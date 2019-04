Robben lamenta derrota nos pênaltis: "Sensação horrível"

O atacante holandês Arjen Robben veio para a Copa do Mundo com um peso a mais sobre as costas, devido ao gol perdido na decisão do último mundial, onde viu sua seleção ficar com o segundo lugar. Hoje, após a eliminação para a Argentina nos pênaltis, Robben voltou a sentir o sabor da derrota, e não escondeu sua frustração por, mais uma vez, não conseguir levar seu país ao título.

"É uma dor muito grande, um sentimento horrível perder da maneira como foi, merecíamos uma melhor sorte. Não há palavras para descrever essa sensação horrível", declarou o jogador.

Robben analisou a partida, onde viu a Holanda melhor em campo, mas não conseguiu marcar o gol que lhe daria a classificação. Por obra do destino, nos minutos finais da partida, Robben teve a melhor chance de gol do jogo, mas foi travado no momento da finalização por Mascherano, e novamente chegou muito perto do gol da vitória, mas parou na defesa adversária.

"Fomos melhor durante o jogo, nos posicionamos bem em campo e tivemos o controle durante a maior parte do tempo, mas não conseguimos a vitória. Chegamos perto mas faltou o gol, é uma pena", completou Robben.

Fora da decisão a Holanda agora enfrenta o Brasil, no próximo sábado em Brasília, às 17h, na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo.