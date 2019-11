MLS revela titulares do All-Star que enfrentarão o Bayern em amistoso

Como já é tradicional, a Major League Soccer fará mais um amistoso entre as principais estrelas da liga contra uma grande equipe do futebol mundial. O confronto da vez é contra o poderoso Bayern de Munique e será realizado na cidade de Portland, no estádio Providence Park. Craques como Henry, Donovan, Beckerman e Dempsey estarão presentes no time da liga americana.

Oito jogadores que vão estar no All-Star estiveram na Copa do Mundo deste ano representando os Estados Unidos. A equipe com mais atletas é o Seattle Sounders, com Clint Dempsey, DeAndre Yedlin e Oba Oba Martins. O LA Galaxy sempre bem representado, desta vez com Donovan e Gonzalez. Beckerman, capitão do Real Salt Lake e que fez sucesso na Copa, também está na lista.

A votação começou no final de março e se estendeu até 11 de julho. A equipe titular é formada pelos jogadores mais votados em cada posição, p odendo sofrer alterações no futuro devido a lesões dos atletas. A lista completa que será divulgada pelo técnico Calep Porter será no dia 19 de julho.

O All Star começou no modelo tradicional americano, Oeste contra o Leste. Isso aconteceu em 1996/1997. No ano seguinte, o formato mudou: os jogadores americanos formaram uma equipe e os estrangeiros outra. De 1999 à 2001 o formato normal voltou, mas, em 2002, ocorreu uma grande partida entre os jogadores da MLS contra a Seleção dos Estados Unidos: 3 a 2 para a liga.

No ano seguinte jogaram com o Chivas Guadalajara, e novamente os atletas da MLS levaram a melhor por 3 a 2. O Leste contra o Oeste voltou pela última vez em 2004, e, de lá para cá, o jogo sempre é contra uma equipe de outro país. A partir de 2005 foram Fulham (vitória por 4 a 1), Chelsea (vitória por 1 a 0), Celtic (vitória por 2 a 0), West Ham (vitória por 3 a 2), Everton (empate por 1 a 1 e derrota nos pênaltis por 4 a 3).

Em 2010 e 2011, dois confrontoscom o Manchester United e duas derrotas: 5 a 2 e 4 a 0 para os Red Devils. Em 2012, novamente um triunfo contra o Chelsea e em 2013 uma derrota para a Roma.

Lista completa dos titulares da equipe da MLS no All-Star 2014:

Goleiro: Nick Rimando (Real Salt Lake)

Defensores: Matt Besler (Sporting Kansas City), Omar Gonzalez (Los Angeles Galaxy), DeAndre Yedlin (Seattle Sounders);

Meias: Clint Dempsey (Seattle Sounders), Michael Bradley (Toronto FC), Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Graham Zusi (Sporting Kansas City);

Atacantes: Landon Donovan (LA Galaxy), Thierry Henry (New York Red Bulls), Obafemi Martins (Seattle Sounders).