Autor de golaço, Erick Torres comenta vitória do Chivas USA

No último sábado (5), o Chivas USA venceu seu quinto jogo na Major League Soccer. A vitima foi o Montrel Impact, o placar final acabou 1 a 0 para as Cabras da Califórnia. O gol da vitória saiu aos 49 minutos da etapa final, em um lindo chute de Erick Torres que em um lance acrobático garantiu os três pontos e afastou a sua equipe da lanterna da Conferência Oeste.

Erick expressou toda a sua satisfação com o desempenho do time e falou do jogo: “Foi um jogo muito difícil, com um adversário complicado. A equipe nunca parou de lutar e tentar. Acho que o resultado fala por si.”

Ele ainda disse aos repórteres que imaginou comemorando com a torcida. Após o gol, o atacante correu para os fãs, onde foi até as arquibancadas onde recebeu o carinho dos torcedores. "No intervalo, eu imaginei comemorando com os torcedores", disse ele a jornalistas. "Eu estava com muita adrenalina naquele momento", falou ele do momento do gol.

“Um jogo muito dramático, final típico de filme. Acho que esse gol é um dos gols mais bonitos que eu já marquei. Foi aos 49 do segundo tempo, eu acho que é um gol que realmente me marcou e é para rever mais algumas vezes. Eu tenho que agradecer a Deus e aos meus companheiros de equipe por todo seu trabalho duro e a ajuda”, comentou.

Essa foi a terceira vitória seguida do Chivas USA, em todas Torres marcou, antes disso a equipe havia empatado com o Carolina RailHawks por 1 a 1 e eliminado nos pênaltis na US Open Cup, a Copa dos Estados Unidos. Os rojiblancos estão em 8º lugar no Oeste, com 20 pontos ganhos em 17 partidas jogadas, apenas quatro pontos a frente do rival SJ Earthquakes, que permanece em último.

“Eu acredito que é muito importante ter um resultado positivo. Espero que os torcedores se envolvam mais com a gente, e agora estamos trabalhando para trazê-los alegria. Temos de continuar trabalhando e melhorar alguns detalhes, mas acho que estamos no caminho certo, e que está sendo mostrado nos resultados”, concluiu Torres.

El Cubo Torres é o terceiro artilheiro da MLS nesta temporada, com 12 gols anotados. O jogador de 21 anos começou a carreira no Chivas Guadalajara do México, e em 2013 transferiu-se para a filial americana, balançando as redes sem sete oportunidades, onde faz muito sucesso e desperta o interesse de rivais.

Veja o golaço que Erick marcou contra o Montrel Impact: