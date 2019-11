Feilhaber e Olum marcam e Sporting KC vence LA Galaxy

Na noite deste sábado (19), o Sporting Kansas City recebeu o Los Angeles Galaxy, no Sporting Park, em partida válida pela 19ª rodada da Major League Soccer. O resultado final foi 2 a 1 para os mandantes, com gols de Feilhaber e Olum. Keane descontou para os visitantes.

Com o placar, os Wizards mantiveram a primeira colocação da Conferência Leste, já a equipe de LA tem seu terceiro lugar do Oeste ameaçado. Na quarta-feira (23), o SKC enfrenta o Manchester City em amistoso e volta à MLS no sábado (26), contra o Toronto, no Canadá. Os verde e ouro pegam o Manchester United também na quarta e, na segunda-feira (28), duela forças com o Seattle Sounders.

Igor Julião foi mantido na lateral direita do atual campeão. Collin, que teve uma suspensão retirada pela comissão da MLS, voltou à defesa, ao lado de Besler. Zusi foi a surpresa, voltando ao time titular. E Toni Dovale ganhou uma oportunidade no ataque, ao lado de Saad e Dwyer.

Os três brasileiros do Galaxy começaram no time titular. Leonardo aproveitou que DeLaGarza atuou na lateral esquerda e ocupou o miolo da zaga com Opare. Meyer foi deslocado para a lateral direita, já que Dan Gargan cumpria suspensão. Juninho se manteve na frente da defesa e Marcelo Sarvas foi o meia pela direita. Donovan, que já havia declarado seu desejo em atuar no meio-campo, foi escalado atrás dos atacantes.

Feilhaber balança as redes; SKC amplamente superior

O começo de jogo foi complicado para os visitantes. O SKC marcava pressão e recuperava a bola rapidamente. Zusi arrancou pela direita e rolou para Olum, que chutou longe da meta. Poucos minutos depois, Zusi levou perigo mais uma vez, chutando forte da entrada da área, obrigando Penedo a fazer ótima defesa. Aos oito minutos, Juninho derrubou Saad quase na risca da grande área. Feilhaber foi para a cobrança e não decepcionou, mandou no ângulo direito, fazendo um golaço. Festa da torcida, com direito a papel picado e cantos para o camisa 10.

Um possível recuou do Kansas não aconteceu. A equipe azul passou a jogar no seu campo ofensivo, trocando passes rápidos e explorando bem as laterais. O Galaxy mostrava uma postura acanhada, com muitos lançamentos da defesa para o ataque, facilitando a vida dos meias adversários. Em uma das poucas jogadas bem trabalhadas, Husidic recebeu livre na esquerda, mas acabou cruzando nas mãos do goleiro.

Donovan estava bem marcado; Olum colava nele e tinha a ajuda de um dos laterais, de acordo com a posição que Landon recebia a bola. A equipe de Los Angeles sentiu a falta de Gargan, pois Meyer não subia e Marcelo Sarvas estava muito preso. Saad foi para cima da marcação, balançou e chutou firme, mas Penedo espalmou para escanteio.

O ritmo do jogo caiu um pouco no fim da primeira etapa. Os mandantes passaram a esperar mais o Galaxy, que tentava uma investida com seus principais jogadores. Aos 42 minutos, Marcelo Sarvas chutou de longe e a bola foi na arquibancada. Keane estava muito nervoso e reclamava em qualquer lance desfavorável com a arbitragem.

Galaxy melhora, mas os três pontos ficam em Kansas

O Galaxy criou a primeira boa chance no segundo tempo: Donovan tocou para Keane, Besler tentou tirar, porém tocou para Husidic, que chutou de primeira e acertou a trave. A resposta dos donos da casa veio pouco depois. Zusi fez fila na defesa galatica, foi ao fundo e cruzou, mas DeLaGarza conseguiu cortar. A defesa dos visitantes estava bastante desatenta, o que ocasionou em três lances bizarros. Em um deles, uma bola foi mal recuada para o goleiro e Dwyer quase marcou.

Feilhaber perdeu a bola, Juninho disparou e tocou para Keane, que disputou com Gruenebaum e o goleiro acabou levando a pior no lance. Após escanteios em sequência, o Kansas voltou a marcar. Sobra de escanteio, Collin jogou na confusão, Besler testou e Penedo espalmou, no rebote, Olum cabeceou e fez o dele. Enquanto o jogadores do Kansas comemoravam, Keane reclamava, mais uma vez, com a arbitragem.

O camisa 7 estava querendo jogo, mas não parecia ser o dia dele. Recebeu um grande lançamento, dominou tirando do marcador, ganhou na velocidade e mandou um chutão no travessão. O Galaxy rodava a bola, Sarvas e Husidic trocavam de lado, Donovan voltava para armar o jogo, mas a equipe não conseguia uma jogada mais aguda. Vendo essa dificuldade, Bruce Arena tirou Juninho e colocou Ishizaki.

Na sua primeira jogada, o sueco fez falta duríssima em Igor Julião, entretanto o juiz deixou barato. Na cobrança, Zusi botou na cabeça de Collin, que testou errado. Já no desespero, Arena tirou DeLaGarza e pôs o garoto Jamieson. Depois de insistir, Keane deixou o dele, colocando LA de volta ao jogo. Jogada aérea, Jamierson deu uma casquinha, a redonda sobrou limpa para Keane chutar na saída do goleiro, Feilhaber ainda tentou tirar, mas ela entrou. Esperança para a torcida californiana.

Igor realmente não aguentou e Ellis entrou no seu lugar, tornando a equipe ainda mais defensiva. Os galácticos buscavam o empate, mas paravam na catimba do adversário. A vontade excessiva de Keane resultou em um cartão amarelo, em uma disputa mais forte com Feilhaber. Dwyer teve a chance de matar o jogo, cabeceou sozinho depois de cruzamento de Zusi, mas Penedo fez grande defesa. No fim, a vitória foi do SKC, que mantém a ponta no Leste.

Confira os melhores momentos da partida: