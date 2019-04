Querendo voltar à Itália, lateral Criscito revela que seu empresário está conversando com o Milan

Domenico Criscito, lateral-esquerdo do Zenit, revelou nesta quinta-feira (17) que seu empresário, Andrea D’Amico, está conversando com o Milan sobre uma possível transferência. O clube italiano está à procura de um lateral-esquerdo que chegue para se tornar titular, já que na última temporada o rossonero sofreu com a escassez de bons jogadores na posição.

“Meu empresário falou com o Milan e está trabalhando neste negócio”, revelou Criscito à Antenna 3, durante o programa Azzurro Italia. “Os rossoneri têm me lisonjeado por algum tempo e isso me deixa feliz, mas só agora estamos tendo contado com o Milan, porém não sei em que ponto está a negociação”, disse.

O Milan já havia demonstrado interesse em contratar o lateral italiano quando ele ainda defendia o Genoa, mas as negociações não foram para frente. Assim, Criscito foi contratado pelo Zenit em 2011 por € 11 milhões. Embora esteja jogando bem na Rússia, o jogador de 27 anos tem a perspectiva de voltar à Itália, e o clube de Milão seria o mais viável para ele, no qual se refere como um dos maiores do mundo.

“Agora estou no Zenit, em um bom clube, e estou treinando bem, mas se houver alguma coisa, o meu empresário me chama. O Milan continua a ser um dos maiores clubes do mundo, uma vez que com a liderança de Inzaghi a equipe terá mais coragem, assim como ele fez quando ainda era jogador”, enfatizou.

“Gostaria de voltar à Itália apenas para um grande clube. Eu estou bem na Rússia, minha vida familiar está resolvida e disputo a Uefa Champions League todos os anos, mas eu sinto falta da Itália e queria voltar, mesmo se eu precisasse abaixar o meu salário. Veremos”, explicou.

Criscito demonstrou o interesse de voltar a vestir a camisa da Seleção Italiana. Presente no elenco que foi à África do Sul em 2010 disputar o a Copa do Mundo, o lateral-esquerdo não foi convocado para o último Mundial, realizado no Brasil, e acabou se mostrando surpreso com a decisão de Cesare Prandelli, ex-treinador da Azzurra, de não convocá-lo. Mas Criscito afirmou que são águas passadas e foca no futuro.

“A Copa do Mundo? Tive pouco tempo para acompanhá-la, pois aprecie minhas férias com a minha família. Mas eu sinto muito pelo o que aconteceu com a Itália [se referindo a não classificação da Azzurra para a fase de mata-mata], eu sei o quanto Prandelli trabalhou para se preparar para aquele torneio”, contou.

“Tenho boas relações com todos, até mesmo com ex-treinador – é lógico que ainda estou um pouco chateado por ter ficado de fora dos 23 jogadores que foram à Copa e as repercussões que surgiram, mas já passou. Agora eu quero é voltar para a Seleção; é o ápice de qualquer jogador”, finalizou.