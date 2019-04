Mathieu envia carta ao Valencia pedindo liberação

O lateral-esquerdo francês Jeremy Mathieu enviou uma carta ao Valencia, até então seu clube, explicando a sua situação, como se sentia e pedindo para o clube aceitar a proposta do Barcelona. O twitter da rádio SER Deportivos Valencia divulgou a carta, aonde o jogador manifestava o seu desejo de sair do clube. Mathieu afirma ter escrito a carta para desmentir informações dadas pela imprensa, para evitar problemas com o Valencia. O jogador ainda afirmou que quer sair para ter maiores oportunidades na carreira, e ainda citou a necessidade do fechamento do ciclo.

"Em nenhum momento eu pretendo entrar em um confronto com o Valencia, pelo carinho e respeito que tenho pela entidade e sua torcida magnífica. Jogo a cinco temporadas neste clube e estou agradecido pela confiança em mim ao longo de todo esse tempo. Qualquer profissional no mundo do futebol entende que você não quer correr o risco de se machucar agora, quando se está a negociar uma possível transferência", disse.

"Eu tenho a oportunidade de jogar no maior clube do mundo e isso é tudo que eu quero agora", completou, enfatizando mais uma vez o seu desejo de jogar no Barcelona.

O jogador termina a carta agradecendo novamente ao Valencia e aos torcedores, dizendo que seu objetivo não é e nunca foi causar polêmica, mas sim aproveitar a maior chance da sua carreira. Quando renovou seu contrato no ano passado, o presidente do clube garantiu que ele poderia se transferir caso houvesse alguma proposta, o que não foi cumprido.