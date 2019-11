Inter abre mão de tradição e apresenta novo uniforme

Nesta terça-feira (8), a Internazionale divulgou seu novo uniforme para a temporada 2014/15. Depois do escudo, foi a vez da Inter mexer no designer de sua camisa. O novo uniforme nerazzurro será todo preto com linhas finas em azul, estilo conhecido no mundo da moda, onde foi batizado com o nome de risca de giz. A camisa já circulava na internet, mas somete nesta terça, através do site do clube, foi confirmado oficialmete.

É a primeira vez na história da Internazionale que o clube não terá em seu uniforme número um as tradicionais e conhecidas listras azul e preta, motivo esse que fez parte torcida questionar e reprovar o novo manto. O restante do uniforme acompanha a camisa, também com a cor predominante sendo o preto, o calção tem detalhes em azul nas laterais enquanto o meião na parte superior.

Além da camisa, o clube também apresentou o novo ônibus da equipe. Também com o preto como cor predominante, o ônibus ainda conta com faixas em azul e com o novo logo do time nas laterais. A estréia da camisa está prevista para o dia 16 de julho, quando a Internazionale encara o time de Trentino, em Pinzolo, cidade que faz sua pré-temporada desde 2011.