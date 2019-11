Bayern de Munique vence em amistoso de pré temporada

Na sexta-feira (18), o pequeno time amador do Red Baroons, que disputa as divisões amadoras da Alemanha, recebeu no estádio Hundertmark Stadium a equipe do Bayern de Munique em amistoso de pré-temporada e acabou derrotada por 3 a 0. O grande destaque do jogo foi o lateral-esquerdo David Alaba, que marcou dois gols; Daniel Hägler também anotou um gol.

Os comandados de Pep Guardiola vieram com a equipe alternativa entre os novos contratados, e apenas o lateral Bernat e o volante Sebastian Rode começaram como titulares. A partida marcou o retorno aos gramados do zagueiro Holger Badstuber, que ficou afastado dos gramados durante dois meses por conta de uma lesão.

Após 594 dias fora de qualquer atividade profissional, o zagueiro disse: "Estou muito feliz. Esses jogos vão me dar mais segurança, força e resistência. O que importa é que agora estou de volta após as inúmeras sessões de treinamento nas últimas semanas. Isso vai me fazer bem".

Tecnicamente, o jogo foi muito tranquilo para o time da Baviera. A primeira etapa foi realmente tranquila. Mesmo com uma equipe mista, os atuais campeões da Bundesliga não tiveram dificuldades contra o pequeno time do sul Alemanha. Além disso, Guardiola colocou alguns jovens jogadores nesta partida, como Hagler e Eberwein, ambos do time sub-19.

E não demorou muito e o primeiro gol saiu aos 5 minutos. Em grande de Alaba pelo lado esquerdo, o austríaco entrou livre na grande área e deixou o dele no amistoso. O segundo gol do Bayern de Munique veio nove minutos depois com o jovem Hagler, em sua primeira partida no time titular deixou o dele. No final da primeira etapa, Alaba marcou novamente, mas agora aos 37 minutos.

A segunda etapa foi não houve nada de anormal. Os donos da casa tiveram poucas chances de chegar à meta do goleiro Starke, que pouco fez na partida. Guardiola apreveitou a monotonia do jogo e aproveitou para testar alguns jovens na equipe profissional, já que o resultado pouco importava para o treinador espanhol, que via a partida mais como um treino.

Com o resultado, o Bayern de Munique agora vai enfrentar na próxima segunda-feira (21) a equipe do Duisburg, no estádio MSV-Arena. Não faz muito tempo a equipe da região oeste da Alemanha já disputou à primeira divisão, na temporada passada a equipe foi rebaixada para terceira divisão do Futebol Alemão.

