Goleadas de Marseille e Lyon agitam pré-temporada das equipes francesas

Neste sábado (19), foi realizada mais uma série de amistosos envolvendo equipes francesas, tanto da Ligue 1 quanto da Ligue 2. Os grandes jogos foram o duelo entre Olympique de Marseille e Leverkusen, na estreia de “El Loco” Bielsa, além de Lyon e Shakhtar. O Saint-Étienne continua sem vencer na pré-temporada e o Lille foi derrotado pelo Zenit. Confira os resumos dos jogos:

Metz 1 x 2 Charleroi

No Stade du Pairay, em Sering, o recém promovido à primeira divisão francesa, FC Metz, foi derrotado pelo Charleroi SC, da Bélgica, por 2 a 1. O destaque do amistoso foi Kitambala, que balançou as redes em duas oportunidades. O francês de 25 anos coleciona passagens por Saint-Étienne e Auxerre. Falcon descontou no segundo tempo.

Na primeira chance dos belgas na partida, o placar foi alterado. No segundo poste, Kitambala subiu e mandou para o gol. O segundo gol saiu aos 27 minutos: ele chutou firme, o goleiro Carrasso não segurou e o atacante aproveitou o rebote, marcando seu segundo gol. O Metz voltou mais consistente na segunda etapa. Como consequência, diminuiu o placar com Falcon.

Borussia Mönchengladbach 1 x 0 Rennes

O Borussia Mönchengladbach venceu o Rennes por 1 a 0 no campo de treinamento de Tegernsee. Estavam presentes cerca de 700 pessoas. O único tento da partida foi anotado pelo lateral Wendt no segundo tempo. Os rubro-negros voltam a campo na terça-feira (22), quando enfrentam o Heidenheim, da segunda divisão alemã.

O calor era forte - cerca de 30°C na sombra -, mas não impediu a bola de rolar. Thorgan Hazard, irmão de Eden, começou na equipe titular. Jantschke sofreu um corte na testa depois de cotovelada de Toivonen e teve de deixar o jogo mais cedo. O gol dos alemães saiu em jogada criada por um brasileiro: o meia-atacante cearense Raffael deu belo passe em diagonal para Wendt concluir com sucesso.

Évian 2 x 1 SC Bastia

O Evian conseguiu sua primeira vitória nesta pré-temporada: os Roses venceram o SC Bastia por 2 a 1, com gols de Nsikulu e Kone. Boudebouz para os visitantes. Na quarta-feira (23), o time da Cruz de Savoia enfrenta o Lorient.

Os Bleus eram melhores na partida e abriram o placar com Boudebouz aos 36 minutos da primeira etapa. Ayité fez boa jogada e o meio-campista argelino fez o gol. O Évian acordou na etapa final: aos 17 minutos, Nsikulu empatou e a virada veio já na reta final, aos 37. Wass chutou, Leca não segurou e Koné fez o gol da vitória.

Bayer Leverkusen 1 x 4 Olympique Marseille

No campo de treinamento na cidade de Salzburg, o Marseille enfrentou o Bayer Leverkusen e goleou por 4 a 1. O jogo marcou a estreia do técnico Marcelo Bielsa no comando do OM. Com um bom segundo tempo, o time francês garantiu a vitória. Em um determinado momento da partida, Bielsa usou uma linha de cinco na defesa.

O placar foi aberto por Thauvin. Wendell errou na marcação e o atacante tocou na saída de Leno. No segundo tempo, Batshuayi fez boa jogada pela esquerda e cruzou, mas a bola desviou em Reinartz e entrou. O time alemão desperdiçou um pênalti, com Hilbert cobrando para fora.

Em mais um erro defensivo, o Marseille chegou ao terceiro tento. Boenisch recuou mal e Payet mandou de cavadinha por cima do goleiro. Os alemães diminuíram com Yurchenko, de fora da área. O quarto gol dos franceses saiu em jogada de Amalfitano: ele cruzou para Payet ter apenas o trabalho de empurrar para as redes e deixar sua marca pela segunda vez no embate.

Lorient 0 x 0 Angers

Em seu terceiro compromisso e pré-temporada, o Lorient empatou sem gols com o SCO Angers, da segunda divisão. Os Merlus ainda não venceram nenhum amistoso: até agora, foram uma derrota e dois empates. Na próxima terça-feira (22), o Angers encara o modesto Le Poire sur Vie.

O duelo teve poucas oportunidades de gol e muitas substituições, como é comum neste tipo de jogo. Yann Jouffre teve uma grande chance para o FCL, mas acabou chutando por cima da meta adversária. Wesley Lautoa acabou sentindo uma lesão e foi substituído, dando lugar a Wachter. No fim do jogo, o Angers cresceu, mas não conseguiu balançar as redes.

Nantes 1 x 0 Brest

O FC Nantes fez seu terceiro jogo de preparação para a temporada que está para começar. Venceu o Brest, da Ligue 2, pelo placar mínimo com gol de Yacine Bammou, no Stade du Val Saint-Martin.

Sólido defensivamente e concedendo pouco espaço para os seus adversários, os Canários abriram o placar rapidamente: Cissoko cruzou e Bammou, na marca do pênalti, concluiu ao gol. Michel Der Zakarian, Serge Gakpe e Johan Audel tiveram chances de esticar o marcador, mas não conseguiram.

Saint-Étienne 1 x 1 Standard de Liège

Fortalecido com o retorno de algumas peças importantes, o Saint-Étienne empatou em 1 a 1 com o Standard de Liège, da Bélgica. Na semana passada, o ASSE perdeu para outro belga, o Gent. No domingo (27), os verdes encaram o FC Porto.

O Saintpe criou muitas chances no primeiro tempo: Franck Tabanou chutou firme e o goleiro japonês Eiji Kawashima defendeu. Noutro lance de perigo, Lemoine chutou para fora. Quando os Verts eram melhores, o Standard de Liège abriu o placar. Bola na área, a defesa afastou mal e Lumanza chutou no cantinho de Moulin. Ainda no primeiro tempo, Mollo pegou rebote de escanteio e arriscou de longe, obrigando Kawashima a fazer excelente defesa.

No intervalo, Christophe Galtier trocou metade do time e aos 10 minutos seus comandados chegaram ao empate. Após cruzamento da esquerda, Monnet-Paquet testou para a entrada da área e Renaud deu um bole toque para Hamouma; o meia girou sobre a marcação e tocou na saída do japonês. No fim, muitos chutes para fora e nada de gol.

Toulouse 2 x 2 Montpellier

O Toulouse empatou em 2 a 2 com o Montpellier, campeão da temporada 2011/12 da Ligue 1. Dois jogadores se destacaram no amistoso: Ben Yedder e Mounier, ambos com dois gols na peleja.

Logo aos 8 minutos, Camara faz boa jogada individual e Mounier, frente a frente com Boucher, não desperdiçou, abrindo placar. Depois de criar duas boas chances, Ben Yedder finalmente empatou. Aos 36 minutos, tabelinha com Pesic e o atacante tocou colocado. No fim do primeiro tempo, veio a virada: Ben Yedder, de pênalti, fez 2 a 1. Aos 14 minutos da etapa final, Mounier deixou mais um: dessa vez, de pé esquerdo, no ângulo.

Zenit 1 x 0 Lille

Com um gol de pênalti de Danny, o Zenit São Petersburgo venceu o Lille no Sportplatz Bischofshofen, na Áustria. O time russo vem em uma boa sequência de resultados nesta pré-temporada: foram três jogos com duas vitórias e um empate. Os Dogues já haviam perdido para o Vysocina Jihlava e para o Kortrijk. O próximo compromisso do LOSC será pela fase preliminar da Uefa Champions League, onde enfrentam o Grasshopper, da Suíça. A partida de ida será no dia 28, uma segunda-feira.

Delaplace mandou uma bola na trave, mas, pouco depois, Danny abriu o placar para o Zenit. O Lille ainda teve a oportunidade de empatar no fim, mas a bola acabou indo por cima do gol.

Lyon 4 x 1 Shakhtar Donetsk

Para 1.500 espectadores no Parc des Sports, o Lyon goleou o Shakhtar por 4 a 1. Agora, o Lyon foca na terceira fase preliminar da Uefa Europa League, onde disputará a vaga nos playoffs com o vencedor de Mladá Boleslav, da República Tcheca, e Siroki Brijeg, da Bósnia. O jogo de ida será na quarta-feira (30).

Aos 37 minutos, Fekir abriu o placar para os franceses com uma bomba de fora da área. No fim do primeiro tempo, Lacazette cobrou pênalti sem chances para Kanibolotskiy e ampliou. Já na etapa final, a defesa do Shakhtar vacilou e Benzia fez o terceiro. Após cruzamento da esquerda, o brasileiro Dentinho completou para o gol e descontou para o time de Donetsk. Ainda deu tempo de Danic aproveitar uma falha do goleiro adversário e tocou por cobertura para fechar a conta.