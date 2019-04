Mesmo com a vitória, Robben ainda se mostra decepcionado: "Continuamos de ressaca"

Depois da seleção holandesa vencer o Brasil pelo placar de 3 a 0, em Brasília, garantindo o terceiro lugar, o atacante Arjen Robben não escondeu a frustração de estar fora da final da Copa do Mundo. O jogador disse que a Holanda merecia jogar a final contra a Alemanha e afirmou ter se doado ao máximo para que isso acontecesse.

"É um final legal, mas não o suficiente. Fica a decepção. Estivemos tão próximos e demos tudo. O jogo contra a Argentina foi diferente. Eles (seleção brasileira) deram muito mais espaço. Tenho orgulho e preciso elogiar essa equipe, foi uma festa. Agora estou esgotado. Dei de tudo o que tinha. Merecemos este jogo final e é uma consolação, com todo o apoio dessa torcida. Demos tudo e merecíamos jogar. Continuamos de ressaca", falou o camisa 11 holandês.

A Holanda de Robben não encontrou muitas dificuldades para construir o placar, que desde o começo do jogo foi favorável aos holandeses, como logo aos 2 minutos, em um pênalti mal marcado, sofrido pelo camisa 11. Mesmo com erros favoráveis a Oranje, o atacante disse não ter gostado a arbitragem.

"Ele (o árbitro) é muito ruim, ele fez de tudo para ajudar o Brasil. Eu fiquei muito irritado com isso, quase ao ponto de pensar em matar o juiz. Como pode acontecer isso numa Copa do Mundo? É de dar pena... Ele tinha de ter expulsado o Thiago Silva, mas não fez. No segundo tempo ele tem de me explicar também aquele lance que o Fernandinho me empurrou na área", reclamou o atacante.

Robben foi o grande nome de uma seleção que chegou desacreditada nesta Copa do Mundo, e supreendeu a todos alcançando as semifinais. O jogador demonstrou uma grande entrega durante as partidas, além de ter sido decisivo para a Oranje na maioria delas.