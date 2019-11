Ashley Cole chega à Itália e assina contrato com a Roma

A Roma confirmou nesta segunda-feira (7) a contratação do lateral-esquerdo Ashley Cole, ex-Chelsea. O jogador chegou à Itália nesta manhã, realizou exames médicos e assinou contrato por uma temporada para jogar a Serie A. O atleta de 33 anos estava sendo especulado no time giallorosso desde a última semana, já que estava sem clube ao optar por não renovar com o clube de Londres ao final da temporada 2013/14.

O jogador, que tem 17 títulos oficiais em sua carreira, construiu a sua vida em Londres, jogando em três clubes da capital inglesa e ainda disputando mais de 100 jogos com a camisa do English Team. "Ashley Cole é jogador da Roma até 30 de junho de 2016. O contrato também prevê o direito de renovação por mais uma temporada", divulgou a Roma em seu site oficial.

Ashley começou a carreira no Arsenal em 1998, onde jogou mais de 200 partidas e conquistou oito títulos -- sendo duas Premier League. Também teve uma passagem de oito temporadas pelo Chelsea, aonde conquistou diversos títulos e teve maior destaque. Entre eles, a conquista da Uefa Champions League de 2011.

A Roma não divulgou valores do contrato, mas, de acordo com imprensa italiana, Cole assinou por € 3 milhões por temporada válido por dois anos. Em sua conta oficial no Twitter, a Roma já havia dado boas vindas ao jogador assim que ele desembarcou na capital. “Bem vindo a Roma, @TheRealAC3 [perfil de Ashley Cole na rede social]”, publicou logo após a chegada do jogador inglês à “Cidade Eterna”. Cole será o primeiro jogador inglês da história a vestir a camisa da Roma.

Vice-campeã da Serie A na temporada passada, a Roma está se reforçando para disputar a Uefa Champions League, e, antes de Cole, o meio-campista Salih Uçan, ex-Fenerbahce, foi anunciado como contratado para a próxima temporada. No clube da capital, Ashley disputará vaga com o Dodô e o Balzaretti. No entanto, o italiano sofreu com uma temporada marcada por lesões, enquanto o brasileiro é especulado fora do Stadio Olimpico.