Müller comenta sobre goleada e tenta consolar brasileiros: "Não mereciam isso"

O meia-atacante da seleção alemã, Thomas Müller, comentou na manhã desta quarta-feira (9) sobre a goleada sofrida pelo Brasil na última tarde. Para o jogador da Alemanha, nenhum dos jogadores e dos torcedores brasileiros mereciam uma goleada dessas, mas acredita que nenhuma palavra possa consolar todos no momento.

"Os jogadores do Brasil são todos grandes jogadores, com excelentes qualidades, eles não mereciam isso no próprio país, no próprio estádio e com toda sua torcida, perder por 7 a 1 realmente dói muito no coração. Penso nos meus amigos do Bayern, como o Luiz Gustavo que já atuou comigo e o Dante, e eles não mereceram perder por 7 a 1. Eles jogaram uma boa Copa, muito embora essas palavras agora não os consolem", lamentou o camisa 13.

Com o gol marcado contra a seleção brasileira, o jogador do Bayern de Munique se isolou na vice-artilharia da Copa do Mundo e anotou seu décimo tento em dois Mundiais. O jogador comentou sobre seus gols, mas declarou que o foco dele é fazer um bom jogo na final e isso é o mais importante para ele no momento.

"Sei que estou na lista dos artilheiros, ainda temos uma final e o mais importante é que o nosso time vença. Temos um super time, que trabalha unido, mesmo os que estão no banco de reservas, todos compõem um excelente time", declarou o jogador.

A Alemanha espera seu adversário da final que sai no duelo entre Holanda e Argentina, na tarde desta quarta-feira (9) em São Paulo. Müller falou sobre os possíveis adversários e elogiou ambas as equipes, dizendo que não há como escolher a equipe que quer enfrentar no Maracanã, dia 13.

"Acho que será um resultado apertado, são excelentes seleções. A Holanda tem bons jogadores, a Argentina tem Messi, Higuaín, todos têm excelente organização e bons jogadores no ataque. Vai ser muito interessante, vamos ver no final o que nos aguarda, e esperamos fazer um bom jogo", afirmou Müller.