Clássico entre Toronto e Whitecaps termina empatado, e dupla se mantém na zona dos playoffs da MLS

Nesta quarta-feira (16), um dos principais duelos da 19ª rodada da Major League Soccer foi o confronto entre Toronto FC e Vancouver Whitecaps. O clássico canadense aconteceu no BMO Field, em Toront, e terminou empatado por 1 a 1: Mattocks marcou pelo Vancouver e Defoe empatou a partida. O resultado manteve os dois times na zona dos playoffs das duas conferências.

O primeiro lance de perigo foi do time de Vancouver, quando, aos nove minutos, Moralles cobrou uma falta da entrada da área com bastante perigo. O Toronto só chegou a meta adversária aos 14 minutos: wem uma bola levantada na área, o inglês Defoe chutou com perigo e a bola passou ao lado do gol.

A partir daí, o Toronto começou a chegar mais vezes ao ataque, e sempre com Defoe, mas sempre parando na defesa adversária. O jogo voltou a ser morno e com poucas chances para cada lado, mas com o Toronto tomando as iniciativas. Aos 40 minutos, o time chegou a marcar com Defoe, após um rebote do goleiro, mas o bandeirinha assinalou impedimento no lance.

O segundo tempo começou com o Whitecaps melhor e, logo aos 50 minutos, Teibert deu um passe perfeito para Mattocks chutar de fora da área e abrir o placar. Depois de sofrer o gol, o Toronto foi ao ataque, mas de maneira desordenada e sem levar muito perigo.

Mas, aos 61 minutos, conseguiu empatar o placar. Após um pênalti sofrido por Jackson, o inglês Defoe cobrou com perfeição e igualou o marcador. O Vancouver só respondeu aos 67 minutos, em um chute perigoso de Moralles.

O jogo seguiu truncado e só ouve uma nova chance de gol aos 81 minutos, quando Koffie chutou uma bola perigosa que passou por cima do gol defendido pelo Toronto. A última grande chance da partida foi do time de Toronto. Em uma bola levantada na área, Gilberto cabeceou sozinho, mas mandou a bola por cima, mantendo a partida empatada.

Veja os melhores momentos da partida: