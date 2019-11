Holanda x Argentina: um triunfo para ficar na história

Nesta quarta-feira (9), às 17h, na Arena Corinthians, Holanda e Argentina fazem a semifinal da Copa do Mundo. Além disso, as seleções entrarão em campo tendo a oportunidade de escrever mais um capítulo na história dos Mundias. Apesar da Laranja Mecânica não possuir nenhum título, ela possui vantagem nos números: venceu quatro e empatou três dos oito duelos. Entretanto, a Albiceleste possui uma única vitória que jamais sairão das mentes dos torcedores argentinos mais fanáticos: a da final da Copa do Mundo de 1978.

Há 36 anos, no dia 26 de maio, no Monumental de Nuñez, a Argentina venceu a partida contra o Holanda pelo placar de 3 a 1, com gols de Mario Kempes (2x) e Bertoni. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, os hermanos garantiram, na prorrogação, a primeira Copa do Mundo para Argentina e aos olhos de uma nação ensandecida. Naquele momento, terminava um sonho de uma geração holandesa reconhecida por revolucionar o futebol mundial, batizada de "Laranja Mecânica" e que também já tinha sido vice-campeã quatro anos antes. Já sem Cruyff, a seleção refugava tão perto do troféu, como pode acontecer novamente em gramados brasileiros, após o segundo lugar em 2010.

Outros duelos

1974 - Holanda 4 x 0 Argentina (Segunda fase)

Há 40 anos, acontecia a primeira partida entre holandeses e argentinos em Copas do Mundo. Aliás, com um resultado nada agradável para os hermanos. Com dois gols de um inspirado Cruyff em Gelsenkirchen, a partida acabou em 4 a 0 na abertura da segunda fase, em grupo que tinha ainda o Brasil - também batido pela Holanda, no caminho para final.

Naquela partida, o time comandado pelo Rinus Michels encantava o planeta, enquanto os argentinos ainda eram um esboço da equipe que seria campeã quatro anos depois. Ainda com 20 anos, Mario Kempes entrou no segundo tempo e sequer tinha ideia do que a história reservava para ele anos depois.

1998 - Holanda 2 x 1 Argentina (Quartas de final)

Após 24 anos, novamente holandeses e argentinos estavam frente a frente. Em tarde ensolarada de Marselha, Kluivert e Cláudio Lopéz colocaram o 1 a 1 no placar do Velódrome, logo aos 17 minutos. A partida era tensa e equilibrada, pois quem vencesse, pegaria o Brasil na semifinal.

Ortega e Numan foram expulsos, um a menos para cada lado, até que, a um minuto da prorrogação, entrou em cena a genialidade de Dennis Bergkamp. Aos 44 minutos do segundo tempo, o craque recebeu lançamento primoroso de Frank De Boer e esbanjou categoria para dominar, colocar entre as pernas de Ayala e tirar do alcance de Roa: 2 a 1. Na semifinal, a Laranja Mecânica perdeu para o Brasil nos pênaltis.

2006 - Holanda 0 x 0 Argentina (Fase de Grupos)

O duelo mais recente entre Holanda e Argentina pode-se dizer que foi o mais "sem graça". Classificados com antecedência para as oitavas de final, as seleções cumpriram tabela pela terceira rodada do Grupo C da Copa de 2006, na Alemanha. O empate por 0 a 0 garantiu o primeiro lugar do grupo aos hermanos e não teve muitas emoções na Commerzbank-Arena, em Frankfurt.

Em destaque, ficou o fato de ter sido a primeira partida de Lionel Messi como titular em um Mundial. Com apenas 19 anos, o craque já tinha feito um gol contra a Sérvia, na partida anterior, e foi escalado por Pékerman, mas saiu aos 25 do segundo tempo para dar lugar a Julio Cruz.