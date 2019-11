Oblak chega ao Atlético para substituir Courtois

O Atlético de Madrid apresentou nesta quinta-feira (17) o goleiro esloveno de 21 anos Jan Oblak, que chega para a vaga de Thibaut Courtois. O goleiro foi comprado junto ao Benfica pelo valor de 16 milhões de euros, já realizou exames médicos e foi aprovado, sendo elogiado por seu ótimo preparo físico.

Oblak chega ao Atlético para ser titular após uma temporada muito boa com o Benfica, levando os encarnados ao título do campeonato português e até a final da Europa League sempre com boas atuações. Agora, terá também muitas responsabilidades: a principal delas é substituir Courtois, que volta ao Chelsea após boas temporadas como o clube madrilenho.

Em entrevista ao site ao jornal português Diário de Notícias, Oblak falou sobre a vontade em atuar pelo Atleti. "Vou dar tudo durante estes anos para ajudar o Atlético porque confiaram em mim. Mais do que sonhar com o que podemos fazer na próxima temporada, quero trabalhar no dia-a-dia e vou dar o máximo para conquistar títulos. Os nossos torcedores apenas podem esperar tudo de mim, podem estar seguros disso".

Essa é a segunda contratação de peso feita pelos colchoneros: além de Oblak, o atacante crota Mario Mandzukic, vindo do Bayern de Munique, é outro que chega para ajudar o clube a manter o título da La Liga. Mandzukic chega para substituir Diego Costa, vendido ao Chelsea.

Porém, o clube ainda pensa em se reforçar pois além do atacante outros jogadores importantes na campanha do ano passado também foram vendidos: o lateral Filipe Luís que fará companhia a Courtois e Diego Costa no Chelsea, o meia Diego, que vai jogar no Fenerbahce da Turquia, e David Villa que foi para a MLS.