Napoli anuncia contratação do atacante Michu

Nesta quinta-feira (17), o Napoli confirmou a contratação por empréstimo do atacante espanhol Michu, de 28 anos, vindo do Swansea City. A negociaçaõ foi anunciada pelo presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, em seu perfil no Twitter. Ele já fez exames médicos, assinou seu contrato com os azzurri partenopei, e se juntará ao resto do time, em Dimaro, na região do Trentino-Alto Ádige, no norte italiano, para realizar a pré-temporada.

O acordo gira em torno de € 10 milhões, cifras acordadas pelos dois clubes depois de intensas conversas. A primeira pedida dos galeses era de € 15 milhões, mas o valor foi abaixado depois que Michu afirmou que sua intenção era se juntar ao compatriota Rafa Benítez, treinador do Napoli. O empréstimo terá duração de um ano com opção de compra por parte dos azzurri, e valor fixado na negociação.

Miguel Perez Cuesta, o "Michu", começou no Real Oviedo marcando 13 gols em 100 partidas nas 2ª e 3ª divisões espanholas. Em 2007, foi para o Celta de Vigo, marcou 15 gols em 103 partidas na segunda divisão. Quatro anos depois chegou ao Rayo Vallecano, onde marcou 15 gols em 37 partidas em La Liga, e 2 gols em 2 partidas pela Copa do Rei.

O bom desempenho no clube madrilenho o levou a ser vendido para o Swansea City em 2012, por € 2 milhões. Na primeira temporada nos Swans, o atacante marcou 22 gols em todas as competições e liderou uma temporada histórica para o clube galês, que conquistou a Carling Cup naquela temporada. A segunda época não foi de muito bom desempenho devido a lesões que lhe prejudicaram até em relação a titularidade. Marcou somente seis gols, sendo quatro deles pela Uefa Europa League, onde o Swansea foi eliminado pelo mesmo Napoli -- sem a presença de Michu nas duas partidas, lesionado.

As boas presenças de Michu também o proporcionaram uma chance na Seleção Espanhola, sendo convocado para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Bielorrússia e Geórgia, em 2013. Jogou apenas contra a Bielorrússia, onde não marcou gol.

O Napoli continua no mercado, em busca de jogadores para a disputa da Serie A e da Uefa Champions League. Dentre os nomes mais especulados estão o volante brasileiro Lucas Leiva, do Liverpool, e o meia alemão Cristoph Kramer, do Bayer Leverkusen, que jogou a última temporada emprestado ao Borussia Monchengladbach.