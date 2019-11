Fique de olho: Lionel Messi, atacante da Argentina

Nascido em Rosário, Lionel Messi atuou desde os sete anos no Newell's Old Boys, clube da sua cidade natal. Porém, com onze anos, se constatou um problema hormonal que retardava o desenvolvimento ósseo e crescimento de Messi. O tratamento de 900 dólares mensais, que consistia em injeções alternadas em cada perna toda noite, foi custeado pela fundação onde seu pai trabalhava por um ano e meio. Todavia a situação se tornou insustentável. Já observado por um olheiro do Barcelona há algum tempo, Messi fez alguns testes na Espanha e assinou seu primeiro contrato aos 14 anos com o clube catalão.

Estreou profissionalmente aos 17 anos no clássico diante o Espanyol, em Outubro de 2004. As esporádicas aparições fizeram ele ser convocado para a Seleção Argentina Sub-20. Foi artilheiro, melhor jogador e campeão do Campeonato Mundial Sub-20, começando a ser conhecido do público argentino, já que só liam a respeito do craque e pouco viam ele jogar. As boas atuações no Mundial deram mais oportunidades e tempo de Messi demonstrar seu futebol no Barcelona, que, na época, renovou o seu contrato até 2014.

A temporada 08/09 é, considerada por muitos, o auge da carreira de Messi por conta dos títulos que conquistou coletivamente. O argentino assumiu o posto de protagonista da equipe após a saída de Ronaldinho Gaúcho e conseguiu o Barcelona à triplice coroa (Copa do Rey, La Liga e Liga dos Campeões). No maior campeonato de clubes, inclusive, conquistou a artilharia, com nove gols.

A temporada 10/11 foi a consagração do craque em seu clube. Além da La Liga, campeonato espanhol onde Lionel marcou 31 gols, outro título de Liga do Campeões, o terceiro de Messi após 05/06 e 08/09. Novamente diante o Manchester United e, novamente, com gol de Messi. Desta vez foi um 3 a 1 com Messi marcando em chute rasante de fora da área, seu 12º gol naquela edição da maior competição europeia de clubes.

Durante essas temporadas, Lionel Messi conquistou muitos recordes e premiações pessoais. Dentre elas, ser eleito quatro vezes seguida o melhor jogador do Mundo (entre 2009 e 2012). Nas quatro edições da Liga dos Campeões nesses anos citados, foi artilheiro da competição, assim como La Liga.

Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, teve ótimas atuações. Na semifinal, diante o Brasil, brilhou ao lado de Agüero e Riquelme, levando a Albiceleste à final com uma vitória por 3 a 0. Na final, vitória sobre a Nigéria com título e participação de Lionel no gol do título.

Na Copa do Mundo em 2010, na África do Sul, foi uma decepção. Enquanto fazia ótima temporada em seu clube, não mostrou as mesma atuações pela Argentina, sendo muito criticado por torcedores e imprensa. Atuou nos seis jogos da Albiceleste naquele Mundial, não sendo substituído em minuto algum. Mesmo assim, não conseguiu marcar gol nenhum. Para muitos, foi vítima do sistema tático de Maradona.

Com Sabella, jogando mais centralizado e vindo de trás, melhorou seu desempenho nas Eliminatórias - sendo o artilheiro da Argentina com 10 gols e vice-artilheiro da competição - e amistosos. Campeão de tudo pelo Barça, o único título que falta para Messi é a Copa do Mundo. Em 2014, o camisa 10 está a um jogo da grande chance de se colocar de vez no hall dos imortais da história do futebol, conquistando o maior campeonato de futebol do Mundo.

Na edição atual do Mundial, está discreto, todavia decisivo. Na estreia diante a Bósnia, uma partida apaga, porém uma bela jogada individual, um gol e um cruzamento que resultou em um gol contra de Kolasinac. No segundo jogo, diante o Irã, outra partida apagada, mas finalizada com uma jogada individual e golaço nos acréscimos, dando a vitória à Argentina. Diante a Nigéria, sua partida mais regular da Copa. Um gol de rebote e outro de falta no primeiro tempo. Nas oitavas, apareceu em outro lampejo: arrancou, driblou alguns suiços e rolou para Di María classificar a Albiceleste. Nas quartas, diante a Bélgica, e nas semifinais, diante a Holanda, seguiu apagado, porém sempre produzindo algo bom quando aparecia.

Ficha técnica Nome Lionel Andrés Messi Data de nascimento 24 de junho de 1987 Idade 27 anos Altura 1,69m Peso 67 kg Clube Barcelona (ESP) Contrato até 30 de junho de 2018

Marcada por lesões, temporada de Messi foi abaixo da sua média

Se Lionel Messi evoluiu na Seleção Argentina, sua temporada no Barcelona foi decepcionante, como a de todo elenco. Marcada por lesões, a temporada de La Pulgafoi abaixo de sua média, não conquistando títulos marcantes individuais e no seu clube. Marcou 41 gols na temporada em 46 gols, média abaixo das suas últimas três temporadas. Além do mais, foi eliminado na Champions League nas quartas de final pelo Atlético de Madrid, mesmo clube que conquistou o campeonato espanhol. Na Copa do Rey, derrota para o Real Madrid na final, assim como no duelo pessoal com Cristiano Ronaldo no prêmio de melhor jogador do mundo.

Mesmo com essas baixas, Messi conquistou alguns recordes pessoas expressivos. Entre eles, se tornar o maior artilheiro da história do Barcelona, ultrapassando Paulino Alcántara. Com os 41 gols já citados da última temporada, Messitambém atingiu a quinta temporada consecutiva somando, ao menos, 40 gols por temporada. O número atual de Leo Messi é precedido pelos 60 gols da temporada 2012/13, os 73 gols da 2011/12, os 53 gols da 2010/11 e os 47 gols da 2009/10.

Números pelo Barcelona em 2013/14 Competição Partidas Gols Assistências CA CV Minutos jogados La Liga 31 28 11 2 0 2502 Copa do Rei 6 5 3 1 0 476 Champions League 7 8 6 0 0 630 Total 44 41 20 3 0 3608