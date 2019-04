Ainda incrédulo com a goleada, Hummels afirma: "Algo que pouco aconteceu e que pouco vai se repetir"

O zagueiro Mats Hummels parecia pouco acreditar no que viu em campo poucos minutos após a vitória da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, pela semifinal da Copa do Mundo 2014, no Mineirão, em Minas Gerais. O defensor, que foi substituído durante o intervalo da partida, disse estar bem fisicamente, mas preferiu se poupar para jogar a final após uma pancada sofrida no joelho.

Sobre o jogo, Hummels disse que aconteceu algo totalmente surpreendente e que dificilmente irá se repetir e disse que jogará a final sem problemas.

"Algo como o que aconteceu hoje não se repete muito na história do futebol e vai ser muito raro vermos momentos como esse no futuro. Fizemos uma grande partida, conseguimos desempenhar nosso futebol e estamos na final. Senti um desconforto no joelho, mas não foi nada que possa preocupar para o jogo de domingo", afirmou o jogador.

Classificada à final da Copa do Mundo, a Alemanha espera agora o vencedor de Argentina e Holanda, que se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 17h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogo decisivo do Mundial será no próximo domingo (13), no Maracanã, às 17h.