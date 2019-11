Lille apresenta uniformes para a temporada 2014/15

Nesta terça-feira (15), o Lille, juntamente com a Nike, revelou à imprensa os uniformes que serão utilizados na temporada 2014/15. Os kits são inspirados no passado ilustre do clube, a chamada "Década Gloriosa". Entre 1944 e 1955, os Dogues foram a equipe mais bem sucedida da França. Durante esse período, conquistaram a primeira divisão em 1946 e 1954 e ergueram o troféu da Coupe de France em cinco oportunidades: um tricampeonato de 1946 a 1948 e, por fim, em 1953 e 1955.

Florent Balmont, Ryan Mendes, Sébastien Corchia, Franck Béria e Pape Souare apresentaram as camisas de mandante e visitante no centro de treinamento da equipe. O LOSC disputará a Uefa Champions League nesta temporada por ter sido o terceiro colocado da última edição da Ligue 1 - ficou atrás apenas do vice-campeão Monaco e do campeão Paris Saint-Germain.

O primeiro uniforme é inspirado no modelo usado pela equipe durante sua época mais vitoriosa. A gola se apresenta no formato V. No peito, há um efeito gradiente triangular com alguns tons avermelhados. A cor é predominantemente mais escura e o azul marinho toma conta de alguns detalhes. Na parte interna, uma referência ao aniversário de 70 anos do clube (1954-2014) com a Flor de Lis, o brasão da cidade. Calções e meias azuis completam o kit.

Já a camisa de visitante é amarela com detalhes pretos, representando as cores da bandeira de Flandres, como símbolo de orgulho regional. A gola polo e as mangas estão em tom escuro. O escudo perdeu as cores originais para combinar com o modelo, assim como o patrocínio. O brasão da cidade de Lille permaneceu na parte interna e os calções e meias têm a cor preta.

Segundo a fornecedora de material esportivo, os novos uniformes permitem uma evaporação mais rápida do suor, a fim de oferecer melhor desempenho aos jogadores do Lille. Os padrões são feitos de um novo tecido de malha dupla que consiste em algodão e poliéster reciclado, o qual, bem como a remoção de suor, oferece uma sensação mais suave ao jogar.