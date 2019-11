Barcelona divulga imagens de uniforme reserva

O Barcelona divulgou nesta terça-feira (15) em seu site oficial as imagens do seu mais novo uniforme reserva para a temporada 2014/2015. O uniforme produzido pela Nike possui o que há de mais novo em tecnologia de camisas e já está a venda na loja oficial do clube. De acordo com o site a camisa é feita com garrafas pet recicladas para dar um perfil sustentável, além de conter a tecnologia Dri-Fit que possibilita que o suor dos jogadores evaporem mais rápido, garantindo mais conforto aos jogadores.

O uniforme vem na cor vermelho brilhante capturando o espírito jovem de La Masia, centro de treinamento do clube catalão e responsável pela formação de grande parte do elenco atual. De acordo com a Nike o uniforme vermelho brilhante é fresco e inesperado refletindo o desejo dos jovens de de se destacar na multidão.

O uniforme ainda conta com detalhes na ponta das mangas e nas partes de dentro e de fora da gola, aonde podemos encontrar por dento a bandeira catalã juntamente com a tradicional bandeira do clube e o lema "Més que un club" e a data de sua fundação 1899.

Os novos meiões e shorts vão conter a mesma cor da camisa, a única diferença é que os shorts vão conter uma fina faixa azul nos lados, enquanto as meias vão obter uma longa faixa na parte de trás, ambos produzidos com a mais nova tecnologia da nike que permite melhor flexibilidade e conforto aos jogadores.