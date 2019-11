Em amistoso de pré-temporada, Barcelona derrota Recreativo Huelva

Na tarde deste sábado (19), no estádio Nuevo Colombino, o Barcelona venceu o Recreativo Huelva, da segunda divisão espanhola por 1 a 0. O jovem Roman, que entrou no segundo tempo, foi o autor do gol da vitória. A partida marcou a estreia do técnico Luis Enrique frente a equipe principal. Além disso, o time catalão entrou em campo com apenas três jogadores da time profissional. São eles: o goleiro Masip, promovido recentemente, Montoya e Sergi Roberto, estes dois já conhecidos da torcida culé.

Primeiro tempo foi fraco tecnicamente. A primeira grande jogada da partida foi protagonizada pelo atacante catalão Nieto, que aos seis minutos, passou pelo marcador na ponta esquerda e jogou a bola entre as pernas do adversário. Até os 30 minutos, o jogo era tímido das duas equipes. O Barça controlava o jogo, mas pouco incomodava no ataque, terminando a primeira etapa sem gols.

Na segunda etapa, o técnico Luis Enrique colocou uma nova equipe em campo. Ter Stegen, Patric, Diagné, Bartra, Lucas; Samper, Joan Roman, Cámara, Afellay, Deulofeu e Sandro entraram. Com o time totalmente novo, o Barça sofreu com a dificuldade natural de início de temporada que foi o entrosamento. Entretanto, aos 21 minutos, Deulofeu fez linda jogada, chutou com força da entrada da área e após rebote do goleiro, Roman abriu o placar para os culés.

Considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Barcelona, o atacante Gerard Deulofeu, de 20 anos, que entrou no segundo tempo e fez a jogada do lance do gol, espera conquistar a vaga entre os titulares no clube espanhol. O Barça viajará para a Inglaterra, onde passará por um período de treinamentos no CT da Federação local. Os jogadores mais importantes deverão começar a se apresentar ao técnico Luis Enrique em território britânico. O próximo amistoso acontecerá no próximo dia 2, contra o Nice, na França.