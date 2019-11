Bill Hamid salva e DC United derrota Toronto no Canadá

A temporada da Major League Soccer não para em época de Copa do Mundo. Neste sábado, o Toronto FC recebeu no BMO Field a equipe mais tradicional da terra do Tio Sam, o DC United, detentor de quatro taças da MLS. O grande destaque da partida foi o goleiro Bill Hamid: o jovem arqueiro garantiu os três pontos para o time da capital americana. O resultado foi 2 a 1 para os rubro-negros.

No primeiro jogo entre as equipes no ano, o Toronto ganhou por 1 a 0 com gol de Defoe, na partida marcada pela estreia de Júlio César com a camisa Red. O duelo era muito esperada pela torcida vermelha, já que Bradley, volante da seleção americana, voltava ao time titular após a disputa da Copa do Mundo. O jogador, no entanto, fez uma atuação discreta, sendo substituído no segundo tempo.

Um grande desfalque foi Gilberto, ex-Portuguesa. Ele marcou um golaço na última partida e sentiu um problema muscular, deixando de fora deste jogo. Jackson, outro brasileiro, foi titular novamente. Do outro lado, Eddie Johnson e Luís Silva estavam na linha de frente do DC United: os dois jogaram abaixo do esperado, mas Silva participou na jogada do primeiro gol do DC.

Com o resultado, os Reds ficam em 4º lugar na Conferência Leste -- o United está em primeiro com 28 pontos, no mesmo grupo. Na próxima rodada, as duas equipes jogam no sábado (12). O Toronto encara o Houston Dynamo, enquanto o DC vai até a Califórnia pegar os Quakes.

Algumas poucas chances e placar zerado

Nos primeiros minutos Toronto buscou mais o jogo, mas as duas equipes erravam alguns passes e a bola ficava presa no meio campo. A partida era estudada, ambas observavam cada movimento e não arriscavam jogadas agudas. O time da capital trocava passes em sua intermediária defensiva, e, em um desses lances, Jackson roubou a bola e passou para Defoe, que chutou para fora -- o assistente já indicava a posição irregular do inglês.

Jackson aproveitava as subidas de Franklin e jogava nas costas do lateral, sendo uma boa alternativa. Warner rolou para Defoe, o atacante fez o pivô e se livrou do zagueiro, vendo a aproximação de Bradley, o camisa 18 tocou, mas Bradley acabou se atrapalhando e saiu com bola e tudo, para desespero da torcida. Rolfe foi lançado, mas acabou se desequilibrando e caindo na disputa com o goleiro Bendik. Na metade da primeira etapa, os Reds administravam a partida, o United se resguardava no campo defensivo a espera de um contra-ataque.

Defoe levou perigo a meta de Hamid. Ele recebeu na esquerda, partiu para cima da marcação, mas acabou chutando em cima do goleiro. Alguns minutos depois, Orr deu bom passe para Morrow, o lateral esquerdo cruzou rasteiro, mas nenhum atacante apareceu, Hamid encaixou. Os visitantes tinham muitas dificuldades em chegar a frente, uma das poucas alternativas era a movimentação de DeLeon e Franklin pela faixa direita do campo.

Aos 30 minutos, o primeiro chute do DC, Korb pegou rebote de escanteio e chutou totalmente sem direção. Defoe era muito acionado, ele recebeu cruzamento da direita, chamou a marcação e rolou para Bradley que isolou. Moore também chutou de longe, a defesa conseguiu desviar para fora. Após boa troca de passes, Johnson tocou para Franklin disparar por cima da meta. As investidas do TFC começavam sempre na esquerda, buscando a velocidade de Jackson e as ultrapassagens de Morrow, Warner ficava mais preso dando liberdade ao Bradley. DeLeon e Silva se movimentavam, sendo que o camisa 11 saía mais da área, deixando Johnson como referência. No fim do primeiro tempo, Defoe ainda arriscou um chute, mas Hamid defendeu firme.

DeLeon resolve para o DC United, Hamid salva no fim

Vendo a necessidade da vitória, Ryan Nelsen sacou o meia Orr e colocou Oduro, mais um atacante. Dominic Oduro passou a atuar pelo lado direito do ataque. Defoe achou Morrow que cruzou para o meio da área, só que ninguém apareceu para marcar. Luís Silva cobrou falta da entrada da área, mas acabou acertando a barreira. No minuto seguinte o DC United abriu o placar no Canadá. Hagglund vacilou, Nick DeLeon roubou a bola e disparou, entrou na área, deu um belo drible que tirou os zagueiros e bateu colocado no canto de Bendik.

O empate de Toronto saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Jackson passou para Defoe que foi a linha de fundo, passou de volta para o brasileiro que encheu o pé, Hamid bateu roupa e no rebote Moore botou para dentro do gol. A posse de bola passou a ficar equilibrada com o Toronto marcando pressão. Após bola recuperada, os mandantes vieram forte, com boa triangulação Osorio passou para Jackson que chutou, a defesa conseguiu desviar.

Quando Toronto estava melhor no jogo, veio o gol dos rubro-negros. A defesa canadense não estava em uma boa noite, Neal cobrou escanteio na cabeça de Perry Kitchen, o volante subiu livre e testou firme em baixo de Bendik que não defendeu. Na sequência Defoe disparou e tentou resolver sozinho, acabou chutando em cima do adversário. Nesse momento a equipe da capital americana estava com os 11 jogadores atrás da linha da bola, tentando uma jogada em velocidade. Lewis Neal fazia as vezes de ponta esquerda no time do United.

Os Reds apertavam o cerco e buscavam o gol da igualdade, o time de Colúmbia se defendia, mas era inteligente ao manter a bola quando detinha a posse. Defoe puxou para a esquerda chutou rasteirinha e Hamid encaixou. Os jogadores de Toronto pareciam visivelmente ansiosos buscando o tento salvador. Para complicar, o zagueiro Hagglund acabou expulso aos 43 minutos. Eddie Johnson ia em direção ao gol, livre para marcar e o camisa 17 puxou o atacante impedindo-o de prosseguir.

A principio o árbitro havia dado o cartão amarelo, mas após conversa com o bandeirinha ele optou pelo vermelho. Nos acréscimos se viu aquele cenário tradicional, um time ataca e outro chuta para frente. Moore quase marcou, ele mandou uma bomba de longe, mas à direita da meta. No fim, o lance mais impressionante do jogo. Lovitz recebeu sozinho bom cruzamento da direita e Hamid operou um milagre, o goleiro conseguiu fechar o ângulo e defender com uma das mãos o chute do adversário.

Veja os melhores momentos da Partida: