Brasil e Alemanha, um confronto que pode ser decidido na bola parada

Nesta terça-feira (08), Brasil e Alemanha darão início as disputas das semifinais da Copa do Mundo 2014. No Mineirão, as equipes vão se enfrentar às 17h (de Brasília) para definir o primeiro finalista. Mesmo sem Neymar, é um duelo que deve ser marcado pelo equilíbrio e pode ser decidido em qualquer detalhe. O principal deles deve ser a bola parada, uma das grandes armas da duas seleções.

As duas equipes são as que mais marcaram em jogadas de bola parada nesta Copa. Ambas contam com cinco gols, sejam de pênalti, falta lançada na área ou escanteio. Enquanto a Alemanha conta com o maestro Toni Kroos, autor já de duas assistências em cobrança de falta na competição, a Seleção Brasileira perdeu sua principal arma: Neymar era o grande responsável pelas faltas e pênaltis a favor dos brasileiros. Com a ausência do camisa 10, Hulk e David Luiz devem ser os principais cobradores do Brasil.

Nas quartas de final, Brasil e Alemanha passaram por grandes apertos para avançar a fase seguinte. Ambas as equipes venceram por um gol de diferença e devem tudo isso a sua bola parada. Outro detalhe é a importância dos zagueiros nesse tipo de jogada. Hummels, Thiago Silva e David Luiz, além de ótimos defensores, contam com esse bônus de se darem bem na bola parada. David Luiz, aliás, ainda tem outra vantagem: mostrou se sair muito bem como cobrador de faltas de longa distância.

Faltas ao redor da área e Toni Kroos: uma combinação perfeita

A Alemanha chegou ao Brasil cercada de grandes expectativas e como principal favorita ao título. Chegamos às semifinais e tudo está como esperado, menos uma coisa: a própria imprensa alemã faz críticas quanto a qualidade do futebol apresentado e escolhas de Joachim Löw. Com isso, algumas limitações técnicas apareceram e a bola parada veio para salvar a Alemanha.

Na estreia, contra Portugal, a seleção passava por um momento difícil na partida até que um pênalti um tanto quanto duvidoso foi marcado a favor da equipe. Na cobrança, Thomas Müller abriu o placar e fez o primeiro gol de bola parada da Alemanha na Copa. Ainda nesta mesma partida, em que houve uma goleada alemã por 4 a 0, a ligação entre Kroos e Hummels mostrou resultado: escanteio cobrado pelo meia do Bayern de Munique e cabeçada precisa de um dos melhores zagueiros do mundo.

No jogo seguinte, diante de Gana, a Alemanha saiu apenas com um empate, mas um lance entrou para a história das Copas do Mundo. Aos 26 minutos do segundo tempo, quando a seleção europeia perdia por 2 a 1, Kroos bateu falta na área, Boateng desviou na primeira trave e Miroslav Klose completou pro gol empatando o jogo. Além de mais um gol de bola parada, Klose igualava Ronaldo tornando-se o maior artilheiro das Copas com 15 gols marcados.

Para encerrar a fase de grupos, a Alemanha enfrentou os Estados Unidos e venceu pelo placar mínimo, de novo contando com a ajuda da bola parada. Toni Kroos bateu escanteio na área, a zaga americana tentou cortar e ela sobrou limpa para Müller fazer o tento da vitória. Contra a França, nas quartas de final, novamente um triunfo apertado com a bola parada decidindo. Replay do gol de Hummels contra Portugal: Kroos cobrou falta e o zagueiro alemão anotou seu segundo gol na Copa do Mundo.

Sem Neymar, seria o momento para David Luiz?

Jogando em casa e vindo de dois fracassos. Com essa pressão o Brasil vem jogando a Copa do Mundo. Aliado a falta de experiência dos jogadores, tudo isso culminou em atuações não convicentes. Apesar disto, os comandados de Scolari chegaram as semifinais e agora tem a gigante Alemanha no caminho, e o principal: sem Neymar. Além de artilheiro da equipe com quatro gols, o camisa 10 foi responsável direto pelo gol de David Luiz contra o Chile e pelo gol de Thiago Silva contra a Colômbia.

Em praticamente todos os jogos o Brasil enfrentou, além do adversário, o nervosismo. Na estreia diante da Croácia, a equipe brasileira só tomou a frente no placar após pênalti duvidoso marcado em Fred. Na cobrança, Neymar converteu. Contra Camarões, na partida menos complicada até o momento, o escanteio apareceu para dar tranquilidade à Seleção. Hulk cobrou, houve um tumulto na área até que a bola sobrou para David Luiz cruzar e Fred mandar pro gol de cabeça.

Então chegou a fase de mata-mata e gols logo no início dos jogos deram mais tranquilidade ao time Canarinho - contra o Chile não necessariamente. Ambos em jogadas ensaiadas na Granja Comary. Contra os comandados de Sampaoli, Neymar bateu escanteio, Thiago Silva desviou na primeira trave e David Luiz abriu o placar. Diante da Colômbia, os zagueiros inverteram de papel: David desviou e Thiago Silva mandou pra rede.

Caso o Brasil precise realmente da bola parada para vencer a Alemanha teremos um problema: Neymar está fora. Nos escanteios, Hulk pode ser o substituto. Nas faltas, contra a própria Colômbia, tivemos uma amostra do que pode acontecer. David Luiz, de longe, acertou uma linda cobrança garantindo a vitória brasileira. Caso necessário, essa será a saída que Felipão encontrará.

Sem Neymar, a Alemanha é ainda mais favorita diante do Brasil. Os comandados de Löw devem dominar o meio campo, como fazem em todas as partidas, mas caso a marcação brasileira seja boa e consiga neutralizar Kroos e Schweinsteiger - tem capacidade para isso -, esse embate das bolas paradas com zagueiros artilheiros podem decidir quem será o primeiro finalista da Copa do Mundo 2014.