"Iria para o Real Madrid de olhos fechados", afirma James Rodríguez

Especulações recentes colocaram o colombiano James Rodríguez, um dos destaques da Copa do Mundo de 2014, na mira do Real Madrid. Indicado pela Fifa ao prêmio de melhor jogador da Copa, o meia do Monaco disse que o interesse da equipe espanhola o deixou muito feliz, e disparou: escolheria Madrid de olhos fechados.

Apesar de reafirmar estar bem na França, James não escondeu que uma possível transferência para o Real Madrid lhe agradaria. "Estou muito bem no Monaco, mas é claro que eu iria para o Real Madrid, mesmo com os olhos fechados", afirmou em entrevista ao diário Marca.

Principal jogador da Colômbia no Mundial, e que até o momento segue como artilheiro da Copa, James confessou que jogar no Real Madrid é um sonho da sua vida. O meia completou que torce para os Galácticos desde os tempos de Zidane e Ronaldo e, por isso, jogar no momento com Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale seria sim a realização de um sonho.

Diante do interesse do Real Madrid, o Monaco chegou a afirmar que fará de tudo para segurar o jogador. Seu preço pode estar estipulado em 240 milhões de reais, segundo o jornal AS, também da Espanha. Revelado pelo Envigado em 2007, James já defendeu o Banfield, da Argentina e o Porto, de Portugal, até finalmente chegar ao Monaco, da França.