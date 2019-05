Klose fala sobre recorde, mas garante que o título é o mais importante

O novo recordista de gols em Copas do Mundo, Miroslav Klose deu entrevista coletiva nesta quinta-feira (10) e falou da experiência de disputar sua segunda final na maior competição de seleções. O atacante da seleção alemã também comentou sobre seu recorde e elogiou o ex-recordista, Ronaldo.

"Minha mensagem para Ronaldo é que ele foi um jogador de primeira classe. Jogo agora na Itália, e todos com quem eu falo dizem que ele foi o melhor jogador que já jogou nos estádios italianos. Ele era o mais completo, tinha tudo que um atacante poderia desejar, e também uma grande pessoa. Não deve ter sido alegre para ele quando quebrei seu recorde. Mas tudo que posso dizer é que é importante fazer parte desse clube", comentou Klose, sobre o recorde.

O atacante que atualmente defende a Lazio falou da comemoração dos jogadores em estar na final após a goleada da Alemanha aplicada no Brasil por 7 a 1. Porém, Klose ressaltou que é importante que todos tenham foco e que a grande atuação na semifinal seja um incentivo para vencer a competição.

"Tomamos um banho de glória depois do jogo. Mas isso já passou. É água sob a ponte. Estamos focados no próximo jogo, e temos que jogar o melhor que podemos. Pode ser terrível perder a final. Acredito que seja o momento de fazer as correções. Acho que é nossa vez de levar a Copa do Mundo para a Alemanha. É uma coisa fantástica que voltemos como campeões. Realmente gostaria de ser. Se eu não ganhar, talvez não me deixem entrar no país", declarou o camisa 11.

Muito perguntado sobre a sua reação em ter se tornado o maior artilheiro das Copas, Klose fez questão de dizer que o seu objetivo no Brasil é ser campeão, indepente do recorde, e que todos estão buscando a vitória diante da Argetina. O atacante ainda falou da união da equipe e encara essa coletividade como uma força dentro de campo.

"Qualquer pessoa que me conhece sabe muito bem que meu foco é o jogo com a Argentina. Haverá um momento para que eu possa aproveitar essa conquista de ter passado o recorde de Ronaldo. Mas isso será para ser aproveitado no futuro. Se perdermos, minha alegria será menor, mesmo sabendo que sou o maior artilheiro. Toda a equipe está muito concentrada para o jogo e nós estamos cada dia mais unidos e acho que isso nos faz melhorar em campo a cada jogo", encerrou o atacante.