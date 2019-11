Nos jogos de pré-temporada das equipes francesas, Toulouse e Angers vencem e Saint-Étienne é derrotado

A temporada 2014/15 da Ligue 1 está próxima de começar, assim como a da segunda divisão, a Ligue 2. As equipes estão em pré-temporada buscando um melhor desempenho dos seus atletas. Nesta quarta-feira (16), alguns times franceses entraram em campo para partidas amistosas. O Toulouse derrotou o Ajaccio, o Angers surpreendeu e ganhou do Nantes e o Saint-Étienne sucumbiu diante do Gent, da Bélgica.

Toulouse 1 x 0 Ajaccio

Os Téfécé venceram o Ajaccio por 1 a 0, com gol de Dragos Grigore, aos 33 minutos da primeira etapa. Esse foi o terceiro amistoso do TFC nesta pré-época, sendo a primeira vitória. Antes havia perdido para o Nîmes (1 a 2) e empatado com o Luzenac (1 a 1). Recém rebaixado à segunda divisão, o ACA fez seu segundo amistosos e encara na sexta-feira (18) o Luzenac.

O Toulouse manteve o domínio do jogo no primeiro tempo, e Didot e Regattin tiveram boas chances. O gol saiu em uma jogada de Ben Yedder: ele cobrou falta na cabeça de Grigore, que subiu sem marcação e balançou as redes. Na segunda etapa, Ben Yedder levou perigo, mas falhou na conclusão. Muitas mudanças nos times e o resultado não foi alterado.

Nantes 1 x 3 Angers

No Stade de la Davrays, em Ancenis, o Nantes recebeu o Angers, que vai jogar a Ligue 2, e acabou derrotado pelo placar de 3 a 1. Kodjia foi o destaque com dois gols, enquanto Blayac fez o outro do SCO. Bammou descontou para os Canaries.

O Nantes volta a campo no sábado (19), para duelar com o Brest. Os scoïstes jogam com o Lorient no mesmo dia.

Aos 21 minutos, Kodjia, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou e abriu o placar. Já no fim do primeiro tempo, ele ampliou de pênalti. Jeremy Blayac também deixou o dele. Os canaries só marcaram no fim da partida. Bammou foi o autor.

Gent 2 x 0 Saint-Étienne

O ASSE fez uma boa campanha na Ligue 1 do ano passado, ficando em quarto lugar e assegurando uma vaga na Uefa Europa League 2014/15. Porém, a equipe começou mal o seu período de preparação. Com um time muito mexido, os verts perderam para o Gent, da Bélgica, por 2 a 0, na Ghelamco Arena.

Os belgas vêm com um bom retrospecto: disputaram quatro amistosos e venceram três, empatando o outro jogo com o CSKA. A equipe ainda encara outro francês, o Lyon, nesta quinta-feira (17). O ASSE estreia na L1 contra o Guingamp na segunda semana de agosto.

O primeiro gol saiu em cobrança de pênalti: David Pollet chutou sem chances para Jessy Moulin. No segundo tempo, o Gent ampliou com Benito Roman e deu números finais a partida.