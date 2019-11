Botafogo empresta meia Octávio à Fiorentina

Nesta segunda-feirta (7), a Fiorentina anunciou seu segundo reforço para a temporada: o meia Octávio, de 20 anos, das categorias de base do Botafogo. O jogador assinou contrato de empréstimo de uma temporada com o time italiano, mas com a opção de compra ao final deste vínculo.

Octávio passou por exames médicos em Florença, onde assinou contrato (vídeo) e depois se juntou aos seus companheiros para os primeiros treinos. No próximo dia 9, a equipe vai até a cidade de Moena, onde fará sua pré-temporada até o dia 20 de julho.

Essa é a primeira experiência internacional de Octávio, que no primeiro semestre de 2014 foi emprestado ao ABC-RN e participou do Campeonato Potiguar e do início da Série B. Em nove partidas o meia marcou quatro gols. No ano passado, ele atuou 18 vezes no Brasileirão pelo Botafogo e marcou um gol. Além da Serie A, a Fiorentina disputará a Uefa Europa League na próxima temporada.