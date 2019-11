DNCG anula acesso do RC Lens à Ligue 1 e Sochaux ganha vaga na primeira divisão

A Direção Nacional de Controle de Gestão da Liga de Futebol Profissional da França oficializou junto ao seu Comitê de Recursos a proibição do acesso do Racing Club de Lens à Ligue 1. O comitê declarou que o clube não respeitou as normas contratuais da liga e sua casa, o Stade Félix Bollaert, não está nas condições regulamentares exigidas pela organização do campeonato. O Sochaux, que terminou a última edição do certame na 18ª colocação e foi rebaixado para a Ligue 2, ganhou a vaga do time de Lens, enquanto a punição estiver em vigor.

O conselho da DNCG anunciou sua sentença na manhã desta terça-feira (15), após estudar a situação do clube e constatar que a equipe se encontra com garantias inadequadas fornecidas pelo seu proprietário, o empresário Hafiz Mammadov.

O presidente do RC Lens, Gervais Martel, declarou que a instituição apresentou garantias no valor de 18 milhões de euros junto ao Banque d'Azerbaïdjan. Porém, para que elas fossem regulamentadas nos padrões da FFF (Federação Francesa de Futebol), a equipe teria de aumentar cerca de 10 milhões de euros para regularizar o seu acesso à Ligue 1. O clube deve recorrer ao COF (Comitê Olímpico Francês) para reverter a situação.

A equipe francesa, que ficou na segunda colocação da Ligue 2 na temporada passada, foi comprada recentemente por um empresário do Azerbaijão, Hafiz Mammadov. Ele também é proprietario de outros dois times na Europa: o FC Baku, do Azerbaijão, e o recentemente comprado Sheffield Wednesday, da Inglaterra. O orçamento do RC Lens para a temporada 2014/15 estava previsto em 45 milhões de euros.

Os Sang et Or não são os primeiros a terem seu acesso negado no futebol francês este ano. Recentemente, o Luzenac, atual vice-campeão da terceira divisão, sofreu a mesma punição.

