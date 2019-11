Robin van Persie: a queda de rendimento do goleador holandês

Principal esperança de gols da Holanda, Robin van Persie ainda não conseguiu corresponder com as expectativas na Copa do Mundo. Após fazer uma partida praticamente perfeita na primeira rodada, o capitão da Laranja Mecânica caiu de produção nos outros duelos e vem decepcionando os holandeses. A Holanda ainda acredita no talento do atacante para a reta final do Mundial, na tentativa de alcançar a glória de ser campeã do mundo pela primeira vez na história.

Van Persie iniciou a campanha na Copa do Mundo com uma partida inesquecível contra a poderosa Espanha, em uma reedição da final da competição em 2010. Na partida, a Laranja Mecânica deu um show sobre a Fúria e aplicou uma das maiores goleadas desta edição da Copa do Mundo até o momento, com a arrasadora vitória por 5 a 1. Van Persie foi eleito o melhor jogador da partida, tendo marcado dois gols, um deles com extrema categoria, sendo considerado um dos mais bonitos da Copa, com um incrível peixinho do camisa 9.

Depois de uma partida incrível, o artilheiro não conseguiu encontrar regularidade na Copa do Mundo. Contra a Austrália, Van Persie não conseguiu fazer uma grande partida, mas como um grande oportunista, o atacante marcou seu gol e ajudou a seleção a conquistar a classificação para a fase mata-mata do Mundial, porém acabou recebendo o segundo cartão amarelo e foi suspenso da partida contra o Chile, pela terceira rodada.

O centroavante voltou ao time nas oitavas de finais, contra o México. Van Persie fez uma má partida. O jogador conseguiu chutar para o gol apenas uma vez no tempo em que esteve em campo e não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. O atacante deixou o gramado aos 76 minutos, sendo substituído por Klaas-Jan Huntelaar. Com a entrada de Huntelaar no time, a Holanda conseguiu a vitória: o jogador deu a assistência para o gol de empate e converteu a pênalidade, participando dos dois gols dos holandeses na vitória. Contra a Costa Rica, Van Persie participou de alguns lances importantes, mas falhou na maioria deles e foi muito aquém do esperado para o centroavante, sendo sua pior apresentação na Copa até o momento. O atacante teve a grande chance de marcar no final da partida, com um grande espaço e o gol praticamente aberto, mas o jogador acabou finalizando em cima de Tejeda, perdendo a grande chance da partida.

A temporada de Robin van Persie pelo Manchester United também foi muito abaixado do esperado. O jogador sofreu com muitas lesões e ficou de fora por grande parte da temporada. Quando estava em campo, o craque também não conseguiu manter regularidade, tendo fortes lampejos em alguns jogos, mas muito mal em outros. O principal jogo de Van Persie na temporada foi contra o Olympiacos, onde ele fez um hat-trick e conseguiu reverter a situação do Reds Devils garantir a classificação para as quartas de final da Uefa Champions League. O fraco desempenho de Van Persie pelo United nesta temporada também se deve ao time de David Moyes, que não conseguiu engrenar durante a temporada e obteve péssimos resultados.

Van Persie também não é mais um garoto, fato que ajuda nessa decadência. Aos 30 anos de idade, a integridade física do jogador pode ser um grande empecilho para o triunfo. Na última partida, Van Persie reclamou de câimbras após o fim do jogo. O craque não consegue alcançar o seu condicionamento físico do auge de sua carreira e seu futebol acabou decaindo bastante. Agora, portanto, o jogador não consegue manter a regularidade e vem vivendo de lampejos nos últimos tempos.

O fardo que Van Persie carrega é pesado, pois muita confiança é depositada no jogador holandês. Além de ser o capitão da equipe, o atacante é o maior artilheiro da história da Holanda. Um atacante de classe, com uma extrema categoria na perna esquerda, e mesmo assim tem habilidade para finalizar bem com a perna direita. O grande destaque da seleção é Arjen Robben, fazendo uma grande campanha na Copa até o momento, mas ainda sim a Holanda precisa do talento de Van Persie para alcançar o êxito. Mesmo estando em má fase, Robin van Persie é um jogador importante para a Laranja Mecânica, que pode ser decisivo nas fases finais da Copa do Mundo. O camisa 9 é o dono da posição, mas caso o jogador não esteja bem, Louis van Gaal tem Huntelaar como substituto, e o jogador do Schalke pode, sim, preencher a falta de Van Persie na equipe.