Cristiano Ronaldo completa cinco anos no Real Madrid

No dia 6 de julho de 2009, Cristiano Ronaldo tornava-se o jogador mais caro da história do futebol até então, quando após seis anos deixou o Manchester United por 94 milhões de euros para passar a jogar pelo Real Madrid. Foi nessa data que o Estádio Santiago Bernabéu recebeu 85 mil torcedores, um recorde como a maior recepção a um atleta.





Cristiano Ronaldo foi recebido como um antídoto para os madridistas, que viam o Barcelona de Guardiola e Messi vencer todos os títulos na Espanha. Na sua apresentação, prometeu que daria grandes frutos à equipe, levando milhares de torcedores que lotaram o estádio ao delírio. O português entrou com o número 9 nas costas, pois até ali a camisa 7 era do capitão Raúl. No palco montado para recebê-lo, estavam Florentino Pérez, presidente dos merengues, assim como Alfredo Di Stéfano e Eusébio, duas lendas do futebol mundial.

Após cinco anos, o 'gajo' viria a mostrar que toda a euforia em redor da sua contratação era mais que justificada. Ronaldo, que um ano depois passou a contar com o número 7 nas costas, já bateu recordes atrás de recordes e conquistou praticamente tudo o que há para conquistar com o clube da capital espanhola. O atacante tornou-se, neste período, o quarto maior goleador da história do clube, perdendo apenas para as lendas Raúl (323 gols), Di Stéfano (308) e Santillana (290). Números inimagináveis, como a média superior a um gol por jogo em que atua (246 partidas e 253 gols).





Seu currículo no Real Madrid conta com uma Uefa Champions League – a tão esperada décima, conquistada nesta temporada (que contou com Ronaldo como destaque, sendo o único a marcar 17 gols em uma única edição na história do torneio). Uma Liga espanhola (2011/12), duas Copas do Rei (2010/11 / 2013-14) e uma Supertaça de Espanha (2012/13). Neste ano, Cristiano Ronaldo chegou ao auge da sua carreira no clube, quando venceu o mais cobiçado título individual de um jogador. No início de 2014, com o capitão da seleção portuguesa foi considerado o melhor do mundo, ganhando a Bola de Ouro pela segunda vez na carreira, embora a primeira ainda tenha acontecido quando atuava no Manchester United. Além disso, já ganhou três Chuteiras de Ouro (dada ao maior artilheiro do continente) com a camisa do Real Madrid.

Neste domingo (06) completam-se cinco anos que Cristiano Ronaldo foi apresentado como jogador do Real Madrid e desde então os números provam que o português não é um jogador qualquer. Com a camisa branca, disputou 246 jogos e marcou 253 golos, sendo fundamental nas campanhas de sucesso do clube. Sem dúvida, um jogador que jamais sairá da história do clube.