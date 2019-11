Athletic Bilbao apresenta uniformes para a temporada 2014/2015

Nesta sexta-feira (11), o Athletic Club apresentou juntamente com a Nike seus novos uniformes para a temporada 2014/2015. Os jogadores que participaram da apresentação foram o atacante Iker Muniain, o meio-campista Carlos Gurpegui, o zagueiro Aymeric Laporte e o goleiro Iago Herrerín, além de Amaia Olabarrieta, que representou a equipe feminina. As camisas já estarão disponíveis na loja oficial do clube, a partir deste sábado (12).

O tradicional clube espanhol, que irá disputar a Champions League na próxima temporada, não fugiu muito de suas tradições. No uniforme home, as tradicionais listras brancas e vermelhas figuram na nova camisa, além da gola, que é preta e branca. No interior das camisas, é visível o símbolo da origem basca.

O segundo uniforme é verde, com uma gola vermelha e branca, também destacando o símbolo da origem basca no interior da camisa. Assim como o símbolo da Nike, que ficou branco, diferente da primeira camisa, que é preto com um traçado branco, o logo da Petronor será vermelho, também diferente da camisa home, que é azul.