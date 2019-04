Na Escócia, Manchester City vence primeiro amistoso de preparação

Na tarde desta quarta-feira o Manchester City deu continuidade a sua preparação para a próxima temporada. Em seu segundo e último amistoso na Escócia, os comandados de Manuel Pellegrini venceram por 2 a 1. Depois de muito equilibrio durante os 90 minutos diante do Hearts, time local, Kolarov marcou de pênalti o gol que deu a vitória aos ingleses.

A partida no Tynecastle Stadium não começou tão agitado. Com as estrelas Nasri e Negredo entre os titulares, o City tentava pegar para si as principais ações do jogo, mas a falta de ritmo pesou. Zuculini, recém-contratado do Racing (ARG), esteve muito bem. Na primeira chegada de real perigo do time de Manchester a bola entrou: Negredo deu belo passe para Scott Sinclair que finalizou muito bem. Nos instantes finais da primeira etapa, o City teve uma preocupação. Álvaro Negredo saiu de campo lesionado.

No segundo tempo, com mais jogadores alternativos, o nível de atuação do Manchester City caiu. O clube escocês não demorou para aproveitar a falta de entrosamento dos ingleses para empatar a partida. Em um contra ataque, Sow definiu bem e venceu Caballero igualando para o Hearts. O tempo ia passando e apenas Guidetti tentava algo a favor do City, até que aos 30 minutos o time de Manchester conseguiu um pênalti. Kolarov, homem de confiança de Pellegrini, bateu e converteu.

Após a partida o City se despediu da Escócia com uma derrota e uma vitória. O atual campeão inglês dará sequência a pré-temporada nos Estados Unidos: no próximo dia 23 já enfrentam o Kansas City, no Sporting Park.