pouco acima do travessão.

28' CALMA! Árbitro anota jogo perigoso de Gamboa por quase chutar a cabeça de Blind.

28' Depay tenta driblar Gamboa, mas é desarmado. Bola, porem, segue com a Holanda.

27' De Vrij faz lançamento para Van Persie, mas Ticos cortam o passe.

26' Bolaños vai para a ponta esquerda e tenta cruzamento, mas defesa holandesa corta.

25' BOLA ROLANDO! Segue o jogo na Fonte Nova.

24' JOGO PARADO! Gamboa vai ao chão com dores após aterrissar de um salto de mau jeito. Jogo parado para o atendimento médico.

23' Van Persie recebe mais uma bola em posição de impedimento.

22' Robben tenta tabela com Van Persie, mas Tejeda corta e joga para escanteio.

21' Gamboa faz cruzamento pela direita, mas pega forte na bola, que sai pela linha de fundo.

20' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA RICA! SAI: Campbell; ENTRA: Marco Ureña

19' UUUH!! Após a cobrança da falta, González se estica para o cabeceio na segunda trave, mas erra o alvo por pouco.

18' CARTÃO AMARELO PARA MARTINS INDI! Por falta em Ruiz.

17' IMPEDIDO! Sneijder passa para Van persie na ponta esquerda, mas o atacante estava em posição de impedimento.

16' Bolaños cobra a falta direto para o gol, mas a bola passa acima da meta, sem perigo para o goleiro Cillessen.

15' De Vrij faz falta dura em Campbell. É falta perigosa para a Costa Rica cobrar.

14' OPA, SEU JUIZ!? Díaz arranca pela esquerda e tenta passe para Campbell, que vai ao chão, pedindo pênalti de Martins Indi, mas o árbitro nada marca

13' Sneijder cruza pela esquerda, pega mal na bola, mas Díaz desvia para escanteio.

13' Robben vai à ponta direita, se esforça para não deixar a bola sair e cruza para Kuyt, mas a bola não chega no lateral.

12' Holanda tenta lançamento para Van Persie, mas González corta o passe.

11' Costa Rica tenta passe para Gamboa, mas lateral não alcança a bola.

10' Após cobrança de escanteio, De Vrij cabeceia na segunda trave, mas defesa dos Ticos afasta.

9' Robben faz bom passe para Van Persie, na ponta direita. O holandês conquista escanteio.

8' Campbell recebe mais uma bola em posição de impedimento.

7' UUH!! Robben cobra falta com passe rasteiro para o chute de Sneijder na entrada da grande área, mas erra o alvo.

6' CARTÃO AMARELO PARA UMAÑA! Por falta em Robben.

6' Umaña faz falta muito dura em Robben. Vem bola alçada na área dos Ticos.

5' Kuyt se esforça para fazer o lançamento para Van Persie, que desvia de cabeça para Robben, mas Navas fica com a bola.

3' Ticos fazem marcação avançada, e Holanda troca passes com calma.

2' Campbell faz cruzamento, e Cillessen tem trabalho para ficar com a bola.

1' Bolaños faz falta em Robben. Foi a primeira do segundo tempo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

18:01 As seleções já etão de volta ao gramado para o reinício do jogo.

17:53 Robben e Navas mais uma vez são os destaques de suas seleções. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!!

44' Teremos mais um minuto de acréscimo.

42' Depay recebe pela esquerda, corre para o meio e toca para Van Persie. O atacante não chega na bola e acaba cometendo falta em Acosta

41' Robben arranca pelo centro e passa para Van Persie, mas Navas sai bem do gol para impedir o chute do holandês.

41' De Vrij faz lançamento para Van persie, que ajeita para Robben, mas Borges faz o desarme na hora H.

39' Holanda domina a possa de bola, mas não encontra espaço para o chute.

37' UHHH!! Na cobrança da falta, Robben passa pela bola, e Sneijder coloca no canto direito de Navas, que se estica para fazer grande defesa.

36' CARTÃO AMARELO PARA DIÁZ!

36' Júnior Díaz faz falta em Robben. É bola perigosa para a Holanda cobrar.

35' Sneijder tenta lançamento para Robben e Kuyt tenta cruzamento para Van Perse. Defesa dos Ticos afastam as duas tentativas.

34' Bolaños cobra a falta e Borges quase faz o gol, mas Robben puxa contra-ataque e só é parado com falta.

33' Wijnaldum faz falta dura em Borges. Vem mais uma bola alçada na área holandesa.

32' Bolaños cobra a falta direto para o gol, mas a bola fica com Cillessen com tranquilidade.

31' Acosta é derrubado por Van Persie. Vam bola alçada na área holandesa.

30' Gomboa aproveita bobeada de Blind e rouba a bola. O lateral arranca pelo meio, mas sofre falta

29' Campbell vai ao ataque, mas domina a bola com a mão.

28' NOVAMANTE NAVAS!! Ruiz erra passe. Van Persie aproveita para puxar contra-ataque e passa para o chute de Depay pela esquerda, mas Navas faz grande defesa.

27' Bolaños cobra a falta. Borges se estica, mas não alcança a bola. Ele reclama que Martins Indi o segurou.

26' Sneijder derruba Bryan Ruiz na esquerda. Vem bola alçada na área holandesa.

25' Campbell tenta cruzamento para Ruiz, mas defesa holandesa afasta novamente.

24' OUTRO! Kuyt cruza pela direita para Van Persie, livre na pequena área. Ele não alcança, mas árbitro já sinalizava impedimento.

23' Sneijder faz lançamento para Depay, que recebe livre na ponta esquerda, mas o holandês estava em posição de impedimento.

22' Robben ataca pela direita e passa para Van Persie, mas o holandês não entende a jogada e não pegou a bola na ponta direita.

21' UUUUH!! Kuyt cruza pela direita para Depay, que encontra Van Persie livre para o chute, mas Navas faz grande defesa. Sneijder pega a sobra e arrisca na entrada da grande área, mas Navas defende novamente.

20' Campbell tenta drible entre as pernas de Martins Indi, mas o zagueiro holandês leva a melhor.

19' Gamboa vai à ponta direita e tenta cruzamento, mas defesa da Holanda corta o passe.

18' Depay faz cruamento pela esquerda para Van Persie, mas defesa dos Ticos afasta.

17' Bolaños tenta enfiada de bola para Borges, mas a bola fica com Cillessen.

16' RETRANCA! Holanda segue com dificuldades para trocar passe em meio à bem postada defesa dos Ticos.

14' HOMENAGEM BONITA!! Sensibilizada após a saída de Neymar da Copa do Mundo, a torcida brasileira vai gritando "Olê Neymar"

13' De Vrij faz lançamento para Van Persie, que não domina, mas a bola segue com a Holanda. Na sequência, Kuyt faz cruzamento pela direita, mas erra o passe para Robben.

12' Van Persie puxa contra-ataque, mas erra passe para Depay

11' Ruiz tenta tabela com Campbell pelo centro, mas dupla é desarmada.

10' González faz cruzamento pela direita, mas nenhum costarriquenho completa a jogada.

9' Van Persie faz falta de ataque em Acosta para tentar receber um lançamento.

8' Robben cobra o escanteio, e Depay recua a bola, que segue com a Holanda.

7' Robben dribla marcador, arranca pela ponta direita e ganha escanteio.

6' Costa Rica tenta lançamento para Júnior Díaz, mas o lateral não alcança a bola na ponta esquerda.

5' LIMPO! Depay rola para Robben pelo lado esquerdo. O atacante tenta driblar Borges, que por baixo, dá carrinho apenas na bola, e sai jogando.

4' Holanda não encontra espaço na defesa dos Ticos. Robben tem de recuar para buscar o jogo.

3' Costa Rica tenta primeiro ataque, mas lançamento sai pela linha de fundo.

2' Costa Rica marca a saída de bola da Holanda. Os zagueirois De Vrij, Vlaar e Martins Indi trocam passes, até que Vlaar tenta lançamento para Robben.

1' A Costa Rica dá a saída de bola, mas a Holanda toma a posse rapidamente e se lança ao ataque.

0' COMEÇA O JOGO!!

16:58 Tudo pronto para a bola rolar!

16:56 Ticos também se abraçam e cantam o hino de seu país.

16:55 Hino da seleção da Holanda em execução, e jogadores cantam abraçados.

16:45 Jogadores de Holanda e Costa Rica, que estavam realizando o aquecimento no gramado, já retornaram para o vestiário.

16:28 Pouco antes da entrada na Fonte Nova, os Ticos fazem barulho no Dique do Tororó.

16:01 COSTA RICA CONFIRMADA: Navas, Acosta, Gonzalez, Umana, Borges, Bolanos, Campbell, Ruiz, Diaz, Gamboa, Tejeda

16:00 HOLANDA CONFIRMADA: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, Van Persie, Sneijder, Robben, Kuyt, Wijnaldum, Depay

15:00 Holanda e Costa Rica terá no comando Ravshan Irmatov, do Uzbequistão. Aos 36 anos,o juiz já esteve em ação em três partidas da primeira fase do torneio: Suíça 2 x 1 Equador, Croácia 1 x 3 México e Estados Unidos 0 x 1 Alemanha. O árbitro uzbeque é um dos mais experientes do quadro da Fifa: apitou cinco jogos na Copa da África do Sul, tem três Mundiais de Clubes no currículo e participações nos Jogos Olímpicos de 2012 e na Copa das Confederações do ano passado.

14:55 A Arena Fonte Nova é o palco do confronto de logo mais entre Holanda e Costa Rica. O estádio tem capacidade para 52 mil torcedores e promete receber um excelente público. As seleções não puderam reconhecer o gramado devido a um pedido da Fifa, que temia pelas condições da grama na hora da partida.

14:50 Um dos pilares desta seleção costarriquenha , o goleiro Keylor Navas havia sido desfalque no coletivo devido a problemas no ombro. Entretanto, o arquero voltou a treinar e está confirmado contra a Holanda. Saiba mais.

14:47 Presente no último vice campeonato holandês, o craque Arjen Robben acredita que foco e determinação podem ser fundamentais para a Holanda ter um final de Copa diferente. Saiba mais.

14:45 Um dos destaques desta surpreendente seleção da Costa Rica, o meia Bryan Ruiz mostrou-se confiante e acredita no triunfo sobre a vice-campeã mundial Holanda. Saiba mais.

14:41 Apesar da Holanda ter 100% de aproveitamento neste Mundial, bastou uma vitória suada frente ao México para a seleção laranja ser alvo de críticas. O meia Sneijder, um dos destaques da equipe, defendeu a seleção. Saiba mais.

14:38 FIQUE DE OLHO: Bryan Ruiz, meia da Costa Rica. O jogador de 28 anos é a principal fonte ofensiva de equipe de Jorge Luis Pinto e já marcou dois gols nesta Copa do Mundo. Além disso, Ruiz desempenha um papel importante na Costa Rica. Jogando tanto como atacante ou até mesmo como meia-atacante, o atleta ajuda a dar assistências, mas também a marcar, e já anotou gols contra a Itália e Grécia. Bryan Ruiz será o principal perigo ao escrete holandês, futebol que conhece muito bem. (Foto: Getty Images)

14:35 FIQUE DE OLHO: Arjen Robben, meia da Holanda. Aos 30 anos, Arjen Robben é o comandante da seleção holandesa nessa Copa do Mundo. Ao lado de Sneijder e Van Persie, o jogador tem a missão de comandar sua equipe rumo ao título mundial inédito. O camisa 11 tem como marca registrada a precisão de dribles e chutes com a perna canhota. Além disso, é muito elogiado pela velocidade e habilidade que tem para controlar a bola. (Foto: Shaun Botterill/FIFA)

14:32 Em um treino descontraído, a Costa Rica encerrou também, nesta sexta-feira (4), o último treino antes de enfrentar a Holanda. Um dia antes do confronto, o clima entre os jogadores era de brincadeira e descontração no rachão que durou cerca de 20 minutos. Os dois principais destaques da equipe, Joel Campbell e Brian Ruiz, jogaram em lados opostos. Melhor para o time do atacante do Olimpiakos, que venceu o recreativo pelo placar de 2 a 1. Campbell, inclusive, foi autor da jogada do segundo gol da equipe de colete laranja.

14:30 Nesta sexta-feira (4), a Holanda realizou o último treino antes de enfrentar a Costa Rica. Os holandeses fizeram uma atividade leve, mas focada na posse de bola com rápidas trocas de passes, no estádio de Pituaçu, na capital baiana. O técnico Van Gaal dividiu o grupo entre titulares e reservas e acompanhou de perto a atividade comandada por seus auxiliares. Antes do treino, muita conversa. O treinador reuniu seus jogadores e conversou por alguns minutos com seus comandados. A cada parada, mais conversa. Além de Van Gaal, outros membros da comissão técnica deram atenção individual a alguns jogadores. No final, uma conversa demorada entre o ex-atacante Kluivert, um dos auxiliares de Van Gaal, e os atacantes Kuyt e Van Persie chamou atenção.

14:26 Se Joel Campbell foi o "informante" da Costa Rica contra a Grécia, a missão de passar aos companheiros os segredos da Holanda, rival nas quartas de final da Copa do Mundo, será do atacante Bryan Ruiz. Artilheiro dos Ticos no Mundial com dois gols, ele disputou a última temporada pelo PSV Eindhoven. Antes disso, havia jogado no país por dois anos, no Twente – onde, aliás, sagrou-se campeão nacional em 2010. ''Do período que eu joguei lá (na Holanda), há muitos jogadores na equipe titular, e alguns que ainda atuam na liga. É natural que perguntem (a ele sobre os atletas). O mesmo se passou com o Joel (Campbell), antes de encararmos a Grécia. Sabemos o que a Holanda pode fazer, e será um jogo muito intenso. Uma partida linda para todos'' – afirmou.

14:23 Próximo do jogo com o Chile, ainda pela fase classificatória da Copa do Mundo, Van Gaal concedeu entrevista na Arena Corinthians, em São Paulo. E levou ao seu lado Martins Indi, que sofrera uma concussão e não estaria em campo diante dos chilenos. Van Gaal explicou o motivo da escolha de um jogador que não estaria em campo. E aproveitou para alfinetar a Fifa. ''Quero explicar o motivo de o Bruno (Martins Indi) estar comigo. A Fifa na sua sabedoria máxima decidiu fazer uma coletiva antes desse jogo, eu acho que os jogadores têm de ter foco, e sempre foco no treino. O Bruno é o jogador que, no momento, tem a lesão mais grave e por isso ele está aqui. Pedimos que ele viesse para o bem do grupo. Estar na coletiva é uma distração, se não esses dias seriam eternos para um jogador que não pode jogar. Ele está aqui mais pelo bem do grupo do que por ele mesmo'' - disse o treinador.

14:20 Para o confronto contra a Holanda, o técnico costarrinquenho Jorge Luis Pinto garante que também vai atacar. Porém, mais do que a equipe holandesa, o treinador demonstrou preocupação com a arbitragem, que será comandada por Ravshan Irmatov, do Uzbequistão. Ao ser questionado por um jornalista da Costa Rica sobre o “piscinazo” – em referência ao mergulho de Robben no pênalti sofrido diante do México, no duelo pelas oitavas de final, aos 47 minutos do segundo tempo, que garantiu a virada por 2 a 1, após Huntelaar fazer a cobrança com perfeição – Jorge Pinto foi direto. ''É um tema delicado e mais temeroso. Convido a Fifa a olhar isso com atenção. Existem erros importantes na arbitragem, isso é o que mais me preocupa são os "piscinazos" de Robben. Espero que o árbitro não caia nesses erros. Quero ser categórico em afirmar isso. Ele é um modelo, está entre os quatro melhores jogadores do mundo. Mas ele reconheceu que cava pênaltis. Quero dizer à Fifa, cuidado, porque não quero que caiam no erro, como aconteceu com a Inglaterra na África do Sul, quando erraram na marcação de uma bola que entrou. É preciso ter cuidado. Isto vai criar um impacto mundial inédito, ele pode ser punido. Vamos ter confiança na arbitragem'' – disse o treinador.

14:18 Louis van Gaal fez mistério para o jogo pelas quartas de final com a Costa Rica. O treinador pregou total respeito ao adversário que virou sensação da Copa do Mundo. Isso pode ser comprovado pelo fato de o comandante exaltar o fato de ter conseguido fazer um treino totalmente fechado à imprensa nesta quinta-feira e de não anunciar o time e o substituto de De Jong, lesionado. ''Não existe a questão de subestimar a Costa Rica. Todos os jogadores são muito ambiciosos. Posso afirmar que os jogadores deles veem esse momento como a etapa mais importante. Eles têm um objetivo, e isso não pode ser subestimado'' – afirmou Van Gaal.

14:15 Nesta quinta-feira (3), a Costa Rica chegou a Salvador buscando mais privacidade e concentração. Os Ticos chegaram ao resort em que ficarão hospedados pouco depois das 20h e foram recepcionados por quatro torcedores. Enquanto fãs e imprensa foram foram vetados e tiveram acesso restrito à rua do hotel, muitos familiares dos atletas acompanharam a comitiva e também se hospedaram no local.

14:12 A seleção da Holanda chegou por volta de 13h30 desta quinta-feira (3) a Salvador, cidade onde enfrentará a Costa Rica, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Os holandeses deixaram o Rio de Janeiro na manhã desta quinta e já se encontram na praia de Stella Maris. Na porta do hotel, não havia nenhum torcedor para recepcionar a delegação. Saiba mais.

14:10 Já a Costa Rica, a grande sensação do Mundial, enfrentou nas oitavas de final a Grécia. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, os Ticos venceram os gregos nos pênaltis por 5 a 3, garantindo, pela primeira vez na história, o seu lugar nas quartas-de-final da Copa do Mundo. Saiba mais.

14:06 Após campanha perfeita na fase de grupos, a Holanda enfrentou nas oitavas-de-final o México. A Orange estava atrás do placar até aos 42 minutos da etapa final quando, depois de uma cobrança de escanteio de Robben, Huntelaar ajeitou de cabeça para Sneijder empatar o jogo. Quando tudo levava a crer em prorrogação, Robben sofreu pênalti de Rafa Márquez. Huntelaar bateu com perfeição, rasteiro, no cantinho, para fechar o placar e garantir a classificação para as quartas de final. Saiba mais.

14:03 Neste sábado (5), a Holanda, dona do melhor ataque da Copa e com 100% de aproveitamento, enfrenta a surpresa Costa Rica, que pela primeira vez na história, está entre as oito melhores seleções do mundo. Além disso, este será o primeiro encontro entre as equipes.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Holanda x Costa Rica, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.