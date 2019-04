Comemorando a vaga na decisão, Zabaleta exalta orgulho de ser argentino

A seleção Argentina ser sinônimo de raça é algo que todos os fãs de futebol conhecem desde o primeiro contato com o esporte bretão. Na semifinal realizada nessa quarta-feira (9), diante da Holanda, o lateral-direito Pablo Zabaleta justificou bem o fato.

No duelo que foi além dos 120 minutos de bola rolando e ainda complementou com uma disputa emocionante de pênaltis, a Albiceleste saiu vitoriosa. Em um lance no decorrer da partida, no entanto, o jogador se chocou com Dirk Kuyt, holandês, e acabou levando a pior, sofrendo um corte no lábio.

Após passar pelos cuidados da comissão médica, ao colocar um curativo no local machucado, preferiu retornar ao campo e viu a classificação à decisão da Copa do Mundo ser conquistada após 24 anos.

Apesar do lance, o atleta exaltou o orgulho que tinha em ser argentino através do seu Twitter: "Orgulhoso de ser argentino", seguido de uma foto na qual usa uma peruca azul.

A final do Mundial será realizada no próximo domingo (13), às 16h, no Maracanã, quando Argentina e Alemanha irão decidir a competição pela terceira vez na história. Nas outras duas vezes, um título para cada. Em 1986, no México, triunfo alviceleste. Na edição seguinte, em 1990, na Itália, título aos germânicos.