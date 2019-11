Jornais argentinos lamentam vice e culpam arbitragem da final da Copa

Ficar insatisfeito com a não conquista de um título é algo natural para qualquer torcedor. Lamentar a derrota na partida decisiva ou culpar a arbitragem são algumas das reações que qualquer ser humano tem diante da situação. A imprensa da Argentina não encarou o fato de maneira diferente.

Mesmo contrastante, os jornalistas argentinos fizeram sua análise em relação à decisão realizada nesse domingo (13), no Maracanã, na qual a Alemanha saiu vitoriosa por 1 a 0 em cima da Albiceleste e conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo 2014. As principais palavras-chave durante a explosão de sentimentos, como por exemplo "tristeza" e "roubo", foram colocadas nas principais capas dos periódicos.

O portal "Canchallena", que é vinculado ao jornal "La Nación", critica o árbitro italiano Nicola Rizzoli pela não marcação de um pênalti do arqueiro alemão Manuel Neuer em cima do atacante Gonzalo Higuaín aos 11 minutos do segundo tempo, enquanto que o impresso citou a tristeza pela derrota.

O "Olé", conhecido por ser engraçado e com ironias, além de brincadeiras com o Brasil, também citou o suposto erro da arbitragem do duelo, chegando a dizer que "Nos roubaram a ilusão", afinal há 28 anos que a seleção não conquista a Copa do Mundo e 21 anos sem um título da equipe profissional, ao vencerem a Copa América de 1993.

Para o "Clarín", porém, o sonho de conquistar o tricampeonato foi frustrado com o gol de Mario Götze na prorrogação. Com isso, os germânicos chegam ao quarto título, enquanto os sul-americanos continuam com apenas duas conquistas.